Il Grinch, alle 19.15 su ITALIA 1 il film con Jim Carrey

Nel paesino di Chinonsò tutto è pronto per festeggiare l'imminente arrivo del Natale, con gli abitanti intenti a comprare i regali e prepararsi al meglio per la festività. L'unica ad avere dei dubbi sul vero significato del 25 dicembre è la piccola Cindy, non del tutto convinta che doni e decorazioni siano l'unico modo per essere felici. La bambina cerca di convincere il sindaco a invitare alla celebrazione il perfido Grinch, un essere verde e peloso che vive da anni in solitudine sul monte Bricioloso, determinata a dimostrare come questi, temuto e scacciato dalla comunità, abbia bisogno di un'altra possibilità. Il Grinch, dopo un iniziale rifiuto, decide di presenziarvi e assumere il ruolo di mastrallegro delle feste, ma i ricordi del passato sono duri a morire e comincia ben presto a seminare guai e dispetti che potrebbero mettere a rischio il Natale stesso.

Il furto del Natale

Portare sul grande schermo uno dei personaggi simbolo, almeno nella cultura anglosassone, del Natale era un rischio bello grosso ma all'alba del nuovo millennio Ron Howard è riuscito a confezionare un divertente prodotto a tema per grandi e piccini. Il Grinch, adattamento dell'omonimo libro del Dr. Seuss già trasposto negli anni '60 nella versione televisiva animata Il Grinch e la favola di Natale! (1966), vive soprattutto sull'irresistibile performance di Jim Carrey che, calatosi sotto chili di trucco e di color verde come già nel folgorante The Mask (1994), usa mimica, voce e movenze per dar vita a uno stravagante anti-villain che rischia di rubare in più occasioni la scena all'intero contorno. I cento minuti di visione, e non potrebbe essere altrimenti, lo vedono quasi sempre in scena alle prese con gag e battute al fulmicotone che ravvivano una narrazione dalla struttura semplice in cui si innestano però incisive critiche al consumismo, tanto che la vera felicità ha luogo solo quando gli abitanti si dimenticano dei regali rubati e scoprono come la cosa realmente importante sia la forza dei legami. Il tutto viene giocato in una chiave dichiaratamente macchiettistica, con gli stessi cittadini adornati da un bislacco naso all'insù, e su un'ambientazione sopra le righe, sorta di versione meno dark ma non meno bizzarra del cinema burtoniano, seppur priva di invenzioni stilistiche degne di nota. Le emozioni, di facile presa, non mancano di certo tra istinti musical e buoni sentimenti e il divertimento si mantiene sempre su buoni livelli raggiungendo momenti di pura ilarità nei continui battibecchi tra il Grinch e l'inseparabile amico a quattro zampe, costretto anche ad improvvisarsi quale renna di Babbo Natale nel frenetico tour de force finale.