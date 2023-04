Hunger Recensione: alta tensione tra i fornelli su Netflix

Aoy è una giovane cuoca che lavora nel piccolo ristorante di famiglia, specializzato in street food e senza grosse ambizioni: una piccola attività che permette di pagare gli studi alla sorella minore ma che non garantisce molte soddisfazioni economiche. Ciò nonostante il talento della ragazza dietro i fornelli è tare da suscitare l'attenzione di uno dei clienti, il collega Tone, il quale lavora al servizio del famosissimo chef Paul, richiesto in tutto il Paese da ricchi clienti affamati di cene e pranzi esclusivi.



In Hunger Aoy viene così introdotta nella cucina di questa star del settore e dopo aver vinto una breve sfida con un rivale entra a far parte del team, dovendosi però scontrare con il carattere rude e inflessibile del suo nuovo capo: questi infatti pretende il massimo da ognuno dei suoi dipendenti e anche il minimo errore può costare il posto. La ragazza giorno dopo giorno viene assorbita sempre di più da quel mondo altamente competitivo, fino a quando un evento imprevisto non la porta a fare una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro.



Hunger: una fame senza fine

Quando l'ossessione per la cucina diventa più di un semplice vezzo ma bensì una sorta di motivo vitale, che spinge il mefistofelico villain in divenire ad essere letteralmente affamato di fama, alla ricerca di una gloria personale che lo spinge ai limiti estremi: tutto questo e molto altro troviamo in quest'avvincente produzione thailandese sbarcata recentemente nel catalogo Netflix - per altre uscite leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di aprile 2023.

Ma Hunger è anche e soprattutto un'analisi fredda e calcolata sull'affabulazione, quella operata da chef Paul nei confronti di quel popolo elitario che ricerca in lui non tanto il piacere del cibo ma un'esperienza, un poter dire "io l'ho vissuto perché ho soldi e il potere", incurante dell'effettiva qualità o meno di quanto poi letteralmente messo sotto i denti.



Gloria e vita alla nuova carne

Una tesi affascinante che scava nei malesseri di una società, aperta ad un approccio globale, dove il divario tra i ricchi e i poveri diventa sempre più ampio e finisce per generare nuovi e voraci mostri: non è un caso che a scatenare la smania di successo, dell'essere il migliore a tutti i costi, sia stata instillata da un traumatico evento del passato - raccontato in un intenso flashback - dove delle uova di caviale si rivelano elemento alla base. E perciò è comprensibile l'aderente percorso di formazione attraversato dalla protagonista, la giovane cuoca piena di sogni scaraventata in una realtà assimilante che rischia di trasformarla in tutto ciò che ha sempre odiato: un cedere al lato oscuro che passa tramite i canonici step, fino a quell'epilogo che dopo aver mostrato immagini della miseria - riconsegna ai propri affetti e alle proprie origini.

Un film che avrebbe fatto felice George A. Romero, in quanto opera a tesi sul capitalismo e sui suoi mali, con quella stuola di vip che assumono le sembianze di zombie senza cervello, pronti unicamente a sbranare quanto viene loro proposte: non è un caso che nelle soluzioni stilistiche il regista Sitisiri Mongkolsiri tenda a virtuosismi horror, con suggestioni grand guignol che si offrono in più scene allo spettatore, nel corso di due ore e venti di visione che lasciano il segno, non soltanto per la raffinata messa in scena ma anche per le convincenti performance dei due antagonisti, molto più simili del previsto nelle loro complementari differenze. Per altri titoli a tema culinario e tensivo usciti in tempi recenti, la nostra recensione di The Menu (2022) è a portata di clic.