Una gran voglia di vivere Recensione: la solita crisi di coppia da Amazon

Una gran voglia di non dover più vedere il solito film con Fabio Volo. È ciò che suscita la sua ultima pellicola da protagonista al fianco di Vittoria Puccini, adattando ovviamente il suo omonimo romanzo insieme a Fabio Bologna e alla regista Michela Andreozzi. La quale aveva già diretto in precedenza Volo, sempre in una commedia anonima come Genitori vs Influencer, altro prodotto finito sulla piattaforma Sky, mentre la loro nuova opera arriva invece direttamente nel catalogo dei film di febbraio 2023 di Amazon Prime Video (non perdete anche le uscite seriali Amazon Prime Video di febbraio 2023). Quel Una grande voglia di vivere che come solito aspettarsi, conoscendo la narrativa di Volo, va concentrandosi sulla presa di coscienza di un uomo in là negli anni e in crisi con la propria famiglia, che grazie a traumi e confronti, difficoltà e viaggi in Norvegia, riuscirà forse a riacquistare un po' di quel brio che si era spento a causa della quotidianità.



Tipica noia borghese

Una pellicola che sfrutta il proprio lato sentimentale andando a toccare i lati convenzionali e poco approfonditi dei rapporti e degli scambi emotivi nelle persone. Visione approssimativa poiché rilegata ancora a un'idea di relazione e racconto che abbiamo visto riproposti un milione di volte, e in cui i problemi borghesi e superficiali di due coniugi della classe medio alta di una Milano annoiata vengono venduti come se fossero i più grandi rischi all'interno di un rapporto.

Se la felicità è un concetto superato, parafrasando l'opera di Andreozzi, non lo è altrettanto il lasciapassare che ogni volta è possibile concedere a questa tipologia di film. I quali, alla fine, effettivamente non fanno male a nessuno, ma non contribuiscono nemmeno al bene che dovrebbe spettare alla nostra industria cinematografica. Una gran voglia di vivere è di per sé una pellicola innocua, ma che proprio per questa sua docilità non coinvolge e annoia inevitabilmente lo spettatore, che si ritrova a doversi imbarcare insieme alla famiglia protagonista per una vacanza che è metafora del percorso e del cambiamento che i personaggi attraverseranno, lasciando però a piedi lo spettatore, fisso nel suo non provare minimamente emozioni nel vedere lo svolgersi prevedibile e scontato delle dinamiche matrimoniali tra i personaggi di Volo e Puccini. Dove le differenze nella loro coppia sono ciò che la rendono uguale a tante altre, non creando una dicotomia tra le loro personalità, che non riescono a giungere più a un punto di unione, non facendosi nemmeno specchio di una normalità in cui chiunque nella vita vera potrebbe andarsi a ritrovare.



La solita vecchia storia di rottura, di riscoperta, d'amore

È scontata l'evoluzione della possibile rottura tra i protagonisti, è sommaria e sbrigativa, come un capriccio affidato a un personaggio per far partire il racconto. Peccato che a quel via dovrebbe succedersi un'evoluzione e una ricerca di unicità che non si accende mai in Una gran voglia di vivere, in cui la scontentezza di una moglie che aspira a una scossa nella propria staticità è contrapposta alla precisione e alla mobilità di un marito che riuscirà a risvegliare se stesso tra bagni in acque gelate e incontri spaventosi con orsi selvatici.

Le crisi di coppia e anche di mezza età possono appartenere a qualsiasi individuo, ma quando vengono reiterate al cinema, soprattutto in questa maniera trita e ritrita, non sono facili da tollerare. Come non è possibile farlo con Una gran voglia di vita, in cui è meglio un divorzio felice invece che un matrimonio infelice, ma a cui sarebbe stato ancora meglio trovare una chiave di lettura inedita invece che sempre la medesima storia.