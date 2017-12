III - Il rituale, la recensione dell'horror disponibile su Netflix

Ayia e Mirra, sorelle adolescenti, crescono in un piccolo paesino europeo insieme alla madre. Ma un giorno l'anziana donna si ammala gravemente e né le cure del medico locale né le preghiere di Padre Herman, prete amico di famiglia, riescono a scongiurarne il decesso. Dopo la morte della madre Mirra si trova ella stessa vittima di una strana febbre che la costringe a letto mentre anche nel resto della comunità le degenze per gravi problemi di salute aumentano inesorabilmente, spingendo le autorità a dover dividere i sani dai malati. Ayia, pronta a tutto pur di non abbandonare la sorella e cercare di trovare una cura, chiede così aiuto a Padre Herman...

Profondità di sguardo

Si respira un clima teso e pesante, quasi claustrofobico, sin dal prologo di questa co-produzione tra Russia e Germania che utilizza un misticismo di derivazione horror per dar vita ad un'opera dal forte impatto visivo, che guarda a maestri del calibro di Tarkovskij e Sokurov per la messa in scena di immagini poetiche e suggestive al contempo pregne di una silente inquietudine. Proprio la bellezza delle immagini, in costante mutamento e sempre pronte a regalare nuove gioie per lo sguardo, tra campi larghi in cui i personaggi appaiono lontani, schiavi di una Natura possente e immortale, e una saturazione dei colori che amplifica le atmosfere del drammatico contesto, è il punto di forza degli ottanta minuti di visione e riesce a rendere la parziale lentezza narrativa un aguzzo punto di forza per raccontare una storia solo apparentemente semplice che acquista maggiori sfumature col procedere degli eventi. Poco importa che la rivelazione sull'identità di uno dei protagonisti possa risultare parzialmente prevedibile, giacché III - Il rituale (disponibile su Netflix) si concentra soprattutto sulla forza del legame tra la due sorelle e gli abissi di un credo religioso dove il proibito diventa incarnazione del diavolo tentatore. La svolta di metà film che guarda anche al The Cell (2000) di Tarsem Singh, pur qui in un'accezione più intima, prepara il campo ad una manciata di sequenze macabre di conturbante fascino, con una nota di rilievo per i limitati ma assai efficaci sussulti di make-up ed effetti speciali che incorniciano con raffinatezza una storia non così immediata ma di avvolgente fascino.