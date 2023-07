Ida Red recensione: un thriller con potenziale, ma che peccato!

Ida Red è un thriller dalle sfumature noir abbastanza semplice nel suo insieme, una di quelle storie che cerca di andare oltre i limiti del suo genere, restituendo al suo pubblico un agglomerato di eventi, simboli narrativi, cliché e sviluppi sicuramente dimenticabili (una cosa simile l'abbiamo vista anche nella recensione de I nostri segreti). Disponibile su Amazon Prime Video, si tratta della classica storia in cui una famiglia difficile e mossa da un codice etico tutto personale, tenta di fare del proprio meglio per assicurarsi di riuscire in un piano dai tratti folli e totalmente ingiustificati, arrivando a calpestare la legge pur di completare il proprio intento. Laddove John Swab, il regista, tenta d'impreziosire il materiale trattato con una regia anche interessante, è l'ordinarietà caotica della scrittura a prendere il sopravvento, restituendo un'esperienza difficile da decifrare in toto.



Di cosa parla Ida Red?

Ida Red è una storia familiare il cui obiettivo è coinvolgere gli spettatori all'interno del contesto criminale in cui i suoi protagonisti si muovono da sempre.

Tutto comincia con un colpo andato male parecchio tempo prima, che ha portato la donna che dà il titolo al film in galera e suo marito a una morte prematura. Sarà compito di Dallas Walker (Frank Grillo) e Wyatt Walker (Josh Hartnett) cercare di risollevare la situazione nell'unico modo che conoscono e continuare a portare avanti, imperterriti, gli affari di famiglia. La trama di Ida Red, comunque, non è affatto così semplice e lineare; anzi, tende continuamente a intrecciare il presente con alcuni accenni al passato, presentando un insieme di protagonisti che sta a noi scoprire gradualmente, per poi comprendere le ragioni profonde che li rendono tali, così da vedere il quadro generale. Violenza, sesso, droghe, denaro e morte sono solamente alcuni degli elementi che abitualmente delineano la vita di questi, sempre in contrasto con la legge americana. Due strade nette, come nei noir più classici, si formano per raccontare una storia che alterna il punto di vista criminale a quello della legge, intenzionata, coi suoi colletti bianchi, a fare chiarezza e giustizia.



Qualcosa non convince

Nel delineare il thriller più naturale e diretto possibile, però, Ida Red inciampa sulle sue stesse potenzialità narrative, imbastendo una narrazione estremamente superficiale che non si impegna mai ad approfondire quello che sta trattando sul momento (un approccio del genere ci ricorda la superficialità trovata anche nella recensione di Uno splendido disastro, per fare un esempio). In questo modo, tutti i modelli più classici che ricorrono in questo genere cinematografico ritornano più chiari che mai, senza apportare nulla di nuovo o inedito a una storia che sa di familiare già dalle sue prime inquadrature.

I poliziotti rigidi e spietati, i criminali freddi e senza cuore, l'adolescente ribelle e tantissimi altri cliché non vengono sfruttati a dovere, rimanendo immobili dall'inizio alla fine della storia, utilizzati solamente come pedine nella più classica e prevedibile partita a scacchi che si possa giocare. Partendo da una base thriller classica, quindi, il film tenta in tutti i modi di risultare interessante, sfruttando una regia che si impegna a ritrarre l'America e le sue incoerenze, senza però andare mai oltre e risultare originale.



Pur offrendo qualche spunto interessante sul sistema giuridico americano e sulle sue ipocrisie, Ida Red resta un film che si impegna nel modo sbagliato. Lavora molto sull'estetica e sulla violenza, senza consentire mai agli spettatori di avvicinarsi veramente ai personaggi e alla loro visione del mondo. È la sua scrittura a fermarsi alla superficie, immobile fra gli stereotipi di un'azione che avrebbe meritato molta più introspezione e un impegno diverso in termini di profondità emotiva e caratterizzazione morale e personale.

Ne restano alcune idee che non trovano mai una realizzazione concreta o comunque originale , una particolare e sfuggente emotività di fondo incomprensibile agli spettatori, sempre lontani dall'azione e da quello che realmente provano coloro in gioco. Proprio in questo processo di esclusione risiede il più grande limite di una pellicola che pare avere una voce, scegliendo poi di perdersi nelle sue scelte narrative abbastanza discutibili e trattate con troppa leggerezza.