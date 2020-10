Il Legame: la recensione dell'horror Netflix con Riccardo Scamarcio

Si parte con un prologo che ricorda non poco il remake de La Casa di Fede Alvarez, conosciamo i tre protagonisti con un viaggio in auto sulla falsariga di Shining di Stanley Kubrick e da qui la narrazione si evolverà in qualcosa che ricorda volutamente tanto The Conjuring di James Wan quanto L'Esorcista di William Friedkin e The Wailing di Na Hong-jin.

Chiaramente l'obiettivo de Il Legame di Domenico de Feudis non è quello di competere coi titoli a cui attinge ma è dimostrare che un film del genere è possibile anche in Italia.

Co-scritto da Daniele Cosci (lo stesso autore che ha firmato la sceneggiatura di Shortcut di Antonio Liguori, che sta facendo sfracelli al botteghino USA), l'horror con Mia Maestro e Riccardo Scamarcio usa benissimo lo sfondo del sud Italia per creare quel tipo di atmosfera consona al genere di riferimento e con tanta perizia, una buona dose di inventiva e diverse quantità di mestiere mette in scena voglia di fare, spaventi e parecchio raccapriccio.

Magari non siamo al livello del recente The Vigil di Keith Thomas ma tra pustole, muffa, tarantole squagliate, intrugli e liquami neri, il sudore dell'afa pugliese e gli ulivi morti tutto assume valenza tattile e puzzolente, e a forza di dettagli il film si costruisce che è un piacere.



Malocchio e fatture

La storia è quella di Emma (Mia Maestro), donna straniera in terra straniera che, insieme al fidanzato Francesco (Riccardo Scamarcio), va "giù al Sud" per conoscere la madre di lui, Teresa (Mariella Lo Sardo), portando anche la figlia Sofia (una sorprendente Giulia Patrignani), che la protagonista ha avuto da una precedente relazione.

E proprio le precedenti relazioni saranno molto importanti nel film, il passato ritorna sempre e infatti l'enorme villa di mamma Teresa, antica, scricchiolante e attorniata da ulivi secolari, è proprio quella in cui Francesco passò la sua infanzia e visse i suoi primi amori.

In questa cornice afosa, verde e cicaleggiante Emma fantastica su un possibile matrimonio con Francesco, a patto però di riuscire ad andare d'accordo con l'anziana padrona di casa, nota in paese per essere una guaritrice in grado di eseguire riti magici e realizzare intrugli miracolosi.

Ma il prologo, fatto di vetri rotti, tagli sulla schiena e possibili possessioni, ha già messo in guardia lo spettatore, che dal punto di vista di Emma inizia a sospettare di ogni ombra e occhiata torva della famiglia di Francesco.



E infatti tutto va a rotoli quando una notte la piccola Sofia viene punta da una tarantola e le cure magiche di Teresa non sembrano sortire effetto: ma si tratta davvero di cure magiche, oppure la futura suocera sta cercando di danneggiarla?

O Sofia è caduta vittima di una maledizione sulla quale neanche la magia della nonna può qualcosa? Emma, nel tentativo di salvare Sofia, dovrà cercare di svelare l'antico mistero che grava su quella magione, ma per farlo di chi potrà fidarsi?



Legami

Le connessioni de Il Legame sono quelle che lo portano ad affidarsi a immagini e situazioni ormai tipiche dell'horror moderno, che però nel cinema italiano sembrano non trovare spazio.

Lunghi fili di capelli insalivati estratti dalla gola (The Ring, Raw), piante e alberi da osservare e temere (Il labirinto del fauno), volti posseduti che si deturpano fino a perdere ogni traccia di umanità (l'universo di The Conjuring), grosse porzioni di parete ammuffite (Relic).

Insomma nel film di de Feudis c'è di tutto e di più, eppure niente sembra mai davvero già visto grazie al lavoro di messa in scena svolto sui luoghi, le atmosfere e gli attori.

Pupi Avati con Il Signor Diavolo l'anno scorso aveva lavorato alla grande sulle nebbie padane: qui siamo dalla parte opposta della palette cromatica e la Puglia si dimostra ugualmente il luogo ideale per un tipo di horror che avrebbe potuto girare Guillermo Del Toro, quello da patina di sudore sulla fronte, di trucco prostetico perfetto che repelle e attrae.

Non aspettatevi grossi colpi di scena, finali inaspettati o svolte impreviste, tutto segue le regole del cinema dell'orrore con dovizia e rispetto, e va benissimo così, con l'obiettivo di fare qualcosa che valga la pena vedere.

Ci sono dietro la Indigo Film (che produce Sorrentino) e Netflix (dove il film è in programmazione) e la speranza è che de Feudis e i suoi collaboratori possano chiudere quel finale con sequel, spin-off e quant'altro.