Il giardino del diavolo, la recensione dell'action sci-fi su Prime Video

Lo scienziato e geologo Frame Marcos ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a condurre esperimenti su un particolare tipo di semenza, ritrovato all'interno di uno scavo e riconducibile addirittura al mitico giardino dell'Eden.

Dopo molti studi il luminare ha individuato le incredibili capacità curative derivanti dalle piante da essa sviluppate, capaci di guarire le ferite sul corpo umano in un batter d'occhio.

Quando la scoperta rischia di essere venduta da un collaboratore che ha tradito la causa, ha luogo il peggio: un gigantesco sistema di radici, sviluppatosi nel sottosuolo, comincia infatti a ingrandirsi a dismisura e il risultato porta alla distruzione di centri abitati e alla perdita di molte vite umane.

Mentre il governo brancola nel buio, l'incoscienza di due giovani ambientalisti e la missione intrapresa da un agente dell'FBI e da un'ex collega di Marcos sembrano essere l'ultima speranza per la salvezza del pianeta.



Pollice rosso sangue

Dalle piante carnivore, immerse nel loro ridotto microcosmo, di La piccola bottega degli orrori (1960) - con relativo musical e remake annessi - al pericolo ben più strisciante e invisibile dell'incompreso E venne il giorno (2008), la natura nella sua connotazione floristica è diventata spesso un incubo in forma filmica.

E in questa produzione televisiva, battente doppia bandiera USA-Canada, la sventura che attende l'ignara umanità è davvero di quelle catastrofiche, con l'intero Nord America alle prese con una progressiva distruzione causata da enormi tentacoli che fuoriescono dal terreno, capaci di spaccare l'asfalto come fosse burro e di inghiottire persone, macchine e addirittura jet militari.

Disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video, Il giardino del diavolo è ovviamente, fin dalla sua trama elementare tipica del cinema di serie B, uno degli innumerevoli disaster-movie che dall'inizio del nuovo millennio hanno cominciato a infestare le emittenti d'Oltreoceano, trovando via via più spazio anche sui palinsesti nostrani.



La formula di uno scult

Contestualizzato all'interno del proprio sottofilone, che possiede comunque una sua notevole dose di appassionati, il film si attesta qualitativamente sui livelli dei classici mockbuster Asylum, anche se in questo caso appunto la storia è originale e cerca di offrire vari spunti all'interno del racconto.

Nel rapporto antitetico tra fede e razionalità vince la prima, con la protagonista femminile che ricorda di "non ignorare gli avvertimenti della Bibbia", mentre il vagito ambientalista è ben presto lasciato in secondo piano in favore di una narrazione base e lineare di chiaro stampo action.

Con il procedere dei minuti infatti la situazione prende una piega sempre più rocambolesca e improbabile, tra colpi di scena telefonati e sequenze che vorrebbero essere spettacolari nella loro pochezza estetica, con effetti speciali di qualità più che mediocre.

La presenza della coppia di fidanzati che va addosso al pericolo contro ogni logica è così la miccia necessaria per avviare alle fasi conclusive della vicenda, dove infine il cosiddetto seme dell'Eden trova il suo reale scopo.



Tra miniere abbandonate, stazioni di ricerca top-secret, oasi naturali ricreate al computer e monumenti simbolo distrutti in favor di camera per amplificare il senso di terrore collettivo, Il giardino del diavolo ha tutti i limiti e i difetti tipici delle pellicole low-budget a tema: un ostacolo invalicabile per molti spettatori e un (in)volontario divertimento di grana grossa per chi sa a cosa va incontro.