Hydra - L'isola del mistero, la recensione del monster movie

La giovane archeologa Valerie Common e il suo collega Kim si trovano su un'isola vulcanica sperduta nel Mar Mediterraneo per compiere delle ricerche. Mentre la donna si trova all'interno di una grotta, il resto del team viene attaccato da un gigantesco esemplare di Idra di Lerna a tre teste e lei è l'unica sopravvissuta, pur impossibilitata a fuggire per via di un maremoto che ha distrutto l'imbarcazione che li aveva trasportati fin lì.



In Hydra - L'isola del mistero due mesi più tardi l'uomo d'affari Vincent ha organizzato una crociera e conseguente caccia all'uomo per ricchi clienti milionari: quattro ex carcerati, catturati e resi prigionieri nella stiva della nave, saranno le vittime designate. Ignaro della creatura che dimora in quel luogo abbandonato, il capitano si dirige proprio in quel luogo per mettere in pratica il folle gioco di sangue, ma al loro arrivo sia prede che predatori dovranno fare i conti con la gigantesca creatura in una lotta per la sopravvivenza senza più distinzione di ruoli.

Alla ricerca del mito

Una trama che guarda a classici del cinema action come Senza tregua (avete letto la nostra recensione del recente sequel?) inserita in un contesto da monster-movie di serie z. Un mix improbabile che deve fare i conti con la spartana messa in scena, elemento distintivo di produzioni a basso budget del settore, e con una sceneggiatura via via sempre più improbabile che, soprattutto nella mezz'ora finale, utilizza sviluppi narrativi e scelte di montaggio privi di qualsiasi logica. Hydra - L'isola del mistero, film datato 2009 uscito direttamente nel mercato televisivo e home video, non fa nulla per tentare sviluppi originali e si affida a un pasticciato meltin' pot di generi nel tentativo di variarne, senza successo, le coordinate base.



Pur con un notevole numero di personaggi a disposizione, la relativa caratterizzazione è ai minimi storici, con figure "doppione" soprattutto tra le fila dei villain, e la ricomparsa improvvisa di alcuni di questi dopo un corposo minutaggio d'assenza rende ancora più ridicola e improbabile la partitura tensiva, negando di fatto qualsiasi legame empatico con i suddetti e verosimiglianza al racconto.

Tutto come prevedibile

Gli effetti speciali, come era lecito attendersi, devono fare i conti con le scarse finanze a disposizione, la creatura mostruosa è infatti realizzata con una CG improponibile anche per dieci anni fa, quando effettivamente è stata realizzata la pellicola, con l'idra del titolo che aumenta il numero di teste in seguito a ogni nuova uccisione. I cento minuti di visione non affondano nemmeno dal punto di vista dell'autoironia, con l'approccio demenziale escluso in partenza e un vago sottotesto drammatico nelle fasi più concitate, tra velleità avventurose (con tanto di antiche spade da utilizzare contro la gargantuesca bestia) e sviluppi romantici in divenire. Il risultato finale è un vero e proprio pastrocchio di influenze e situazioni che, per paradosso, farà la gioia dei sempre più numerosi appassionati del filone trash.