Il prigioniero coreano, la recensione del film di Kim Ki-duk

Nam Chul-woo è un povero pescatore nord-coreano che vive una vita semplice insieme alla moglie e alla figlia di pochi anni. Un giorno, mentre sta armeggiando con le reti nelle acque circostanti, la sua barca rimane vittima di un'avaria al motore e la forte corrente lo trasporta verso sud, facendogli inavvertitamente superare il confine tra le due Coree. Recuperato su una riva dai soldati sudcoreani, l'uomo viene preso in consegna dalle forze di sicurezza che ritengano possa essere una spia. Ne Il prigioniero coreano ha inizio così una lotta interna tra i servizi, con un sadico aguzzino pronto a tutto pur di estirpargli una falsa confessione e i superiori che lo spingono a chiedere lo stato di rifugiato politico. Nam Chul-woo però desidera solo tornare dalla propria famiglia e l'unico a credergli è un giovane agente che prende a cuore la sua causa.

L'isola

L'odissea di un emarginato è ancora una volta al centro del cinema di Kim Ki-duk, qui alle prese con un paradosso sempre attuale quale quello riguardante l'eterno conflitto tra le due Coree, scenario non nuovo nella carriera del regista che già lo aveva approfondito nell'intenso The Coast Guard (2002). Con Il prigioniero coreano, datato 2016 e ora distribuito nelle sale nostrane dalla sempre lodevole Tucker Film, il cineasta, rinato dopo la struggente parentesi depressiva messa a nudo nel toccante documentario autobiografico Arirang (2011), opta per una chiave ancora più politica raccontando prima le differenze ma poi anche le crudeli similitudini tra i due opposti estremi di un Paese diviso, specchio di un'incomunicabilità forse solo ultimamente trovante potenziale terreno fertile per un nuovo inizio. Le due ore di visione spingono su accesi toni drammatici e su una tensione morale palpabile in cui lo sfortunato protagonista si trova come vittima sacrificale all'interno di un duplice gioco di potere, dove la verità è l'ultimo degli elementi richiesti, in favore di una finzione di comodo che risolva nel minor tempo possibile la scomoda pratica.

Andata e ritorno

Uno sguardo amaro che caratterizza per intero le due ore di minutaggio, illuminata solo da brevi sprazzi di luce nel rapporto tra Nam Chul-woo e il giovane Oh Jin-woo, eletto a simbolo di auspicabili speranze. Esasperato in una messa in scena semplice ma incisiva, dove l'individuo è solo una mera pedina di un gioco mediatico più grande, Il prigioniero coreano trova vaghi accenni da spy-story durante la breve fuga del Nostro e l'impatto con la metropoli di Seoul e un mondo a lui sconosciuto. Abituato com'era alle spartane zone di campagna del Nord, Nam Chul-woo si pone come elementare quanto necessaria chiave di lettura per apprendere al meglio il senso dell'intera operazione in una narrazione che non teme di criticare i rispettivi versanti, tanto che la frase "La libertà non garantisce felicità" diventa il più chiaro emblema per criticare la stessa società capitalista del Sud. Kim Ki-duk non teme di dar vita a un film scomodo in cui lo sfortunato protagonista si trova intrappolato come un pesce nella rete e come tale impossibilitato a tornare alla tranquilla vita di prima; tra durezze assortite, emotive e fisiche, la visione sa come colpire e affondare nelle giuste corde traendo al contempo importanti spunti di riflessione che riguardano non solo la relativa situazione locale.