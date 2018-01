Il mistero del Ragnarok, la recensione del film norvegese

Sigurd Svenson, archeologo che studia antichi reperti vichinghi, è vedovo da cinque anni e deve crescere con non poche difficoltà i due figli. L'occasione professionale ai fini di svoltare la propria carriera, pericolosamente a rischio dopo un ritrovamento di alcune rune (descriventi la fine del mondo) per il quale è stato dileggiato dai finanziatori del museo, gli viene data dall'amico e fidato collaboratore Allan, che ha reperito una pietra le cui iscrizioni, collegate ad un altro oggetto custodito in una teca, costituiscono un cifrario/mappa che condurrebbe ad un leggendario tesoro vecchio di secoli. Sigurd decide così di partire con i bambini e con il collega alla volta delle Finnmark, dove avrebbe luogo il suddetto cimelio, con l'aggiunta della bella e tenace Elizabeth e di una guida locale.

Ma giunti sul posto scopriranno che il messaggio nascosto nelle rune era in realtà un avvertimento... Produzione norvegese che guarda ai film avventurosi di marca hollywoodiana, con un occhio di riguardo per la saga de Il mistero dei templari (2004), Il mistero del Ragnarok parte da una suggestiva genesi narrativa

Mostri e tesori

Quella riguardante la cosiddetta fine del mondo della mitologia norrena e non è un caso che il prologo ambientato nel passato veda al centro dell'azione un gruppo di vichinghi intenti a celebrare una sorta di rito per aggraziarsi gli dei. Il resto dei cento minuti di visione è invece ambientato nel presente e segue con correttezza tutti gli stilemi del filone moderno, con un nucleo familiare intento a riappacificarsi durante i momenti di maggiore pericolo e figure di contorno stereotipate ma comunque efficaci ai fini del racconto, su tutte il tenace personaggio di Elizabeth che si rivela essere più tosta delle sue controparti maschili. Il regista Mikkel Brænne Sandemose, che quattro anni dopo avrebbe fatto un'ulteriore incursione nel genere con l'inedito Askeladden - I Dovregubbens hall (2017), gestisce con disinvoltura le varie anime del racconto, tra momenti più leggeri ed altri a più alta dose tensiva, e flirta con il monster movie nelle seconda metà con l'apparizione della mostruosa creatura, realizzata con più che discreti effetti speciali. Le suggestive ambientazioni sia in esterno, dai campi larghi alle inquadrature aeree delle splendide foreste norvegesi, che in interni, con riprese girate in loco in grotte sotterranee e antidiluviani bunker / miniere, garantiscono inoltre una buona varietà dal punto di vista visivo, elemento di ulteriore efficacia per un film che conosce i suoi limiti e vi si adatta con brillante armonia.