Hollywood Stargirl Recensione: il nuovo film Disney+ funziona?

Nella nostra recensione di Stargirl, film originale di Disney+ del 2020, vi raccontavamo di una nuova favola americana con protagonista una giovane poco convenzionale. Una di quelle personalità accentratrici, che attirano per la loro particolarità invece di allontanare, e che nonostante le stramberie era comunque in grado di saper suscitare la curiosità delle persone e fare in modo che si sentissero accolte e rigenerate dalla sua sola presenza. Un personaggio che si stagliava nell'immaginario dei teen movie in maniera quasi unica, dove le sue stranezze non venivano additate da tutta la scuola escludendo la ragazza e facendola sentire diversa dagli altri.



Era anzi una studentessa che da subito era riuscita a immettersi nel tessuto scolastico di un istituto in cui è riuscita a donare tanto, scomparendo quasi improvvisamente sul finire della pellicola, diventando un ricordo confuso, quasi mitico, nella mente di quelli che erano stati per un breve tempo i suoi compagni di classe. Una ragazza che, però, torna con un sequel diventando realmente centro di una narrazione che passa stavolta attraverso i suoi occhi e lo fa con Hollywood Stargirl disponibile tra le uscite di giugno 2022 su Disney+.



La nuova avventura di Stargirl

Stargirl, già il nome richiama la stravaganza della protagonista, fuoriesce questa volta dalle pagine di Jerry Spinelli da cui è nata per venire completamente rimaneggiata nella sceneggiatura da Julia Hart, anche regista della precedente opera e al lavoro sul suo sequel, alla scrittura assieme al marito Jordan Horowitz. Se per il primo film la base letteraria era stata fondamentale per portare sullo schermo la giovane dalla voce angelica e cristallina, per Hollywood Stargirl Hart e Horowitz si sono lasciati ispirare dalla città di Los Angeles, dal desiderio dei personaggi di voler fare cinema, da un'atmosfera che racchiudesse un senso di crescita e di aspirazioni che potessero far camminare con le proprie gambe la protagonista.

È evidente infatti il cambio di paradigma in cui Stargirl non è più guardata dall'esterno, ma ha l'occasione di mettere in prima persona i propri sentimenti da poterli far così vivere allo spettatore. Una maniera empatica per un personaggio che vive proprio di sentimenti, di piccole gioie, di sorprese da poter cogliere negli angoli della quotidianità. Un'operazione che rende ancora più pregnante l'appartenenza di Hollywood Stargirl alla regista e sceneggiatrice, nonché alla sua intera crew, visto l'impegno in prima persona messo per l'elaborazione di una storia che fosse inedita e solo loro, tanto da coinvolgere l'attrice Grace VanderWaal nella realizzazione di un brano composto appositamente per il film - abbiamo parlato proprio con Grace VanderWaal nell'intervista per Hollywood Stargirl.



Canzoni, film e sogni

È Figure It Out il titolo della canzone che fa da manifesto alle intenzioni della pellicola di Hart, la quale inserisce i giovani personaggi in quella fase della vita in cui il mondo si affaccia loro davanti e in cui devono scegliere chi e cosa diventare.

Quali sono le loro ambizioni, quale è la maniera migliore per raggiungerle, cosa si è disposti a fare per rendere i sogni una realtà e, soprattutto, cos'è che trasforma un luogo nella nostra casa. Ed è esattamente quello che ricerca Stargirl, mentre si approccia all'arte cinematografica non tralasciando mai la musica, e anzi fondendo le due componenti, rendendola la protagonista di un piccolo film di cui sarà profondamente fiera. La scoperta di un universo fatto di video e inquadrature, di musicalità e danza che deve scontrarsi con la brutalità della vita reale e il continuo disagio di non sentirsi mai appartenere a nessun posto. Lei che insieme alla madre ha girato per tutta l'America senza essere mai riuscite a trovare il loro spazio, quello che forse potranno costruirsi nella città degli angeli, non certo prive di alcune difficoltà.



Con un'aria ancora sospesa come lo era in fondo quella del precedente Stargirl e l'aggiunta di un punto di vista in cui il carattere della protagonista viene messo di fronte a sfide e desideri che vale la pena affrontare, Hollywood Stargirl è un altro capitolo fantasioso nel suo cercare di riportare l'esistenza reale di una ragazza diversa da tutte le altre. Di un personaggio che guarda al mondo con sguardo puro e speranzoso, quello che molto spesso è proprio il cinema a darci.