Guida turistica per innamorarsi Recensione: su Netflix una romcom orientale

A volte scegliere di partire e compiere un viaggio verso mete sconosciute, può rivelarsi ciò di cui si ha bisogno per ritrovarsi e decidere ciò che realmente si vuole essere, anche se in quel momento non ne siamo pienamente consapevoli. Questo è ciò di cui si rende conto Amanda Riley, protagonista della commedia Guida turistica per innamorarsi. Disponibile su Netflix (non dimenticate tutte le uscite Netflix di maggio 2023), il film diretto da Steven Tsuchida batte strade già solcate decine di volte prima, ma il messaggio di cui si fa portavoce lo si può definire sempreverde. La piattaforma streaming statunitense è fonte inesauribile di questi lungometraggi di buoni sentimenti, valori e significati, che lì per lì suonano pure banali, eppure basta rifletterci un attimo per capire che servono sempre a qualcosa. Che sia anche solo di buona compagnia, per una serata tra amici o in solitudine, spesso questi prodotti che approdano sul catalogo hanno uno scopo nobile, se così vogliamo definirlo.



Guida turistica per innamorarsi è un esempio di opera pensata con la leggerezza che di solito il genere porta con sé, ma dietro vi è l'intento di lasciare sensazioni positive allo spettatore che vadano oltre il semplice "staccare" dalla routine quotidiana. Dà il suo contributo anche l'ambientazione scelta, il Vietnam. È un paese che spesso e volentieri viene ricordato nella storia per la terribile guerra finita negli anni Settanta a cui gli americani diedero un triste contributo noto a tutto il mondo, e molte volte il cinema l'ha raccontata con war movie molto importanti, alcuni dei veri e propri capolavori (sapete che Paul Schrader ha criticato una versione di Apocalyspse Now?). Il regista Tsuchida invece, ne riprende le bellezze culturali e paesaggistiche, le tradizioni, i colori e sembra persino di sentire i sapori del cibo tra le strade della capitale, Hanoi. Finalmente un nuovo punto di vista da cui guardare questo paese e una promozione turistica ben fotografata.



Dare una svolta alla propria vita

Amanda Riley (Rachel Leigh Cook) è una donna dalla carriera ormai avviata nel settore viaggi. Bella, di successo, e con una vita sentimentale stabile che va a gonfie vele da cinque anni. Una sera, tornando a casa, scopre che il suo fidanzato John sta per trasferirsi a causa di un nuovo lavoro e le chiede la classica pausa di riflessione. Invece si lasciano, e Amanda si ritrova con il cuore spezzato. Il suo capo, nonché amica, le suggerisce di unire "l'utile al dilettevole".

L'occasione si presenta con un viaggio in Vietnam in cui dovrà fingersi una semplice turista all'interno di un gruppo, perché l'azienda che organizza i tour sta per essere messa in vendita e lei deve valutare in prima persona se vale la pena comprarla o meno per conto dei suoi dirigenti. Al contempo però, il suo scopo è quello di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare una nuova vita. Lei è una donna che ha sempre programmato tutto, ma il viaggio si rivelerà pieno di imprevisti. Uno di questi è Sinh (Scott Ly), la guida del gruppo. Bello, intelligente, simpatico e soprattutto amante dell'avventura, con lui imparerà a lasciarsi andare e ad uscire dalla comfort zone in cui si era sempre rifugiata. Il problema è che i segreti e lo scopo del suo viaggio verranno fuori in maniera molto brusca. Le tappe a cui si ferma la protagonista di Guida turistica per innamorarsi sono le più classiche e stereotipate. Amanda vive una vita perfetta con la sua amica, il suo ragazzo e il suo lavoro.



Con il tempo si è creata un mondo stabile in cui vivere e non sembra contemplare l'idea che nella vita tutto può accadere e anche improvvisamente. La rottura con John è un chiaro segnale che ha sbagliato qualcosa. Forse ha sbagliato nel voler controllare ogni cosa e programmare la sua vita secondo per secondo, e la paura dell'ignoto l'ha spesso e volentieri frenata dal lasciarsi andare. Il viaggio che compie per lavoro, ovviamente, sarà per lei un'esperienza di vita che le permetterà di capire molte cose, aprendosi a nuovi orizzonti. Si tratta del tipico viaggio interiore che inizia senza che il protagonista se ne renda conto, e solo a più di metà del percorso, guardandosi indietro, capisce d'aver camminato verso una nuova versione di sé.

Sinh ha un ruolo fondamentale in questo. Sembra capire sin da subito di cosa ha bisogno Amanda e il suo modo di essere così aperto alla vita senza curarsi poi troppo delle conseguenze, porterà la donna a riflettere su come la sua vita è stata fino a quel momento. L'amore tra i due nasce e cresce con un certo ritmo, ma rispettando comunque i tempi l'uno dell'altro, soprattutto della donna che, lo ricordiamo, esce da una relazione durata cinque anni. Sullo sfondo, un meraviglioso paese pieno di sorprese.



Tutto va come deve andare

Steven Tsuchida fa un più che discreto lavoro dietro la macchina da presa. Amanda è così "piccola" di fronte all'immensità del Vietnam, questo paese in cui probabilmente non avrebbe mai sognato di andare, e si trova lì solo perché in quel momento è tra le mete turistiche più ambite.

Eppure ogni sua reazione di stupore, ogni espressione meravigliata, si sposa perfettamente alla scelta di inquadrare le bellezze naturali, paesaggistiche e anche urbane delle città. Naturalmente non mancano le inquadrature super romantiche, quei quadretti perfetti costruiti proprio per far sognare il target a cui è dedicato. Ci riesce, senza osare troppo, ma in fondo chiedere qualcosa in più a questo genere di film sarebbe pretenzioso. È una rom-com che segue un copione prevedibile, scommettere su come andrà il corso degli eventi, significa vincere in partenza. È già tanto vedere una storia d'amore che non si svolga tra i grattacieli americani. Prima di approcciarsi alla visione di Guida turistica per innamorarsi, bisogna sapere a cosa si va incontro. Una commedia romantica dalla sceneggiatura che ricalca perfettamente i suoi predecessori, sia i più famosi che quelli nascosti negli angoli più remoti delle piattaforme streaming. Qualche breve momento di originalità, se non altro per la scelta dell'ambientazione, e poi tutto fila liscio verso un finale da fiaba. Se cercate qualcosa che vi faccia sognare ad occhi aperti, allora sarà la scelta giusta.