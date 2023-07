Da grandi recensione: un remake non necessario su Amazon Prime Video

Non si può vedere Da grandi, il nuovo film di Fausto Brizzi disponibile su Amazon Prime Video, senza notare fra le sue pieghe narrative e concettuali il Da grande con Renato Pozzetto, uscito nel 1987. L'idea alla base di questo progetto cinematografico parte proprio da quella pellicola passata, cercando di riprodurne i significati e le trovate, per poi ambientare la trama ai giorni nostri. L'intento comico, quindi, al di là di qualsivoglia riferimento, è più chiaro che mai, offrendo agli spettatori interessati una storia che parla dell'età adulta traslata dallo sguardo dei bambini protagonisti, per poi tratteggiare una leggerezza riflessiva che vorrebbe quasi diventare critica di alcuni aspetti contemporanei, senza però mai andare oltre una particolare e ingombrante ingenuità mai lontana dallo schermo (un approccio simile lo abbiamo notato anche nella nostra recensione di Murder Mistery 2)



Voglia di crescere

Quando Marco, Leo, Serena e Tato esprimono un desiderio durante la festa di compleanno del primo, la loro vita cambia per sempre.

Da grandi ci presenta questi bambini come il classico gruppo con storie e famiglie diverse, accomunati da una voglia del tutto ingenua di crescere e fare finalmente tutto quello che passa loro per la testa. Così un casuale desiderio di compleanno diventa realtà per i ragazzini, che l'indomani mattina si risvegliano ancora infanti, ma con il corpo di quattro adulti. Il mondo vive un cambiamento totale per tutti loro, che si trovano a fare i conti con una dimensione personale e sociale diversa da prima, cercando di capire cosa sia successo e di trovare un modo per tornare indietro... non prima di realizzare quello che avrebbero voluto prima di crescere all'improvviso. L'interpretazione dei protagonisti, sia grandi che piccini, però, non basta quando manca incisività in un materiale narrativo che, alle volte, sembra purtroppo solamente fine a sé stesso. Un giocattolo filmico che avrebbe sicuramente potuto avere molte più sfumature di quante ne mostri sul serio, limitato da un tocco registico che pare volersi fermare alla dimensione della nostalgia infantile e di una certa superficialità concettuale generale che non esprime mai il suo intero potenziale.



Famiglia, lavoro e... amore

Tutta la narrazione di Da grandi si basa interamente sulle interpretazioni dei suoi attori adulti (Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu), e sulla loro credibilità nel costruire i propri personaggi sullo schermo. Il film cerca di spingere sempre più in là l'asticella dell'assurdo e del grottesco, lanciando questi adulti fanciulleschi in una serie di situazioni a volte forzate e relativamente improbabili, quasi troppo semplici, ricalcando un'identità da "sit-com Rai" che alleggerisce continuamente anche le più semplici riflessioni proposte dal racconto.

Dal momento in cui questi bambini si trasformano, la stessa narrazione cambia le sue intenzioni concettuali, delineando un percorso che vorrebbe essere spietatamente critico nei confronti di alcuni stereotipi familiari, senza però esagerare in termini di credibilità tangibile e intellettuale. In questo modo, la trama procede lungo una strada abbastanza casuale e forzata, cercando di presentare una visione distaccata delle problematiche sociali contemporanee in un affresco che manca di colori sinceri e di pennellate sferzanti (una cosa simile l'abbiamo trovata anche nella nostra recensione di White Men Can't Jump)



In tutto ciò, la scrittura e alcune trovate narrative non funzionano molto bene, portando avanti per tutto il tempo una serie di errori e trovate piuttosto semplicistiche che influiscono sulla credibilità di una storia che avrebbe potuto essere molto più spietata nella sua evoluzione. Il risultato si configura come una storia dalle tinte nostalgiche che tende a romanticizzare e semplificare le proprie intenzioni a favore di messaggi sviluppati solo a metà e di riflessioni che non trovano mai una vera connotazione tangibile.