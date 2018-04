Il Tuttofare, recensione: Castellitto grottesco avvocato

Il mondo del lavoro è al centro dell'opera prima da regista di Valerio Attanasio, membro della factory di Smetto quando voglio, trilogia per la quale ha firmato il soggetto e la sceneggiatura del primo film. A differenza del cast corale delle pellicole di Sydney Sibilia, Attanasio pone al centro della trama un unico assoluto mattatore: Sergio Castellitto. La forza della contemporaneità presente nel franchise di Sibilia è ripresa con efficacia anche in questo primo progetto sul grande schermo di Attanasio, che mette a confronto generazioni, ceti sociali, discriminanti e ipocrisie di un'italianità gretta e opportunista. I concetti, com'è evidente, non sono proprio originali. Ma l'impianto che il regista costruisce è sicuramente solido e ben strutturato, al netto delle più classiche ingenuità riscontrabili nella maggior parte delle commedie italiane. Il Tuttofare s'inserisce in quel contesto che, piaccia o meno, cerca di mettere alla berlina determinate consuetudini che molti giovani si ritrovano a vivere in quel periodo ibrido tra lo studio e il primo approccio al mondo del lavoro. Ecco allora la gavetta che diventa sfruttamento, l'indirizzo di studio che passa in secondo piano in relazione alle prime occasioni, e la differenza tra la mole di lavoro e lo stipendio che raggiunge livelli impensabili. Parliamo dunque di un titolo che non potrebbe essere più esplicito, poiché chiunque, chi più e chi meno, al giorno d'oggi si è ritrovato almeno una volta in quella condizione: fare tutto di tutto e nulla di quel che si vorrebbe davvero fare.



Bellastella & Bonocore

Sergio Castellitto, dicevamo. L'avvocato Toti Bellastella, principe del foro sposato a una ricca benestante romana (Elena Sofia Ricci) è il classico stereotipo dell'italiano accademico arricchito, dai modi teatrali che nascondono una bieca meschinità e una marcata cialtroneria. Severo profittatore coi suoi riverenti studenti, vigliacco marito alla mercé della moglie nella quotidianità, l'avvocato Toti affida al praticante Antonio Bonocore (Guglielmo Poggi) qualsiasi tipo di mansione estranea al percorso di studi ma inerente ai vizi dell'esigente professore. Mansioni che rientrano in una dinamica di ossequi e favori, timori e sottomissioni in nome di un futuro radioso nel mondo lavorativo. E così la trama si evolve in una sola direzione, che porta il giovane Antonio in un vortice di matrimoni combinati, cause mafiose pericolose e intrallazzi sempre più delicati. Nonostante qualche ingenuità di troppo in fase di scrittura (l'occasionale rottura della quarta parete da parte del protagonista e una costruzione approssimativa dei personaggi di contorno) Il Tuttofare trova una sua coerenza narrativa che, seppur senza guizzi, rende piacevole, e a tratti divertente, la visione del film.



Ironia e divertimento

A funzionare bene sono soprattutto i due protagonisti e la loro alchimia. A Guglielmo Poggi calza a pennello il ruolo di un giovane ambizioso, idealista e sempliciotto, con quell'aria spaesata alla Matthew Broderick d'altri tempi che conferisce al personaggio il giusto tono e un discreto carattere. Ma è Sergio Castellitto, con la sua esperienza e il suo carisma, a reggere in modo eccellente il peso di un film che inevitabilmente dipende dal suo lavoro sul personaggio. Davvero impressionante la profondità che l'attore riesce a donare a un profilo che, in mani meno esperte, sarebbe sicuramente risultato molto più banale e scontato. Il suo è un avvocato clownesco, lestofante e fedifrago, un Lucignolo dell'avvocatura, poco incline alle responsabilità e avvezzo all'imbroglio. Il duo funziona anche in relazione al tono satirico e scanzonato con il quale Attanasio si pone nei confronti dello spettatore, senza scadere in atmosfere macchiettistiche e riservando più di qualche sequenza spassosa e divertente.



Le lacune in conclusione

A convincere meno è la parte finale. Il Tuttofare resiste per quasi tutto l'arco narrativo ma mostra diversi sbandamenti in dirittura d'arrivo. Un aspetto fondamentale che svilisce in parte il lavoro svolto nella parte centrale del film, probabilmente la più avvincente. In chiusura il film risente di una frettolosità che purtroppo è consuetudine in troppe pellicole nostrane. Un difetto contagioso che finisce spesso per rendere quasi vano l'impianto costruito in precedenza. E così anche questo lavoro non riesce a evitare l'approssimazione di alcuni snodi drammaturgici che avrebbero richiesto maggiore attenzione. Senza troppi entusiasmi, Il Tuttofare rimane comunque un'opera gradevole per la sua spontaneità, per i toni brillanti e per quegli elementi stimolanti che s'intravedono qua e là, dai quali poter prendere spunto in ottica futura. A patto di non cadere nei consueti tranelli ai quali troppo spesso ci hanno abituato determinate commedie italiane e di cui purtroppo anche questo film non è del tutto esente.