Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro, la recensione della commedia horror

Jordan Sands, 15 anni, e suo fratello Hunter, 13, vivono con il padre vedovo in una difficile situazione finanziaria. La giovane, impacciata e vegetariana, è presa di mira dalle bulle della scuola e viene ignorata dal ragazzo dei suoi sogni mentre il più piccolo consanguineo, mai del tutto ripresosi dalla morte della madre, organizza scherzi a tema horror in serie. In Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro, una notte un misterioso individuo di nero vestito lascia sulla soglia di casa un plico contenente un documento testamentario: la famiglia ha infatti ereditato un antico castello in Romania di proprietà di un lontano e sconosciuto prozio, il conte Dragomir. Giunti nel Paese est-europeo i Sands vengono accolti dall'arcigna governante Madame Varcolac, l'intenzione del genitore però è quella di vendere al più presto la proprietà per far ritorno in patria e saldare gli ingenti debiti. Nel frattempo Jordan conosce un coetaneo locale lavorante come macellaio, ma la ragazza si troverà dinanzi a conseguenze imprevedibili quando, dopo esser entrata in contatto con un siero sconosciuto, si trasforma nelle notti di luna piena in licantropo.

Underworld for teens?

Film per la televisione di produzione Nickelodeon, Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro è una commedia per ragazzi che, a dispetto delle non altissime aspettative, si rivela un film più che godibile, capace di giocare con gli stereotipi e i cliché del genere in maniera frizzante e originale. Un'operazione che guarda sicuramente a un pubblico di teenager ma riserva nei novanta minuti di visione spunti interessanti anche per platee più mature e smaliziate, tra diverse citazioni dei classici del filone (da Frankenstein Junior (1974) a Un lupo mannaro americano a Londra (1981)) e una sequela di gag e battute di indubbia presa. La narrazione è infatti imbastita sull'ottima caratterizzazione dei personaggi, sia principali che secondari, che permette di dar vita a soluzioni simpatiche e perfettamente adibite agli istinti (ovviamente smussati di ogni violenza) di genere: dall'ululato del lupo ogni qualvolta venga pronunciato il nome della governante Varcolac al radicale cambiamento di Jordan, timida e vegetariana diventante dopo la trasformazione sexy e carnivora nonché agile come una campionessa olimpionica, dalla presenza della hit di Britney Spears ...Baby One More Time (cantata da tutto il cast con risultati volutamente altalenanti prima dei titoli di coda) fino all'attenzione non così scontata riguardo i mutamenti in licantropo e nel make-up dei subentranti vampiri, la pellicola intrattiene con gusto e con una contagiosa simpatia, merito anche dell'affiatato cast in cui spicca per carismatica spigliatezza la bella Victoria Justice.