Horizon Line Brivido ad alta quota Recensione: un thriller tra le nuvole

Dalle epiche imprese ispirate a storie vere come in Sully (2016) di Clint Eastwood alle potenziali tragedie tutte da ridere di L'aereo più pazzo del mondo (1980) e relativo sequel, l'azione ad alta quota ha sempre affascinato il mondo del cinema, declinando proprio in mezzo al cielo vari generi per raccontare storie di diverso tipo. L'ennesima conferma, e non è un caso, è arrivata proprio recentemente con il clamoroso successo del sequel Top Gun: Maverick, che vola alto, come evidente dalla nostra recensione di Top Gun Maverick. Perché d'altronde volare è sempre stato tanto affascinante quanto spaventoso, anche se ormai è il mezzo più sicuro per viaggiare e ormai tutti, bene o male, ci abbiamo fatto l'abitudine.



Certo è che a ritrovarsi senza pilota la situazione potrebbe trasformarsi in un incubo per chiunque, e i protagonisti di Horizon Line - Brivido ad alta quota si trovano proprio alle prese con un evento di questo tipo, come scopriranno ben presto gli spettatori che si sintonizzeranno questa sera su Italia 1, dove il film viene trasmesso in prima visione tv.



Horizon Line - Brivido ad alta quota: tra cielo e terra

Sarah e Jackson non si vedono da oltre un anno. I due erano fidanzati ma la loro relazione è finita quando la ragazza ha deciso di abbandonare l'idilliaco paradiso delle isole Mauritius, dove vivevano, per andare a Londra e poter cullare le sue aspirazioni. In occasione del matrimonio di una comune amica Sarah fa ritorno e tra lei e Jackson si riaccende di nuovo la passione di un tempo, tanto che arrivano a trascorrere insieme una notte di fuoco. Il giorno successivo si ritrovano entrambi a bordo dello stesso velivolo, un piccolo aeroplano pilotato dall'anziano Freddy, proprio per raggiungere il luogo delle nozze.

Durante il tragitto il pilota è vittima di un infarto e muore davanti ai loro occhi, lasciandoli da soli a cercare di governare il mezzo e a trovare un posto dove atterrare. Ma in pieno oceano Sarah e Jackson dovranno affrontare le intemperie climatiche, nella speranza di trovare un approdo sicuro prima che finisca il carburante...



Alti e bassi

Se Tom Cruise ha girato alcune scene della storia saga di Mission: Impossible attaccato all'esterno di un aereo, senza l'ausilio di controfigure, lo stesso non si può dire per i due protagonisti di Horizon Line - Brivido ad alta quota, al centro entrambi in altrettante occasioni di sequenze nelle quali si ritrovano aggrappati al velivolo: in questo caso è ben evidente l'artificio cinematografico, con nessun rischio reale corso dagli interpreti.

Il vero problema è che in queste occasioni si gioca fin troppo con il fuoco, rendendo il tutto molto inverosimile in una storia che dovrebbe mantenere una certa verosimiglianza per appassionare al meglio al destino dei personaggi. Quando infatti si comprende come il rischio è semplicemente uno spauracchio, scongiurato dai mille poteri del deus machina narrativo, il film pecca di mordente e la potenziale tensione dello spunto di partenza perde progressivamente di fascino, riconsegnando il tutto ad atmosfere più affini al cinema di serie b.



Ed è un peccato perché in alcuni passaggi la regia di Mikael Marcimain e le performance del cast - in particolare di Allison Williams, bella e brava - risultano anche discretamente coinvolgenti, salvo poi incanalarsi in risvolti forzati e improbabili, con tanto di citazioni più o meno volontarie al ben più riuscito Open Water (potete leggere qui la nostra recensione di Open Water). Il dramma di fondo viene così offuscato dal sottotesto romantico e da alcune esagerazioni - su tutte l'entrata nella tempesta che fa tanto "Mad Max nei cieli".