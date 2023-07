Hypnotic Recensione: un thriller sci-fi fragile e obsoleto

Il detective Danny Rourke vive in una perenne instabilità emotiva e psichica, causata dal rapimento della figlia di soli 7 anni. Il principale sospettato continua a ritenersi innocente, non ricordando nulla di quella giornata e alimentando i dubbi sugli eventi. Improvvisamente, però, nella vita di Rourke una serie di complesse rapine, tutte curiosamente collegate, apriranno un insperato spiraglio verso la ricerca della piccola Minnie. Ma nulla è come sembra e la verità avrà a che fare con uno strano ipnotizzatore e una serie di personaggi dalla dubbia identità.



Risale al 2002 l'idea di un film come Hypnotic. L'allora meno esperto Robert Rodriguez non riuscì a realizzarlo e il progetto rimase abbozzato fino a pochi anni fa, quando, con il supporto di Max Borenstein, iniziò finalmente a vedere la luce. In questi vent'anni, però, il cinema ha sondato in lungo e in largo i pretesti attorno ai quali si basa l'opera di Rodriguez che infatti, a distanza di due decenni, funziona meno del previsto. Tra i film in sala a luglio 2023, Hypnotic è con ogni probabilità tra i più deboli.



Se anche Rodriguez si prende sul serio...



In una carriera costellata dalla varietà - dagli inizi tarantiniani, con cult come, fino alla saga di(qui la recensione di We Can Be Heroes , sequel del film del 2005) - il regista texano ha sempre mostrato quello che può esser considerato un marchio di fabbrica, un segno identitario: è sempre stato evidente il suo, gettando un leggero velo di senso dell'umorismo che dava una marcia in più, accompagnato anche da una notevole attenzione all'impianto visivo, anche a prodotti non proprio riusciti.

Era l'amore per il cinema di serie B, per una creatività libera, a muovere questo atteggiamento che da un po' pare essersi dissolto, e Hypnotic ne è la definitiva conferma. Un po' come detto nella nostra recensione di 65 - Fuga dalla Terra, per fare da contrappeso ad un'idea fin troppo abusata e una scrittura tentennante, basterebbe giocare con le caratteristiche del concept stesso, rendendolo contemporaneo grazie ad innesti post-moderni che possano svecchiarne la sceneggiatura, omaggiando ciò che è venuto prima - o che ha anticipato l'idea arrivata a compimento con notevole ritardo - ma soprattutto evitando di rendere tutto già visto e, di conseguenza, privo di appeal. Perché ad un primissimo impatto è facile pensare ad esempi come Inception e Memento di Christopher Nolan, che hanno saputo cogliere lo spirito cinematografico e di genere della propria epoca ma che se fossero distribuiti oggi risulterebbero demodé, proprio come il film di Rodriguez che non fa nulla per rinvigorirsi, proiettandosi solo all'indietro e guardando più sue originali ispirazioni (impossibile non pensare a Fury di De Palma, L'alieno di Jack Sholder ma anche, con la dovuta distanza, a Hitchcock). Hypnotic sembra essersi svegliato da un coma lungo vent'anni, come se non sapesse che in quel lasso di tempo quelle idee sono state processate, inglobate e fatte proprie da un pubblico a cui è difficile oggi far inghiottire una pillola così raffazzonata.



Un effetto domino distruttivo

Quella di Hypnotic è un'operazione pigra, fiacca, che non stimola mai lo spettatore e non prova neanche a rendersi quantomeno coinvolgente, non andando mai oltre la sua ordinarietà (che raggiunge l'irraggiungibile con alcuni dei dialoghi peggiori visti quest'anno).

Perché se nella sua prima parte l'intrigo può anche affascinare, è nel secondo atto che il film viene travolto da una valanga che pian piano non lascia nulla integro. Un capovolgimento di fronte può giovare, un ulteriore twist rimette tutto in discussione, ma quando questi sovvertimenti si moltiplicano in una triste gara al colpo di scena migliore - nella quale ognuno di essi prova ad essere più assurdo, con accezione negativa, del precedente - la baraonda diventa insostenibile, specie se pregna di esposizioni didascaliche, prolissità dei personaggi pronti a spiegare simultaneamente quanto accade, che non permettono mai di strutturare un discorso attraverso le immagini e il sottotesto, inficiando anche l'immersione. Un castello di carte inutilmente ed esasperatamente complicato, che vorrebbe spingersi oltre ma che crolla velocemente perché privo di basi solide sulle quali lavorare.



Persino l'apprezzabile tentativo di ragionamento metalinguistico sulla finzione del cinema e la realtà del set, messo in opera in uno dei momenti cruciali, perde di efficacia per via di un linguaggio troppo diretto e urlato, quasi una presa in giro nei confronti dell'intelletto dello spettatore. E se solo Hypnotic si spingesse, anche solo a tratti, verso il territorio del B movie (allontanandosi così dal confronto con il cinema nolaniano, diverso da quello che potrebbe e dovrebbe essere, e che forse in fondo è, questo titolo), in cui spesso le costruzioni cervellotiche e la comprensione contano meno dell'intrattenere e dello spettacolo, il risultato finale varrebbe decisamente di più.

A rincarare la dose, lo stesso Affleck, che dovrebbe guidare il carro, non è mai a suo agio, poco coinvolto, goffo e ripiegato su se stesso. Se già nel 2002 un progetto come Hypnotic poteva apparire mediocre ma quantomeno in linea con il suo tempo, oggi non può che risultare una copia sterile e sbiadita. E ciò che resta sullo schermo ne è l'amara conferma di ciò ma soprattutto manifesta quanto poco si riesca lavorare d'accetta, rimodellando i progetti e avendo chiaro in mente cosa si può gestire e cosa rischia di mandare a rotoli l'insieme. Perché, per quanto affascinante e intrigante nelle premesse, è l'ambizione stessa del progetto a cannibalizzarlo.