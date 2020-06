Il lago delle oche selvatiche, la recensione del noir su Amazon Prime Video

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, l'acclamato Il lago delle oche selvatiche scritto e diretto da Diao Yinan è finalmente arrivato in Italia grazie ad Amazon Prime Video, per tutti gli amanti del cinema orientale. Un titolo "campo lungo", quello scelto per il mercato internazionale, che descrive l'ambientazione di questo neo-noir cinese di grande espressione artistico-stilistica. Il lago delle oche selvatiche è infatti il nome dato a una piccola località dove dilaga la criminalità e latita la legge, specie con l'arrivo dell'estate e del caldo.

Protagonista del racconto è Zhou Zanong, leader di una piccola famiglia criminale specializzata nel furto di motociclette da poco uscito dal carcere. Nuovamente in libertà, Zhou torna in affari con questo grande conglomerato di ladruncoli professionisti e accetta di partecipare a una sorta di gara contro una banda rivale con cui era in lite.



Le cose vanno male e, nel pieno della notte, per vendicarsi dell'uccisione di un suo compagno, il protagonista spara e uccide per sbaglio un poliziotto. Braccato dai suoi nemici e anche dalle forze dell'ordine, Zhou è costretto alla fuga, durante la quale incontra l'altra protagonista, Liu Aiai, prostituta protetta da un associato di Zanong a cui l'uomo chiede aiuto, essendo la ragazza una cosiddetta "Signorina della Spiaggia", una "lucciola" estiva sconosciuta alla polizia e difficile da individuare. Così si incrociano le loro storie, scombussolate, popolari, difficili e condannate.



Dare valore alla bellezza

Oggetto intimo e prezioso, Il lago delle oche selvatiche di Diao Yinan, che sa scavare soprattutto attraverso l'immagine un piccolo ritratto noir all'interno delle parti sociali più complesse e devastate della Cina. Non è in alcun modo un film di denuncia o d'impegno civile e politico: è cinema di genere profondo, elegante e stilisticamente gentile, dove è soprattutto l'estetica a parlare allo spettatore, a entrargli negli occhi e nell'anima fino a catturarne stupore e attenzione. Non c'è spettacolo se non quello della cura maniacale per le inquadrature, i colori e la luce, dietro a cui c'è un lavoro formale di grande impatto. Tra baracche e paesaggi industriali fatti di container o smorti edifici di cemento, la notte è l'altra grande protagonista del film, mentre il giorno è rimesso altrove, in pochi scampoli di storia passata. In questo contesto, le uniche fonti che illuminano Zhou, Liu e gli altri personaggi, compresi i poliziotti, sono luci artificiali dei più disparati colori, dal verde al viola, dal giallo al rosso e fino a un rosa shocking con cui Yinan ha deciso di identificare in promozione la sua opera. Sono neon, soprattutto, ma anche insegne luminose o scarpe con suole brillanti, che in una scena in particolare sembrano sostituire i lampeggianti delle forze dell'ordine, dando personalità, contesto e costrutto a una scelta altrimenti curiosa.



Il regista si muove poi sinuoso tra i volti e i corpi dei personaggi, indugiando magnificamente sui dettagli e costruendo un'atmosfera intensa e nebulosa, con attimi violenti, silenzi prolungati, dialoghi dal ritmo cadenzato e istanti di significativa meraviglia.

Anche la sceneggiatura - per quanto funzionale e delicata, a tratti persino divertente - sembra secondaria alla valorizzazione estetica del progetto, dove non è però fine a se stessa come in un film di Nicolas Winding Refn (con cui condivide l'amore viscerale per la bellezza visiva) e anzi ricorda i migliori Brian DePalma o Roman Polanski, ammodernando e personalizzando le loro importanti lezioni per lasciar trasparire il cuore magistralmente orientale di ogni comparto o aspetto tecnico e interpretativo.



Grazie alle performance di Hu Ge e di Gwei Lun-mei, infine, Il lago delle oche selvatiche vive di grande immedesimazione caratteriale, da una parte grazie all'angoscia della fuga verso la salvezza del primo, mentre dell'altra sfruttando la tensione sessuale creata dalla protagonista femminile, essere fragile e distrutto, sottomesso ma tenace e capace di estrarre gli artigli e graffiare i suoi nemici, anche lei in cerca di una via di fuga da una condanna che non merita.

Insomma, Un neo-noir di eccezionale qualità stilistica che guarda ai grandi maestri del passato, agli autori più audaci e senza compromessi del momento e alla propria terra. Un gusto straordinario per il genere e per il cinema che traspare da ogni istante immortalato e da ogni suono utilizzato per creare un prodotto tanto energico quanto flautato, piccolo gioiello da gustarsi finalmente in streaming.