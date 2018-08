Il movente, la recensione del film originale Netflix

Alvaro è impiegato in un ufficio notarile, venendo costantemente sfruttato dal suo datore di lavoro con turni massacranti. In più l'uomo è geloso del successo della moglie, la quale ha da poco dato alle stampe un romanzo rosa diventato immediatamente un best-seller; se la loro vita matrimoniale non fosse già complicata, quando la donna viene beccata in macchina con l'amante la relazione va a rotoli e Alvaro, su consiglio del capo, decide di prendersi un periodo di vacanza. Trasferitosi in un appartamento in affitto sceglie di coltivare la propria grande passione, quella per la scrittura, e spinto da un professore che tiene lezioni per aspiranti romanzieri comprende come l'opera che sta per dare alla luce debba provenire dalla realtà e rappresentare personaggi verosimili.

Ne Il movente, Alvaro prende però il tutto troppo alla lettera e imbastisce il racconto su quanto sta accadendo all'interno del nuovo condominio, dando il via ad un gioco pericoloso nel quale si troverà a gestire in prima persona la vita della gente.

Un piano diabolico

Candidato a nove premi Goya (gli Oscar del cinema spagnolo) e vincitore di quelli per miglior attore e miglior attrice non protagonista, il nuovo film dell'andaluso Manuel Martín Cuenca è una raffinata commedia nera che racconta molto del mondo contemporaneo attraverso una struttura non nuova a certo cinema, di genere e non, che mette al centro della vicenda un aspirante scrittore in procinto di scrivere il suo primo romanzo. Il movente (disponibile in esclusiva su Netflix) è un'opera cinica e cattiva al punto giusto, che grazie alle continue puntellate di black humour riesce a offrire soluzioni narrative interessanti e originali, e riporta alla mente atmosfere sia del cinema di Roman Polanski che di quello del conterraneo Alex de la Iglesia: una sorta di ideale ibrido tra L'inquilino del terzo piano (1976) e La comunidad - Intrigo all'ultimo piano (2000) che trova comunque una sua personalissima via nel raccontare la morale discesa degli inferi dell'ambiguo protagonista.

Protagonista inizialmente vessato dalla vita e con cui viene facile immedesimarsi ma che col proseguo degli eventi assume comportamenti sempre più difficili da giustificare, una vittima che si trasforma in boia senza scrupolo alcuno se non quello di curare le proprie ambizioni.

The dark side

Ambientato per la quasi totalità all'interno dell'edificio principale, Il movente ha il merito, già in fase di sceneggiatura (co-scritta a quattro mani dallo stesso regista), di dar vita a figure credibili e ricche d'umanità che attraverso un saggio uso degli stereotipi offrono un limpido sguardo sulle divisioni e i pregiudizi attuali: dall'anziano reduce franchista che non si fida delle banche alla grassa e viziosa portinaia, fino alla coppia di immigrati messicani vicini di piano.

Il black humour è sempre presente ma resta in un idoneo sottofondo, e le citazioni al mondo letterario si sprecano, con il Nostro (magistralmente interpretato da Javier Gutiérrez, abilissimo nello sfumare un personaggio così respingente e umano al contempo) che sogna di dare alla luce un nuovo L'alveare, storico libro del premio Nobel per la letteratura Camilo José Cela, dubitando costantemente delle proprie capacità. I toni thriller ed inquieti emergono in più occasioni, quando il protagonista spia di nascosto dalla finestra la famiglia di stranieri o ancora quando le attenzioni della scomoda amante diventano sempre più pressanti, ad esempio. Ma Alvaro tira dritto per la sua strada, incurante delle necessità e sofferenze altrui, smosso dal solo desiderio di ergersi a beffardo manipolatore e assumendo le sembianze di quel lato oscuro che ognuno porta, nascosto o meno, dentro di sé.