Guilty, la recensione del nuovo thriller Netflix

Nanki è una studentessa dallo spirito ribelle che si diletta come compositrice di canzoni per il gruppo del suo fidanzato VJ, rampollo di una ricca famiglia locale che tra le tante passioni ha quella per la musica. Il ragazzo riceve anche le attenzioni sempre più insistenti della procace Tanu, un'altra compagna di università. Una sera, durante una festa e in preda ai fumi dell'alcool, i due si allontanano di nascosto in compagnia di alcuni amici. Il giorno dopo Nanki scopre che VJ è stato accusato di stupro da Tanu, che diventa il simbolo di una lotta contro i soprusi e le violenze subite dalle donne. La protagonista è però fermamente convinta dell'innocenza dell'amato e cerca in tutti i modi delle prove per scagionarlo, ritenendo che la sua rivale abbia organizzato una montatura ad hoc per ferire lei.

La causa di diffamazione da parte di VJ e quella per stupro da parte di Tanu si intrecciano mentre l'opinione pubblica è sempre più divisa tra innocentisti e colpevolisti: Nanki si troverà nel mezzo di questo baraonda mediatica e finirà per riportare alla luce un trauma rimosso del suo passato.

Segreti e bugie

Un thriller indiano realizzato a cavallo della contemporanea era del #MeToo, movimento che diventa predominante nella narrazione stessa del film e pone di fatto le basi per le dinamiche giudiziarie che avranno luogo nelle due ore di visione. Guilty - giunto in esclusiva nel catalogo di Netflix come originale - tenta sino alla fine di mischiare le carte e di impostare il racconto sulla contrapposizione tra due potenziali verità. In mezzo, l'abuso dell'arte diffamatoria e l'effettiva colpa dell'imputato, lasciando all'epilogo il compito di chiudere la storia nel modo più prevedibile.

Se l'intento è sicuramente condivisibile, la messa in scena paga i conti di uno svolgimento eccessivamente forzato che dissemina false piste in maniera abbastanza scontata, senza curare in pari modo le relative caratterizzazioni e cambiamenti dei personaggi coinvolti, pedine di un gioco schizofrenico che rischia di mandare in confusione lo spettatore stesso.

Uno sguardo insolito

Il regista Ruchi Narain, già dietro la macchina da presa di Kal: Yesterday and Tomorrow (2005) e del fantasy animato Hanuman Da' Damdaar (2017), ci offre uno spaccato del suo Paese poco conosciuto. La modernità dei personaggi è in contrasto con l'iconografia classica (Nanki è una ragazza dall'indole punk, sia nell'attitudine che nel look) che deve però convivere con un substrato sociale invece ancorato a una visione fortemente maschilista - con le posizioni di potere che tendono a insabbiare scomodi segreti.

Tra canzoni pop, che non potevano mancare dove la musica è un marchio di fabbrica, e un impianto tensivo che si ammanta di sempre più accentuate contaminazioni drammatiche, Guilty procede senza troppi sussulti nei binari prestabiliti del genere. Il film ha un paio di sequenze che, per scelte stilistiche, strizzano l'occhio ai moderni horror psicologici ma risentono di un inserimento parzialmente gratuito nell'insieme.

Il numeroso cast non eccelle, con la sola esclusione di Kiara Advani. Stella nascente della scena autoctona e proveniente da una famiglia di attori, risulta efficace e credibile nel ruolo di centro emotivo del racconto, grazie anche a un alter-ego maggiormente caratterizzato rispetto agli altri.