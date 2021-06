Hard Kill, la recensione del film con Bruce Willis

Donovan Chalmer è un importante uomo d'affari che ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia in grado, se utilizzata con scopi benefici, di migliorare le condizioni dell'intera umanità.

L'uomo è però intenzionato a vendere la sua incredibile scoperta ai militari e la bionda figlia Eva, venuta a saperlo, decide di intervenire affinché tale conoscenza non venga impiegata per scatenare nuove guerre e conflitti. Contatta così un gruppo di estremisti che prospetta un cambiamento generale per il mondo intero, e cede ogni dato al loro subdolo leader.

La ragazza casca però in una trappola e viene presa in ostaggio, in modo da poter ricattare ulteriormente il padre e utilizzare codici segreti che potrebbero portare alla morte di milioni di persone.

Donovan decide di ingaggiare un team di mercenari guidato da Derek Miller per salvare Eva e recuperare il maltolto prima che sia troppo tardi.



Questo posto l'ho già visto

Una pressoché unica ambientazione, una serie di palazzoni abbandonati in mezzo al nulla - vecchie fabbriche in disuso dove nessuno si sognerebbe di organizzare i propri piani - e un gioco del gatto e del topo estenuante che dura per novanta, interminabili, minuti.

Hard Kill, action movie datato 2020, è diretto d'altronde da uno specialista di b/z movie a tema come Matt Eskandari, regista di origini iraniane che in carriera non è mai riuscito a raggiungere un livello qualitativo sufficiente. Se possibile qui ci troviamo davanti a uno dei suoi titoli peggiori, data la monotonia concettuale - colpa da condividere con gli sceneggiatori - alla base del racconto. Sparatorie, incontri a mani nude e nient'altro per il novanta per cento della visione, ulteriormente penalizzati dalla banalità delle spoglie e grigie location.

Gli pseudo traumi che riguardano i personaggi principali sono quanto mai forzati e la spinta drammatica degli attori è pari a quella di un ragazzino alle prime armi, cioè risibile. Quando una delle figure prova a piangere, la scena viene subito nascosta per via delle minime capacità recitative.



Errore dopo errore

E pensare che come "punta di diamante" all'interno del cast vi è niente meno che Bruce Willis, purtroppo abituato a prendere parte a produzioni fallimentari solo per il gusto di poter aumentare un conto in banca che non avrebbe certo bisogno di introiti derivati da scelte così sbagliate che ne continuano a rovinare, film dopo film, l'immagine di attore cult.

Di recente vi abbiamo raccontato altri lavori con esso protagonista, pensiamo al disastroso delirio fantascientifico di Cosmic Sin (2021) o all'anonimo thriller Survive the Night (2020), ed eccoci di nuovo qui a dover parlar male di un volto che tutti abbiamo amato. La sua definitiva entrata in scena con armi in pugno è a metà film e il suo ruolo è importante ai fini degli eventi, anche se al centro di tutto vi sono Jesse Metcalfe e il suo improbabile team di mercenari. Nessuno di loro, come già accennato, si salva.

Hard Kill è un passo falso per tutti, non vi è nulla di ipoteticamente accettabile e solo gli amanti del puro trash, questa volta però privo di qualsiasi ironia e anzi intriso di una fastidiosa e superflua serietà - il villain pensa di essere un futuro Profeta - tale da rendere quanto accade su schermo difficilmente digeribile da chiunque.