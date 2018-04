Il mio nome è Thomas: la recensione del nuovo film di Terence Hill

L'amicizia è un legame che non conosce ostacoli, neanche quello della morte. È un sentimento di affetto e stima reciproca che se positivo si accresce nel tempo, rompendo le barriere della consanguineità o della famiglia e avvicinando sempre di più le persone, fino a renderle inseparabili. E nella storia del cinema di storiche accoppiate amichevoli ce ne sono state davvero a decine, ma se parliamo di spaghetti western alla Sergio Crobucci o alla Clucher non ce n'è per nessuno: Bud Spencer e Terence Hill hanno occupato e occupano tutt'ora un posto speciale nel cuore di intere generazioni di appassionati. Impossibile non ricordare le sonore scazzottate di Dio perdona... io no, l'irriverenza dei vari personaggi di Hill in Nati con la camicia o Chi trova un amico trova un tesoro e l'inossidabile, sincera e bellissima amicizia tra i due attori, che hanno imparato a conoscersi tra una padellata di fagioli e l'altra, cult dopo cult, iniziando il loro percorso insieme nell'evocativo deserto dell'Andalusia.

E non è stato infatti un caso che Terence Hill, ormai 79enne, abbia deciso di girare il suo nuovo film da regista, Il mio nome è Thomas, proprio ad Almeira, nelle stesse location dove conobbe per la prima volta il compianto Carlo Pedersoli. L'attore venne purtroppo a mancare il 27 giugno del 2016, proprio nel bel mezzo delle riprese del progetto, un road trip movie fin troppo legato alle meccaniche e al linguaggio della fiction italiana ma che vuole a suo modo agire sul grande pubblico con un effetto nostalgia non indifferente, tanto che sia per la sua natura sia per l'amore e il rispetto che lo hanno legato al grande Bud, Hill ha deciso di dedicare interamente l'opera all'amico e collega.



Padre e figlia

Si intuisce sin dal titolo come Il mio nome è Thomas voglia essere a suo modo un omaggio alla carriera americana del regista e attore, tant'è che il nome si riferisce direttamente allo storico Il mio nome è nessuno di Tonino Valeri, ma è anche la scelta delle musiche e alcune impostazioni di regia che ci danno una chiara idea sul carattere reale del film, nella forma un vero e proprio western. Gli ultimi anni di Hill, però, lo hanno soprattutto visto protagonista della fiction italiana, nell'ormai iconico ruolo di Don Matteo nell'omonimo programma Rai. Un modello, questo, dal quale il suo stile è stato fortemente contagiato, specie nella scrittura e nella caratterizzazione dei due personaggi principali, che sono Thomas e Lucia, il primo un motociclista che parte alla ricerca di sé stesso verso il deserto dell'Andalusia e la seconda una giovane ragazza in fuga, che ha il volto della sconosciuta Veronica Benedetta Bitto. Sorvolando sulla recitazione di entrambi, che salvo alcuni momenti risulta fin troppo meccanica e impostata, Il mio nome è Thomas vive del rapporto che si instaura tra i due, con Thomas che sovente ama ribadire la sua natura solitaria e con Lucia che invece riesce in tutti i modi a penetrare la barriera dello sconosciuto compagno di viaggio. Sono meccaniche che si nota subito siano state scritte con passione dello stesso Hill, che cerca di impartire a ogni dialogo una certa enfasi, sia ironica che drammatica, ma il problema resta sempre quello del linguaggio televisivo ameno, dal quale il film non riesce proprio a sganciarsi neanche un istante. Solo nelle sequenze prettamente western, nutrito omaggio al genere e alla sua amicizia con Bud, il titolo sembra illuminarsi di comico, vestendosi in modo divertito con citazioni alle vecchie glorie italiane di cui Hill è stato protagonista, riproponendo nello stesso identico stile anche le famose scazzottate che tanto ci facevamo ridere, soltanto con un Terence Hill più goffo.

Stringe il cuore sentire il sonoro e fragrante finto suono dei pugni colpire i "cattivi", così come vedere le espressioni sconcertate di Hill nel mentre di uno scontro con un omone di due metri, ma assistere a un simile spettacolo significa al contempo constatare con un certo moto di compassione come l'attore non abbia minimamente tentato di adattare il film alle esigenze di botteghino contemporaneo nonostante la decisione di volerlo rilasciare nelle sale.

E a detta di Hill, solo l'acquisto dei diritti di sfruttamento di una canzone di Liguabue è costata "cara" alla produzione, il che si traduce in uno sforzo economico decisamente importante per una società piccola, scelta elencabile sotto la parola "suicidio". Data la sua forma, il suo linguaggio e i contenuti, Il mio nome è Thomas avrebbe sicuramente avuto una vita migliore in tv, magari come film evento della Rai, ma puntando come dicevamo sull'effetto nostalgia Terence Hill ha voluto magari tentare al cinema, proponendo però un lavoro scondito di qualità che nel suo voler ricordare il passato resta fin troppo relegato a un modo antiquato di intendere la cinematografia nostrana.

Potrebbe comunque funzionare per il palato degli estimatori di vecchia data e quindi della prima ora, affezionati a quel modello che poi in pochi hanno saputo imitare a dovere, ma per i più giovani il film potrebbe apparire solo come un sentito ricordo dei bei tempi andati, quando Terence Hill e Bud Spencer regalavano divertimento senza accorgersi di star facendo la storia. E il mio nome è Thomas sembra proprio voler gridare al cielo l'immortalità di quei momenti, così da mostrare a Bud come il suo eterno amico ricordi ancora quegli splendidi inizi, quando erano insieme.