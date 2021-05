Il ballo dei 41, la recensione del film Netflix

Messico, albori del ventesimo secolo. Il deputato Ignacio de la Torre è prossimo a diventare il genero del Presidente, con le imminenti nozze con la figlia illegittima di questi, Amada. Il matrimonio ha finalmente luogo, ma la ragazza non ha certo idea del calvario che la attende.

Ignacio l'ha infatti sposata per puro e semplice interesse politico, nella speranza di realizzare le sue ambizioni e di prendere il prima possibile la guida del Paese. L'uomo infatti è omosessuale, e i rapporti consumati tra i due sono meccanici e del tutto privi di amore.

Ignacio frequenta inoltre un esclusivo e riservato club, composto da una quarantina di membri che devono mantenere il massimo riserbo a riguardo, dove si celebrano orge e feste gay, che vedono coinvolti alcuni individui di potere assolutamente insospettabili, come lui d'altronde. L'incontro con l'affascinante Evaristo complica ulteriormente la situazione e la passione che cresce tra i due alimenta ulteriormente i sospetti di Amada.

Senza accorgersene, accecato dall'orgoglio e da un crescente odio per la moglie - nel frattempo sempre più distrutta nel corpo e nello spirito - Ignacio rischia di perdere onore e rispettabilità agli occhi dell'opinione pubblica, nonché il fondamentale appoggio del suocero.



Un club elitario

Quello conosciuto in italiano come Il ballo dei 41 fu uno scandalo che colpì la società messicana nel 1901, quando era Presidente Porfirio Diaz. Venne infatti scoperta l'esistenza di una casa privata dove si stava tenendo una festa con tal numero di invitati, la metà dei quali travestiti, che vennero poi consegnati al ludibrio e alla rabbia della pubblica piazza, che non esitò a infierire violenza su quelli che venivano considerati come "aberrazioni della natura". La maggior parte di loro erano alti esponenti del mondo politico, e per questo il caso col tempo venne messo a tacere.

In questa trasposizione per il grande schermo quanto raccontato viene lasciato esclusivamente al tour de force finale, mentre il resto dell'ora e mezza di visione si concentra su uno dei personaggi che vi avrebbero partecipato. Per essere in numero pari di coppie infatti quarantuno non bastava, e il quarantaduesimo secondo diverse voci sarebbe stato nascosto agli occhi dell'opinione pubblica in quanto il genero del Presidente.

Il film si concentra quindi sul turbolento privato di questo personaggio principale, alfa e omega del racconto cui tutto ruota attorno, e sulla sua tormentata love-story con una figura fittizia, creata ad hoc in fase di sceneggiatura, che avrebbe definitivamente sancito la crisi con la sempre più esasperata moglie.



Pro e contro

Ignacio risulta effettivamente un personaggio scomodo, difficile da appoggiare nelle sue scelte e nei suoi comportamenti assolutamente egoistici con quella donna che ha sposato per mero interesse. E allo stesso modo molti dei membri di questo club elitario appaiono come entità spesso scomode e discostanti, fattore che comunque non giustifica in nessun caso il destino da loro poi subito.

Si può notare in più di un'occasione una certa ridondanza nell'espletare la presenza di corpi nudi maschili, impegnati in orge che dietro un presunto volere artistico nascondono un certo morboso voyeurismo - anche fossero state in chiave eterosessuale - e che risultano così parzialmente gratuite, ma l'eleganza della messa in scena è innegabile e la ricostruzione d'epoca è quella delle grandi occasioni, con ambienti e costumi che ci trasportano nel Messico che fu.

Il regista David Pablos, al suo terzo lungometraggio, dimostra mano salda e sa come dirigere il suo solido cast, sfruttando il meglio da ognuno dei caratteristici volti al centro della scena. Disponibile nel catalogo Netflix come original, Il ballo dei 41 resta certamente un film non per tutti, può però regalare diverse soddisfazioni se visto con consapevolezza.