Home Team Recensione: la simpatica commedia Netflix con Kevin James

A Home Team su Netflix non si può dire veramente nulla. È una commedia leggera, divertente, lineare. Forse anche troppo lineare. Lineare e composta. Si tratta però della sua natura, quella di una storia di piccoli giocatori di football incapaci di segnare anche un solo punto e che con l'arrivo di un nuovo coach riusciranno ad arrivare a lottare per le finali. E anche il nuovo allenatore raggiungerà una meta che non aveva mai toccato prima: quella della comprensione, dell'empatia, del mettere davanti gli atleti in quanto persone e non come macchine da guerra, in questo caso apprendendo l'insegnamento da dei ragazzini. Una pellicola estremamente precisa che non presenta neppure una sbavatura, senza nessun particolare merito, ma nemmeno nessun evidente difetto, permettendo così una visione disimpegnata. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a dare una chance ai film Netflix di febbraio 2022.



Le vittorie e le sconfitte di Home Team

Ma è esattamente in questa sua effettiva precisione che quest'opera racchiude una grande contraddizione. Quella di essere una commedia anche discretamente godibile pur avendo davvero poco da offrire a livello di contenuto. Non ci sono picchi drammatici, scene madri, dialoghi particolarmente spassosi o alcun insegnamento che riesce a stagliarsi completamente nella mente dello spettatore.

C'è assai poca storia all'interno di Home Team, quella che ci si aspetterebbe da questo tipo di film, ma che sembra essersi ridotta ancora più all'osso in fase di scrittura tanto da esserne diventata solamente lo scheletro. Anche le gag sono poche ed è la pellicola stessa a non ricercare alcun momento clou o indimenticabile - anche se a quanto pare in un film prodotto dalla Happy Madison Productions di Adam Sandler una scena di vomito deve esserci sempre obbligatoriamente (sapevate che Adam Sandler ha prolungato il suo accordo con Netflix?). Questo rende sicuramente il tono dell'opera monotono e piatto, eppure la sorpresa di Home Team è proprio quella di riuscire a condurre fino alla sua fine senza far sentire mai la ripetitività della propria narrazione, senza appesantire l'esperienza dello spettatore, che pur sapendo dall'inizio come andrà svolgendosi la pellicola non accusa mai la stanchezza nell'assistere alla scalata alla vittoria della squadra o all'instaurarsi del legame che va stringendosi tra il coach e i suoi ragazzi.



Tratto da una storia vera

A facilitare questa possibilità di una visione condivisibile con tutta la famiglia è una sorta di bonarietà che si percepisce nella costruzione del titolo e che è il lato più accattivante e spiritoso dell'opera. Home Team è quasi privo anche solo di un singolo personaggio negativo.

Esistono i nemici, ci sono degli avversari da dover fronteggiare e un allenatore alquanto esagitato che non vede l'ora di battere un coach della NFL in declino. Ma è sempre con gentilezza e maturità che vengono trattati i protagonisti e le interazioni che stabiliscono tra di loro, realizzando quasi un mondo ideale che è in grado di far ridere proprio per questo suo pronunciato senso di comunità. Il sempre simpatico Kevin James veste i panni del coach Sean Payton, anche lui molto equilibrato in una storia la cui forse più grande caratteristica è quella di essere tratta (come tante altre) da fatti realmente accaduti, facendosi affiancare da un Taylor Lautner che rimane sullo sfondo comparendo solamente come spalla. Sorprendente invece Rob Schneider, in una parte sempre fuori dai canoni, ma piacevolmente più contenuta. Home Team riesce a giungere fino all'ultima partita del campionato vedendo i suoi giovani protagonisti apprendere nuovi trucchi e farsi coraggio fuori e dentro il campo, facendo, inoltre, il loro primo touchdown, portando alla (parziale) vittoria anche la pellicola Netflix.