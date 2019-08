Il gioco del ricatto, la recensione del thriller con Scottie Thompson

Rachel porta la figlia Lindsey allo zoo ma durante la visita viene distratta dal ferimento di un altra bambina: allontanatasi momentaneamente per soccorrere quest'ultima, al suo ritorno non trova più la sua piccola. Dopo un momento di panico la donna si mette alla sua ricerca e vede un uomo rapirla e fuggire via con un furgone.

In Il gioco del ricatto Rachel viene contattata telefonicamente dal sequestratore, che le ordina di distruggere il suo cellulare e di indossare un auricolare e una fotocamera con il quale questi potrà essere al corrente di ogni sua mossa: se la madre non rispetterà alla regola le sue indicazioni o cercherà di avvisare le forze dell'ordine, Lindsey si troverà di fronte ad una brutta fine.

La solita solfa

La destinazione per il mercato televisivo d'Oltreoceano è palese fin dai titoli di testa, sullo scorrere dei quali veniamo a conoscenza della protagonista e di sua figlia, intente ad una gita allo zoo che si complica ben presto per ingenuità materne ed evidenti forzature di sceneggiatura. D'altronde Il gioco del ricatto non ambiva certo ad alte velleità narrative, con uno script che si affida stancamente ad un riciclo di topoi ambientali tipici dei thriller per il piccolo schermo.

Eppure a tratti il regista Doug Campbell, un vero e proprio specialista del settore con circa quaranta titoli in carriera per la gran parte rivolti al piccolo schermo, cerca di uscire dalle rassicuranti dinamiche "casalinghe" per tentare un approccio che guarda al cinema di genere, purtroppo castrato sul nascere nei suoi istinti più potenzialmente originali.

Tic toc

Il gioco del ricatto è un insieme prevedibile e indirizzato all'ovvio lieto-fine che si riempe di alcune scelte gratuite dal punto di vista stilistico, con fastidiose inquadrature "scosse" e ravvicinate al volto della tenace Rachel (interpretata dalla bella Scottie Thompson, volto noto agli amanti del filone) e una generale richiesta allo spettatore di sospensione dell'incredulità per quanto accade nel sempre più burrascoso vortice di eventi. Corse a perdifiato a piedi o in macchina, countdown serrati imposti dallo spietato rapitore, situazioni familiari e relazionali messe in bilico dal dramma vissuto e subito da questa madre pronta a tutto pur di salvare la figlioletta.



Flashback parzialmente rivelatori ci accompagnano nelle premesse della vicenda, ma la sceneggiatura fin troppo semplicistica non scava a dovere nei caratteri dei personaggi principali, buoni o cattivi essi siano, affidandosi poi a trucchetti introdotti già nel prologo (la capacità di scrivere messaggini sullo smartphone con le mani dietro la schiena, più unica che rara e perciò assai poco verosimile, risulterà fondamentale nelle fasi clou) per risolvere nella maniera più indolore possibile una trama nella quale tutto si stava mettendo per il verso sbagliato.

La suspense a tratti fa capolino nel corso dei novanta minuti di visione, ma pare essere il risultato di una partitura tensiva solo abbozzata che non emerge mai con la dovuta personalità nel corso della grezza messa in scena, consegnando l'operazione ai rispettivi lidi d'appartenenza.