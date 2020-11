Il giorno del Signore, la recensione dell'horror Netflix

Secondo uno studio di qualche anno fa, sono oltre cinquecentomila gli italiani che si rivolgerebbero a un esorcista per liberare da presunte presenze maligne qualcuno dei propri cari. Un numero spaventoso nell'epoca moderna, simbolo di come la superstizione sia ancora ben consolidata in certe fasce della popolazione. Un fenomeno che non si limita esclusivamente al Bel Paese ed è ampiamente sfruttato dalle cinematografie di ogni latitudine.

Dai grandi classici come Il demonio (1963) di Brunello Rondi - un film seminale citato sempre troppo poco - a L'esorcista (1973) di William Friedkin, fino a cult del nuovo millennio quali The Exorcism of Emily Rose (2005), la lotta tra il Bene e il Male, tra gli uomini di Dio e il satanasso, non ha mai smesso di affollare le sale e il mercato home video.

Alla copiosa lista di proposte a tema si è da poco aggiunto Il giorno del Signore, co-produzione tra Messico e Spagna sbarcata direttamente nel catalogo di Netflix come original, che ci ripropone, ancora una volta, l'atavico conflitto.



I demoni del passato

La vicenda vede per protagonista Padre Menéndez, un prete estromesso dall'ordine e con una condanna sulle spalle per via di alcune pratiche esorcistiche che hanno portato alla morte di un bambino.

L'uomo si è ritirato a una vita di solitudine e affoga i propri traumi nell'alcol quando riceve la visita di una sua vecchia conoscenza, Sebas, un criminale redento che gli chiede aiuto affinché liberi la figlia adolescente dalla presenza del demonio.

Nonostante l'iniziale ritrosia, Menéndez accetta l'improbo incarico e si ritrova ad affrontare incubi che credeva ormai sepolti.

Il prete ospita in casa la ragazza con lo scopo di studiarla, ma ella sembra in realtà una normale teenager, soltanto dal carattere più ribelle della media.

Nulla che faccia pensare a qualche tipo di invasamento, ma Menéndez è intenzionato a vederci chiaro e sa che le armi del diavolo possono essere più subdole del previsto.



Il primo esorcismo

Come fa intuire il titolo originale, Menendez Parte 1: El día del Señor, Il giorno del signore si prospetta quale primo episodio di una possibile serie incentrata sul personaggio dell'omonimo reverendo.

Se il buongiorno si vede dal mattino è difficile assicurare un futuro all'ipotetica saga, giacché nel corso dei novanta minuti di visione si assiste a una fiera di banalità assortite che scade più volte nel ridicolo, spesso involontario e a tratti apparentemente consapevole.



Sentire battute del calibro di "andiamo a fare il c**o a Satana" in un contesto che altrove si prende invece sul serio è alquanto paradossale, ma l'operazione soffre purtroppo di altri problemi congeniti ben più gravi.

La scellerata gestione dei dialoghi è infatti soltanto una delle enorme pecche dell'insieme, con le dinamiche horror che cercano prima di giocare su un andamento classico - porte che si aprono, occhi che spiano - per poi sterzare su un approccio da pseudo torture-porn, mai eccessivo, che aggiunge brutalità alla seconda parte del racconto.



La tensione generata è purtroppo vittima delle evidenti incongruenze e forzature a livello narrativo e il "colpo di scena" è assai prevedibile, togliendo di fatto il pathos necessario per avvicinarsi alla storia e ai personaggi.

Questi ultimi poi, tre in croce, sono del tutto privi di carisma anche per via di un cast poco convinto e credibile - con la definitiva resa dei conti con conseguente "epilogo shock" che si affida ad artificiosi effetti speciali e di make-up.



Il regista Santiago Alvarado Ilarri, anche autore della semplicistica sceneggiatura, è alla sua seconda prova dietro la macchina da presa ma dimostra di non aver compreso ancora bene una struttura filmica fatta e compiuta, limitandosi a scopiazzare i ben più ispirati prototipi in una forma tristemente caricaturale.