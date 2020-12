Il giardino segreto, la recensione del film con Colin Firth su Prime Video

Nel 1947 la piccola Mary Lennox è ritrovata sola e abbandonata nella lussuosa dimora di famiglia, nell'India Britannica. I genitori sono morti di colera e la bambina, che soffre di malnutrizione, viene mandata dallo zio Archibald Craven, un nobile che vive in un un maniero dello Yorkshire che da tempo è chiuso nella propria solitudine e nei suoi drammi personali.

Il carattere impetuoso e ribelle di Mary attira sin da subito l'ostilità della governante, Mrs Medlock, che le impedisce di scoprire gli altri angoli della casa e la rinchiude nella sua stanza durante le ore notturne.

Quando sorge il sole è però libera di esplorare l'immensa proprietà ed è proprio durante uno dei suoi giri in mezzo alla natura che si imbatte in un cane randagio: seguendolo, Mary finisce per scoprire un favoloso giardino segreto dove crescono piante rigogliose e gigantesche, una sorta di vero e proprio paradiso in terra.



Ancora una volta

L'omonimo romanzo datato 1911 della scrittrice anglo-americana Frances Hodgson Burnett è diventato un classico della letteratura per ragazzi, la cui fama ha valicato i confini nazionali e si è diffusa in ogni angolo del mondo. Ciò nonostante Il giardino segreto rimane nella sua essenza base un prodotto tipicamente british, pregno di quelle atmosfere riscontrabili soltanto nella terra di Sua Maestà.

Ci troviamo davanti alla quinta trasposizione per il grande schermo, con altrettante per il mercato televisivo - sia live action che animate - e, spiace dirlo, non certo alla migliore.

In questo nuovo adattamento infatti la sensazione che permea costantemente l'ora e mezza di visione è che si sia voluta preferire l'estetica rispetto alla sostanza, con un approccio superficiale al vissuto dei personaggi coinvolti e una semplicità di fondo che ben presto rischia di far calare l'interesse su quanto sta accadendo.



Eppure nelle fasi iniziali il film sembrava procedere sulla giusta via, con l'armoniosa alternanza tra i flashback del felice passato perduto e un presente avido di gioie, e la cura per le immagini messa in mostra, con un intensivo lavoro sui colori, lasciava presagire ben altre sorprese nel proseguo della narrazione.



Aspettative mancate

E invece con l'avanzare dei minuti cresce l'artificiosità dell'assunto, che ingabbia i protagonisti in un gioco del vacuo dove sono gli effetti speciali a diventare le indiscusse star.

La creazione di un giardino "magico", con piante meravigliose che rispondono ai sentimenti di chi le sfiora, offre squarci esteticamente tanto stupefacenti quanto fini a se stessi.

La ricerca di quel versante drammatico, che serviva sulla carta come immortale coming-of-age e mezzo per elaborare attigui lutti, finisce infatti schiava di una retorica stantia e prevedibile, come confermato dal forzato finale, che prende parzialmente le distanze da quello del libro per caricarsi di un'ipotetica tensione che si rivela in realtà fallace e velleitaria.



Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Il giardino segreto perde così di vista il profetico cuore new-age del racconto e si limita a una messa in scena "perfettina": come detto l'impatto visivo offre scenari particolarmente suggestivi e l'avvolgente e catartica colonna sonora svolge quel compito emozionale che latita invece nella sceneggiatura.



Marc Munden, regista prettamente di base televisiva, prova ad affidarsi al cast per cercare quel barlume in più, ma è fortunato solo a metà.

Colin Firth torna qui nel "luogo del delitto", avendo già preso parte alla versione del 1987 seppur in ruolo ben diverso, e veste senza infamia e senza lode i panni di un uomo distrutto dal dolore, mentre tra i giovani interpreti spicca unicamente Dixie Egerickx, che cerca di infondere un minimo di intensità a una Mary castrata dalle mancate sfumature narrative.