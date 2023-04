Guardiani della Galassia Vol 3 Recensione: l'endgame perfetto di James Gunn

Ma come la saluti una famiglia che ti ha accompagnato per così tanto tempo? Pensate a quando è uscito il primo Guardiani della Galassia. Pensate a dove eravate a vederlo, con chi, quanto era diversa la vostra vita in quel momento. Eravate felici? Di sicuro li sareste stati una volta finito il film. Pensate alla meraviglia che James Gunn è riuscito a creare, rendendo personaggi semi-sconosciuti dei beniamini mondiali. Poi ci è riuscito di nuovo con il Volume 2, e in qualsiasi altro prodotto apparissero quelli erano sempre i suoi Guardiani.



E allora, davvero, come fai a salutarli? Beh, con un film come Guardiani della Galassia Vol. 3, la chiusura perfetta di un abbraccio, quello che Gunn ha regalato al mondo con la sua trilogia, vero grande trittico autoriale all'interno della macchina MCU. Un film capace di mantenere tutte le sue promesse, e al tempo stesso ribaltandole, soprattutto avendo visto i trailer o essendosi immaginati come Gunn avrebbe chiuso la sua creatura. Once more, with feeling, direbbe qualcuno. Perché questo fa, da sempre, James Gunn: ti seppellisce con una risata, salvandoti.



L'inizio di Guardiani della Galassia Vol. 3 e la poetica di James Gunn

Ci sono canzoni inflazionate a cui il cinema ridà nuova vita. Era successo con Wonderwall degli Oasis in Mommy di Xavier Dolan, e succede anche nella splendida scena di apertura di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Dove risuona una versione acustica di Creep dei Radiohead, canzone ormai sentita in migliaia di salse, ma che James Gunn fa guizzare nostalgica sulla bocca di Rocket, uno dei grandi protagonisti di questo terzo capitolo. E questa scena iniziale, un piano-sequenza di sospirata malinconia, inizia a settare il mood del giorno che muore, del senso di chiusura, dell'addio. Ma lo fa con la poetica di James Gunn, di ruoli ribaltati e personaggi portati in braccio che forse avevano solo bevuto un goccio di troppo. E ancora una volta, se mai ci fosse il bisogno di ribadirlo, un autore rinnova la sua idea di cinema in cinque minuti: musica, malinconia, comicità caustica, tutto amalgamato come solo i grandi sanno fare. E tutto che si ripeterà durante la pellicola, partendo da Rocket, fulcro di questo Volume 3 e vero grande nucleo dei Guardiani: quello per cui chiunque farebbe quel passo in più, perché lui l'ha fatto per gli altri, crescendo e maturando più di tutti. E se Rocket è in pericolo, beh, ci si butta pure nell'abisso per tirarlo fuori.



Lacrime e ricordi

La coralità è una delle corde che James Gunn sa sempre suonare benissimo. Ci era riuscito dall'altra parte sia con la sua Squadra Suicida (qua la nostra recensione di The Suicide Squad) ma soprattutto con la serie nata dal film (correte a leggere la recensione di Peacemaker). Eppure l'amore che ha per questi scapestrati che si sono costruiti una famiglia lottando è straripante. E si vede in ogni minuto del film.

Guardiani della Galassia Vol. 3 va ancora più a fondo (soprattutto con Rocket) ma in realtà con tutti quanti. Come un gioco infantile in cui un bambino corre in cerchio toccando le teste degli altri: ogni Guardiano è pronto ad alzarsi e brillare, a prescindere dallo spazio che gli viene concesso. E noi fatichiamo a trattenere le lacrime, persi nei ricordi strazianti di Rocket, sapendo che tutto potrebbe succedere e che l'amore di Gunn per la sua creatura farà sempre quel passo in più, a prescindere dalla direzione. E Guardiani della Galassia Vol. 3 cammina dappertutto, crea mondi, riaccende quell'afflato cinematografico da evento MCU che solo la sala può dare: i colori strabordano, le mani stringono i braccioli delle poltrone e la cultura musicale di James Gunn ci tiene stretti in pugno senza lasciarci mai. Tutto è calibrato nella sua follia da gramelot supereroistico, anche la gestione di Adam Warlock in pieno stile dissacrante alla James Gunn, con scene da applausi a scena aperta: c'è un piano-sequenza di combattimento che gioca con maestria tra ralenti e Beastie Boys, quasi come se fosse James Gunn a cantare il verso di No Sleep Till Brooklyn "My job ain't a job, it's a damn good time". Perché come si è divertito lui a girare quella scena così siamo impazziti noi a vederla. E nel farlo veicola sempre il suo messaggio ancora una volta, con tutto il sentimento possibile: la perfezione non esiste, e va bene così.



Un film che straborda di vita

Sembra quasi strano che arrivati alla fine ci si senta così vivi. E più Gunn ci mette di fronte all'inevitabilità del fatto che questo è il suo ultimo film sui Guardiani della Galassia più ci rendiamo conto di quanto strabordi vita da ogni sua crepa. Tutti lottano per rimanere aggrappati al gruppo, a questa famiglia di amici per la quale hanno combattuto fino a sanguinare, che si sono costruiti pezzo dopo pezzo. Una famiglia di emarginati, di persone strambe, che sentono di non appartenere. Se i mostri hanno salvato del Toro allora i creep lo hanno fatto con James Gunn. E salvando loro lo ha fatto anche con noi.

Ma il passo in più di Guardiani della Galassia Vol. 3 è anche un amore per sé stessi che rifugge dall'individualismo tossico, è una ricerca personale di chi si vuole essere, del proprio posto in un mondo che sembra sempre più cattivo e imperscrutabile, ma che non deve renderci come lui. Essere un Guardiano ormai ha un peso specifico, anche nella follia e nelle battute: non siamo come quelli che combattiamo, siamo meglio di loro. Anzi, siamo meglio di chi ci ha fatti diventare così. E glielo dimostriamo facendo quel passo oltre per salvare più esseri viventi possibili. Perché anche solo uno in più fa la differenza. Persino di fronte alla fine di tutto.



E per citare Boris, che a James Gunn sicuramente piacerebbe tantissimo, un uomo sa quando sta per arrivare la fine. Alcuni vanno a meditare davanti al mare, altri trovano conforto in famiglia... James Gunn invece fa Guardiani della Galassia Vol. 3. Inzuppandoci di malinconia con lo sguardo comunque rivolto verso il domani, perché c'è sempre speranza per tutti. Anche per tutti i weirdos del mondo. E il cambiamento terrorizza, sì, ma è nelle imperfezioni di quello che non è andato come ci immaginavamo che troviamo la forza. Dopotutto, the dog days are over, no?