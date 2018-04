I.T. - Una mente pericolosa, la recensione del thriller con Pierce Brosnan

Mike Regan, tycoon di una compagnia privata d'aviazione pronta a lanciare una rivoluzionaria applicazione, ha da poco alla sue dipendenze il 28enne Ed Porter, consulente informatico con alle spalle una grossa esperienza nel settore avendo lavorato anche per il governo in operazioni segrete. Dopo aver risolto un glitch che rischiava di compromettere la presentazione del nuovo prodotto, il ragazzo entra nelle grazie del magnate che lo accoglie in casa sua e gli propone di lavorare esclusivamente per lui. In I.T. - Una mente pericolosa Regan non sa che il nuovo assunto soffre di problemi psicologici, che iniziano a manifestarsi quando questi comincia a stalkerare la figlia adolescente; quando il padre, compresa la situazione, decide di allontanarlo, Porter inizia una personale crociata per distruggere la vita professionale e privata del suo ormai ex datore di lavoro.

Tutto è connesso

Già dopo il glitch iniziale che rischia di mandare all'aria la presentazione del nuovo prodotto si comprende come le cose siano destinate ad andare per il verso sbagliato per il povero protagonista, qui vittima della follia di un infallibile hacker pronto a tutto pur di ottenere la sua personalissima vendetta. I.T. - Una mente pericolosa si inserisce nel moderno filone dei techno-thriller con una marcata impronta sul fenomeno stalking, tanto che il giovane villain sfrutta il fatto che pressoché ogni luogo/ambiente in cui si trovi la sua preda sia inevitabilmente connesso al mondo del web, dalle telecamere di sicurezza installate nella villetta di proprietà ai dispositivi dell'automobile di lusso. Un gioco che diventa ben presto impari e troppo inverosimile nella gestione delle dinamiche, con personaggi eccessivamente caricati (incluso anche l'esperto chiamato in soccorso interpretato dal compianto Michael Nyqvist) e le forze dell'ordine sempre pronte a guardare nella direzione sbagliata. A latitare così è anche il livello tensivo che, tra minacce, accenni da spy movie e la classica resa dei conti finale, si rivela esasperato in maniera autocompiaciuta per i novanta minuti di visione. Pierce Brosnan si presta con navigato mestiere a un ruolo a forte rischio cliché mentre James Frecheville poco può nell'infondere un minimo di personalità a una figura così dichiaratamente schierata.