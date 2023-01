If These Walls Could Sing recensione: un film Disney+ se amate la musica

Se la musica avesse un contenitore quel contenitore sarebbe Abbey Road. Uno studio che assume nella percezione generale lo status di vero santuario delle registrazioni discografiche più famose della Storia, quella che ha attraversato le sale e i corridoi dell'edificio nel borgo di Camden nella capitale inglese, diventato luogo di culto e meta per tutti quei devoti che hanno dedicato la loro vita alle note. Posto che meritava una ricostruzione decennio dopo decennio, che partisse dagli albori per arrivare fino ai momenti culmine della propria produzione e ne spiegasse quel legame indissolubile tra chi la musica la scrive, la pensa e la fa e coloro che, dietro ad un vetro, ne bilanciano i ritmi, le melodie e i silenzi.



Arriva così If These Walls Could Sing, documentario tra i film di gennaio 2023 di Disney+, che dopo il suo rilascio americano arriva sulla piattaforma per emozionare tutti gli appassionati di musica e coloro che, almeno una volta nella propria esistenza, hanno sognato di poter registrare all'interno di quelle ricchissime mura.



Dai Beatles a 007

Pareti su cui sono appese le fotografie di tutte le icone passate per quegli studi, riprese anche dall'operazione svolta da Mary McCartney, figlia del famoso Paul dei Beatles, il quale si mette in prima persona a ripercorrere il cammino che la band ha attraversato in quel periodo felice e florido della loro carriera (prima dello scioglimento voluto da John Lennon, secondo Paul McCartney).

Uno dei molti volti che la regista e ideatrice del progetto ha chiamato a raccolta per partire dall'apertura nel 1931 di una delle case più famose per i musicisti di tutto il mondo. Fino a giungere al concerto e all'album sinfonico dal vivo del 2006 di Kanye West con John Legend e cercando di interrogare sul come mai, ancora oggi, Abbey Road abbia un significato così profondo e viscerale per gli artisti provenienti da qualsiasi angolo del globo. Un legame che va fondendosi tra performer e pavimenti, attrezzi e strumenti di quel sacrario della musica, che mette in gioco sia la superstizione creatasi negli anni, sia la vera e propria magia che quello studio è in grado di far scattare. Mary McCartney tratteggia così un itinerario lineare che cerca di giungere fino alla contemporaneità di una sede che ha dovuto nel tempo reinventare molte volte se stessa, andando da chi aveva in mano le redini della direzione di Abbey Road e mostrando i cambiamenti travolgenti e necessari che sono stati apportati di decennio in decennio.



Che fosse il volume di quello Studio Uno che sembrava allargarsi e restringersi a seconda dei brani da dover incidere o il nuovo disco di due fratelli scapestrati come gli Oasis, fino alla direzione di un'intera colonna sonora cult come Agente 007 - Missione Goldfinger o ai meravigliosi lavori di John Williams, tra Indiana Jones e Star Wars.



Le porte spalancate della musica

Ma è ovviamente il ricordo delle stelle della musica che coinvolge più di quella riedificazione di un passato che riverbera anche nel presente e farà sicuramente parte dei cantanti e musicisti che arriveranno nel futuro a incidere lì i loro pezzi. Da melodie classiche alla nascita delle boy band, da esibizioni mandate in onda direttamente da Abbey Road a canzoni eseguite con una sola chitarra, If These Walls Could Sing stende il tappeto variegato eppure omogeneo che ha composto le radici e la natura di quel locale. Sono le testimonianze di come ogni artista possa trarre da uno specifico luogo l'ispirazione per procedere nelle proprie creazioni, ricordando quanta vita è stata generata all'interno di quelle porte, spalancate poi per raggiungere ognuno di noi.

Se di per sé il tema di If These Walls Could Sing non può che affascinare visto il suo avvicinare lo spettatore a un autentico spiraglio di documentazione storica, dall'altro il progetto rimane comunque flebile nei propri intenti, che si compiono solo e soltanto grazie alle memorie delle personalità interpellate. Pur gestendo con gusto il materiale di archivio e sapendo discretamente ricreare le determinate atmosfere di ogni epoca, l'opera rimane giusto un filtro di tutto quello che, in verità, sentiamo che Abbey Road abbia davvero da offrire. Facendoci fare più una capatina che un vero e proprio tour all'interno dei suoi ambienti, che è comunque un piacere visitare, pur lasciando la sensazione di non aver fatto il giro completo e non aver perciò visto abbastanza.