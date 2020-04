Il silenzio della palude, la recensione del noir Netflix con Pedro Alonso

Q è un ex giornalista diventato scrittore di romanzi gialli: un autore di successo amato da milioni di lettori che però nella sua vita cela degli insospettabili segreti. Dietro un'immagine rispettabile l'uomo nasconde infatti il suo carattere instabile, che lo porta ad avere accese discussioni con il fratello minore Nacho e una tendenza alla solitudine. Ma ancora più preoccupante è l'inclinazione all'omicidio di Q, che non esita a dar sfogo a comportamenti psicopatici nella sua propensione per i delitti, utilizzata poi come fonte d'ispirazione per i libri. Dopo aver pubblicato un ultimo volume, sull'assassinio di un tassista da lui effettivamente commesso, il protagonista sceglie un'altra vittima per la futura opera e per l'occasione decide di puntare in grande.

Il suo obiettivo è infatti Ferrán Carretero, professore universitario nonché in passato membro di un importante partito e di recente coinvolto in uno scandalo su un presunto caso di corruzione. Il rapimento del docente scatena però forze incontrollabili, giacché personalità politiche di alto livello temono che questi possa spifferare il loro coinvolgimento in un traffico di droga ai più alti livelli.

Le vie del noir

L'esordio per il grande schermo del regista spagnolo Marc Vigil, attivo da tempo nella serialità, è un torbido thriller psicologico che accompagna lo spettatore in un mondo marcio e corrotto, privo di eroi o figure da prendere a esempio. Il silenzio della palude, reso disponibile in esclusiva nel catalogo di Netflix, è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Juanjo Braulio e vede al centro della vicenda, come nella migliore tradizione kinghiana, proprio uno scrittore. Soprattutto nella prima parte la narrazione gioca sul tema del "doppio", con il voice-over delle pagine scritte che si alterna a quanto effettivamente compiuto dal protagonista, e pur con un background esposto in maniera frettolosa i punti di interesse non mancano.

Col procedere degli eventi e l'entrata in scena di nuovi personaggi l'insieme rischia di perdere parzialmente omogeneità e si va così verso una frammentazione poco equilibrata, per quanto alla fine dei conti il puzzle si componga in maniera abbastanza chiara e precisa.

ll cielo sopra Berlino

Vigil riesce a gestire bene toni e atmosfere e a coprire le mancanze di una sceneggiatura che a tratti palesa un fiato corto e non riesce sempre a caratterizzare al meglio tutte le numerose figure coinvolte. Questo impedisce anche l'immedesimazione da parte del pubblico, d'altronde già restio a identificarsi in personaggi figli di un sottobosco criminale. È allora l'intreccio ad acquistare forza rispetto alle pedine in esso coinvolte e la resa dei conti finale chiude il cerchio con una spietata quanto inevitabile catarsi.

Il silenzio della palude non è quindi un'operazione di facile assimilazione ma, pur al netto di un ragionato scostamento dai canonici thriller di genere, la marcata spinta su influenze noir e le affilate caratterizzazioni dei personaggi offrono alcuni spunti degni di attenzione.

Le performance dell'eterogeneo cast, popolato da volti taglienti e sporchi e guidato da quel Pedro Alonso ben conosciuto dagli appassionati de La casa di carta in quanto interprete di Berlino, si adattano con concretezza al relativo contesto, per un film ostico e affascinante in egual misura.