Il sindaco del Rione Sanità, la recensione del film di Mario Martone

Antonio Barracano è conosciuto da tutti come Il sindaco di Rione Sanità. Un uomo che gestisce l'intero sottobosco criminale non solo della sua zona, ma anche della stessa Napoli, e che per questo si è fatto molti nemici. Il boss riceve ogni giorno nella sua villetta persone che richiedono i suoi servigi, o per ottenere un favore o per uscire da dispute che rischierebbero di portare a inutili spargimenti di sangue.

Perché Antonio è un "uomo d'onore" e sa bene come la violenza vada usata solo quando strettamente necessaria, evitando di scatenare guerre tra bande per quisquilie di poco conto. Quando il giovane Rafiluccio Santaniello si reca da lui manifestando l'intenzione di uccidere il padre, Antonio si trova davanti al proprio passato e a rivivere gli eventi che lo hanno portato a essere quello che è ora. Il mafioso decide così di trovare una soluzione, esponendosi in prima persona con conseguenze imprevedibili.



L'ombra del passato

Alla base vi è l'omonima pièce teatrale degli anni '60, opera di uno dei grandi maestri del Novecento, ossia Eduardo De Filippo. E Il sindaco del Rione Sanità rimane largamente fedele al testo originario, salvo l'età del protagonista qui ringiovanito di alcuni decenni. Un dettaglio di poco conto per una messa in scena che, sul grande schermo come sul palcoscenico, gioca sull'importanza dei dialoghi e delle dinamiche tra i vari personaggi coinvolti.

Non è un caso che, tolto il prologo e la mezz'ora finale, la totalità del film abbia luogo in un'unica ambientazione, ossia la lussuosa villa con vista sul Vesuvio di proprietà di don Antonio. Proprio qui la tensione raggiunge i massimi livelli, con i continui e accesi confronti tra il boss e chi chiede a lui consiglio o aiuto per sistemare faccende che la legge non può risolvere.

Si corre il rischio di mitizzare parzialmente una figura che sguazza in ogni caso, "onore" o meno, nel mondo del crimine, ma è un elemento con cui bisogna convivere se ci si vuole approcciare all'operazione.



Marchio di fabbrica

Operazione che anche nelle sue espressioni linguistiche è rivolta principalmente a un pubblico autoctono, giacché la maggior parte dei dialoghi sono recitati in dialetto stretto e poco comprensibili a chi non sia di Napoli o dintorni senza il fondamentale aiuto dei sottotitoli.

Presentato in concorso alla 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove è stato premiato con il Leoncino d'oro (riconoscimento assegnato da giovani giurati), Il sindaco del Rione Sanità rischia di pagare in certi momenti la sua anima teatrale e indigena, con la lunga parte centrale nella quale assistiamo alle continue diatribe tra il gangster, i suoi sottoposti e gli "ospiti" reclamanti.

Tutto il peso ricade allora sulle spalle del cast e Francesco Di Leva fa del suo meglio per dar vita a un personaggio controverso e carismatico.

L'attore aveva già interpretato il medesimo ruolo proprio a teatro, sempre per la regia di Mario Martone che siede anche dietro la macchina da presa di quest'adattamento cinematografico, affidandosi all'ormai consolidato schematismo di base.



L'aggiornamento alle atmosfere gomorriane corre il rischio di far cedere le fondamenta su una serie di volgarità, non tanto lessicali bensì concettuali, ed è proprio qui che il film predispone una morale ambigua giocata su tonalità di grigi, più tendenti al nero, prima di quell'epilogo che si ammanta come il prototipo di sussulti quasi sacrileghi, che però nel contesto contemporaneo incutono maggior timore rispetto a un tempo.