Il terzo omicidio, la recensione del film di Hirokazu Kore-eda

Esce nelle nostre sale dopo gli acclamati Un affare di famiglia (2018), Palma d'Oro al Festival di Cannes, e Le verità (2019), suo esordio in una produzione internazionale presentato in concorso alle 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ma è in realtà precedente a entrambi: un recupero doveroso e apprezzabile quello di Double Line, che distribuisce anche nei cinema italiani Il terzo omicidio, film del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda anch'esso in competizione alla kermesse lagunare, nell'edizione di due anni fa.

Chi è abituato alle canoniche atmosfere e toni dell'autore nipponico potrebbe rimanere spaesato fin dallo sconfinamento di genere operato dal nostro, che si mette alla prova per la prima volta in carriera nelle ostiche diramazioni dei legal-thriller moderni, allontanandosi momentaneamente dalle sue storie di intrecci familiari che tanta fortuna gli hanno portato in passato.

La morte e la vita

La visione inizia con un prologo fulminante nel quale assistiamo a un brutale omicidio, del quale in ogni caso i dettagli più efferati vengono lasciati fuori campo. Veniamo a sapere l'identità dell'assassino, Misumi, uomo di mezz'età che in passato si era già macchiato di altri due delitti, e quella della vittima, il suo datore di lavoro. L'avvocato della difesa Shigemori, figlio d'arte il cui padre aveva evitato la pena di morte allo stesso Misumi per i crimini di gioventù, si trova davanti a un caso difficile visto che l'accusato ha immediatamente ammesso le proprie colpe.

Il tentativo del legale è così quello di evitare la condanna a morte del suo cliente, ma durante le indagini vengono a galla altri dettagli che sembrerebbero coinvolgere in prima persona la moglie e la figlia, zoppa in seguito a un brutto incidente, dell'uomo assassinato. Shigemori si troverà così a districarsi in una fitta rete di bugie e mezze verità dalle quali potrebbero dipendere le sorti dell'intero processo.

Nel cuore delle cose

I modi si incupiscono, la storia si tinge progressivamente di un'amarezza insolita per il cinema di Kore-eda, ma ciò nonostante quell'essenza pura e primigenia, fortemente umanistica e vibrante di emozioni verosimili, che da sempre caratterizza i suoi lavori, emerge costantemente nel corso delle due ore di visione. Il terzo omicidio ci trascina nel mondo della "legge" del Sol Levante, un ambiente per certi versi riconducibile a una più ampia globalità ad ogni modo pregno delle tipiche usanze autoctone.

Quella che appare inizialmente come una narrazione a tema di stampo classico si apre così a interessanti sfumature etiche e psicologiche, con squarci mystery e visionari (i criptici sogni dell'avvocato) che cercano o di mescolare ulteriormente le carte o di suggerire indizi a uno spettatore sempre più preso dalla vicenda per via della notevole personalità delle figure coinvolte, tutte capaci di creare un profondo slancio empatico con il pubblico.

Una scrittura impeccabile

Ma Il terzo omicidio appassiona soprattutto per la raffinatezza di un intreccio sempre pronto a svelare nuovi colpi di scena, ognuno di questi motivato da precise scelte in fase di sceneggiatura: tra segreti e menzogne, il raggiungimento della verità diventa così uno scopo personale prima ancora che utile alle aule giudiziarie e va parzialmente in contrasto con quanto espresso da Shigemori nelle fasi iniziali "non scopriremo mai la verità in un processo". Ed è anche un confronto tra diversi modi di intendere la giustizia, come magnificamente incarnato dal dialogo tra il difensore e il padre-collega in pensione, due concezioni opposte che si rivelano in realtà più simili di quanto immaginabile.

Tra simbolismi calcati (le croci o gli uccelli cui il reo confesso dava spesso da mangiare) e sequenze magnifiche nella loro sussurrata poesia (lo sguardo verso il cielo coperto da un panorama alberato), il film vive di un contrasto tra silente quiete e trattenuta rabbia in un magico equilibrio tra crudeltà nascoste e atti estremi ma necessari in un microcosmo di personaggi che trova adeguata partecipazione dal perfetto cast, popolato da volti feticcio cari al regista: da Masaharu Fukuyama (uno dei due padri dello struggente Father and Son) alla giovane Suzu Hirose (la tenera sorellina di Little Sister), le performance attoriali strappano applausi a scena aperta a cominciare proprio dall'"imputato" Koji Yakusho, quest'ultimo interprete abituale di un altro stimato cineasta nipponico quale Kiyoshi Kurosawa.