Grosso guaio all'Esquilino Recensione: la commedia con Lillo non funziona

Arriverà il giorno in cui Lillo Petrollo troverà la commedia giusta a cui partecipare, ma non è questo il giorno. Grosso guaio all'Esquilino, tra le uscite di aprile 2023 su Amazon Prime Video, è l'ennesimo esperimento di cinema d'intrattenimento che chiama a raccolta il comico nostrano e che pensa che solamente perché è riuscito ad agguantarlo allora ha automaticamente trovato la maniera di svoltare. Di colpire o, meglio ancora, di far ridere. L'equazione però non è così sistematica, e anche la presenza di un vero fuoriclasse come l'ottimo Petrollo non può essere una conferma di una riuscita che, il più delle volte, è labile a causa di una storia - e di annesse battute - che non sono all'altezza del sogno.



Tentativi di cinema mainstream

Nel film, come spesso in questa tipologia di produzioni, si percepisce la speranza di poter trovare una chiave di lettura che sappia combinare l'internazionalità di un panorama fatto di leggerezza e svago e di cinema mainstream a cui Grosso guaio all'Esquilino tenta di aspirare. È il kung-fu stavolta lo strumento da tentare.

Ma se "fare o non fare, non esiste provare", affermava proprio un grandissimo maestro del panorama cinematografico, la regola vale anche quando ci si trova di fronte a quei "tentativi" che, è evidente, non riescono ad andare in porto. Lo hanno dimostrato in contemporanea i francesi, che in Italia arrivano nelle sale con D'Artagnan, come vediamo nella recensione di I tre moschettieri - D'Artagnan. E ne è conferma la commedia finita sulla piattaforma, diretta dal duo YouNuts!.



Non tutti (i personaggi) sono Posaman

Una coppia di registi, composta da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, il cui tocco è riconoscibile per le spennellate dai colori sparati e un gusto psichedelico che li rende distinguibili all'occhio, ma mai illuminanti nelle storie che vanno a inquadrare.

Un'ensemble che se ha un'identità ben definita, la quale arriva e fa sfoggio del passato nel mondo dei videoclip, ripropone la stessa estetica già presente nelle altre pellicole, che non ha però trovato ancora la storia giusta con cui poter e potersi esaltare. Né con Sotto il sole di Riccione, né con ...altrimenti ci arrabbiamo! e nemmeno con Con chi viaggi. Tutte prove deboli, che hanno avuto almeno l'intuizione di chiamare gli YouNuts! a raccolta, ma che non sono comunque state in grado di perseguire appieno una strada spassosa a cui far corrispondere un dignitoso contraltare visivo, facendo sbiadire ogni volta la loro firma, nonostante il talento del duo. Un perdersi nella rincorsa di una cometa che si sta gradualmente spegnendo, a cui va bene vedere gli YouNuts! impegnarsi in questa pellicola dal pronunciato sapore anni Ottanta, ma che quella spensieratezza la ostenta, la ricalca, non esprimendola in maniera spontanea.



Un errore in cui Celaia e Usbergo sono incappati più di quanto si vorrebbe constatare e che, anche con Grosso guaio all'Esquilino, vede ricadere la colpa proprio sulla sceneggiatura. Una ricerca di entertainment che si nasconde dietro la velleità "dell'omaggio", ma che non vuol dire che l'opera sappia raggiungerlo o onorarlo. La base c'è, l'idea di ambientare il racconto in una Roma cartoonesca, multietnica e popolare pure. Ma se il protagonista Martino si improvvisa sensei quando in verità non lo è, anche la pellicola di Prime Video si spaccia per passatempo divertente con cui ritornare ai fasti del cinema per ragazzi. Un inganno in cui voler far cascare lo spettatore, facendolo abboccare proprio con la promessa della scelta di quell'avventato Lillo Petrollo, i cui personaggi, ricordiamolo, non possono sempre essere forti come Posaman.