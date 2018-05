Ibiza, la recensione della commedia originale Netflix

La bella Harper viene mandata in Spagna per prendere parte a un fondamentale colloquio che potrebbe determinare un importante accordo per l'azienda in cui lavora. La ragazza ha la malaugurata idea di rendere partecipi le sue migliori amiche Nikki e Leah, che si offrono di accompagnarla con la scusa di trascorrere anche una manciata di giorni di vacanza. Arrivate a Barcellona, le tre compari trascorrono una serata in discoteca e qui Harper colpisce l'attenzione del famoso dj Leo West, con il quale scatta immediato un colpo di fulmine. I due si scambiano i numeri di telefono ma non hanno più occasione di incrociarsi. Harper però, spinta dalle amiche, si convince di dover rivedere ancora una volta l'aitante disc jockey e quando scopre che la sera seguente questi terrà uno show a Ibiza decide di prendere un aereo e provare a coronare il suo sogno d'amore anche a discapito della carriera professionale.

Una notte da leonesse

Tre scatenate amiche alle prese con una vacanza indimenticabile sono al centro di questa commedia che segna il ritorno al lungometraggio, a cinque anni dall'esordio di We Are Young (2013), del regista Alex Richanbach, la cui carriera è costellata per la maggior parte di cortometraggi per il mercato pubblicitario. E proprio queste sue influenze si palesano nei novanta minuti di Ibiza, produzione originale Netflix in cui l'impatto visivo frizzante e cool permette di chiudere un occhio su una comicità tipica dei buddy movie a tema moderni, sulla scia della lezione impartita in tempi relativamente recenti dalla saga di Una notte da leoni (2009). Sono infatti droga, alcool e sesso a dominare lo status quo narrativo, con il trio di protagoniste che passa da feste in discoteca a esclusivi party privati come nulla fosse, pensando solo a divertirsi incurante delle conseguenze, scelta che offre campo libero a una sequela di gag e battute demenziali, alcune riuscite altre meno, laddove i buoni sentimenti sono comunque destinati a trionfare nel prevedibile finale.

Il tutto visto da un'ottica "in rosa" ma non per questo meno sfacciata, tra personaggi maschili di contorno quali vere e proprie macchiette se si esclude il personaggio del dj interpretato dal Richard Madden di Game of Thrones. Musica a palla, dall'intro con la cover di New York, New York a tipici pezzi da discoteca con tanto dell'hit Despacito al centro di una delle sequenze più deliranti, e un'estetica che guarda più all'apparenza che alla sostanza fanno così da sfondo alle riuscite performance delle interpreti: Gillian Jacobs, Phoebe Robinson e Vanessa Bayer sono il vero valore aggiunto di un film tanto scorrevole quanto innocuo.