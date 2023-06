A Good Person recensione: l'intenso film di Zach Braff con Florence Pugh

C'è un brano, "Christmas Kids" (ispirato alla storia d'amore violenta e tossica fra Ronnie, corista delle Ronnettes, e il marito Phil Spector) il cui ritornello intona "You'll Change Your Name, Or Change Your Mind And Leave This Fucked Up Place Behind". Una strofa, questa, che pare ripetersi in tutta quella sfiducia nel saper ricominciare, nel perdonare e farsi perdonare, intrisa involontariamente in A Good Person, film scritto e diretto da Zach Braff (e ora disponibile su Sky e in streaming su NOW - non perdete i film Sky e NOW di giugno 2023). Già, perché quello costruito con attenzione e umana sensibilità dall'ex protagonista di Scrubs (qui i dieci momenti cult di Scrubs) è molto più che un'opera sull'elaborazione del lutto, o sull'annientamento delle proprie dipendenze. A good person è un arco narrativo a tutto tondo, una discesa agli inferi di una giovane soffocata dai propri rimpianti, seguita da una faticosa risalita verso un purgatorio entro cui ritrovare un briciolo di speranza e lucidità.



Funambola di esistenze in precario equilibrio

La protagonista di A Good Person è difatti a tutti gli effetti una funambola sul filo della vita.

Scivola, rischia di cadere, per poi aggrapparsi al lato più autolesionista della sua esistenza. Allison sa in cuor suo di essere stata la mano che ha reciso la vita della futura cognata e di suo marito. Sa che deve reagire, ma qualcosa in lei si è insidiato, attecchendosi come un cancro in espansione in ogni fibra del proprio corpo, ostacolandone la ragione, depotenziandone l'empatia. "I'm a mess", "sono un disastro": un mantra, questo, che la giovane ha imparato a ripetere a se stessa tanto da auto-convincersi che non vi sia altra immagine possibile che possa adattarsi a una persona come lei. Tanto vale allora lasciarsi trascinare in quell'oceano profondo fatto di pillole e alcool, incurante delle innumerevoli mani che tentano di trascinarla fuori da quell'abisso profondo che la prende e la ingloba; mani come quelle di Daniel (Morgan Freeman) padre sia dell'ex-futuro sposo della ragazza che della donna morta nell'incidente da lei causato.



Il tossico oceano della depressione

È un viaggio dantesco, intimista e onesto, A good person. Una risalita verso la superficie dove il paradiso si fa meta ancora inaccessibile.

Già, perché nell'universo di una ragazza che a un passo dal matrimonio, si fa causa di un incidente automobilistico, togliendo al proprio ragazzo una sorella e un cognato (e a Daniel una figlia e un genero), non vi sono cori angelici a intercedere per lei, ma solo valanghe di oppiacei e antidepressivi. Ciononostante, Braff riesce ad abbattere ogni barriera architettonica tra il mondo da lui creato e quello dei propri spettatori, condividendo - ancor più di quanto fatto in precedenza con La mia vita a Garden State - senza uso di retorica, o supponente patetismo, sofferenze e fantasmi personali che ancora annebbiano i pensieri, e infestano il quotidiano. Ha perso la sorella, il padre e il suo migliore amico, Zach Braff; un dolore perpetuo che l'attore e regista non poteva che esorcizzare catarticamente nelle vesti di quel linguaggio da sempre stimolo intellettivo e valvola di sfogo come la Settima Arte. Ha raccolto la propria sofferenza Braff, l'ha fatta sua interiorizzandola, per poi restituirla nella forma di un'opera mai simpatetica, o melensa, ma fortemente ancorata alla possibile realtà. Merito anche di una Florence Pugh sempre più matura e capace di incanalare i tormenti della sua Allison, rendendoli umani, veri, tangibili.



Dal canto suo Braff non ha mai avuto l'intenzione di renderci forzatamente simpatica la sua protagonista; non chiede ai propri spettatori di simpatizzare, o tifare per lei: anche a costo di fare della sua anti-eroina un modello di impotenza, debolezza e fragilità, il regista decide di spiattellare in faccia al proprio pubblico tutta la potenza derivante sia da un senso di colpa incessante, che da un'incapacità inconscia di affrontare i propri demoni e le proprie dipendenze.

Non è un caso, dunque, se il regista immortala la sua Allison con riprese ampie, non più nella forma di abbracci condivisibili con amici e parenti, ma volti a enfatizzare il vuoto che si è creato attorno alla ragazza. Prigioniera tanto della sua caduta psico-mentale, che degli ambienti che la soffocano con fare claustrofobico, Allison si pone spesso sola al centro della scena, impossibilitata per sua stessa, implicita volontà, a condividere lo spazio sia fisico, che affettivo, con il resto del mondo. Sarà solo nel momento in cui i suoi piedi calcheranno quel ring interiore sul quale sfidare i propri demoni, che quelle inquadrature si animeranno e affolleranno di affetti tenuti lontani e di sentimenti solo momentaneamente messi in pausa.



Nessuno si salva da solo

In questo universo dove nulla sembra essere lasciato al caso, anche la mancanza del commento musicale non è un errore, e nemmeno una caratteristica che depotenzia lo scorrere della storia; tutt'altro.

In questa tac in formato cinematografico di una interiorità fratturata, l'assenza di melodie permette allo spettatore di orientare tutta la sua attenzione verso la portata sentimentale di ogni battuta: non più danza tra parole e musica, ma confessione intima vomitata a bassa voce, A Good Person scava nel profondo di una ragazza che per una disattenzione ha visto il suo futuro rischiare di distruggersi, proprio come la macchina che guidava. Ma si sa, nessuno si salva da solo, e così l'affiancamento di Allison/Pugh a Daniel/Freeman porrà nel film un senso di calore, di rinascita, di ulteriori possibilità. Ed è su quel ritrovato ottimismo che si ritrova la forza del film di Braff: pur non scadendo nel canonico e prevedibile happy-ending, il film riuscirà a innestare nello spettatore un senso di umana compassione e forza motivazionale che spronerà anche chi, come Allison, vede la possibilità di "ricominciare da capo" impossibile, perché non è "sicura di volerlo fare".



Dopotutto il dolore, la depressione, la facilità con cui ci si autocommisera per molti rimane ancorato lì, nelle cavità mentali, come un memo lesionante che ricorda quanto la vita possa fare schifo. Eppure, a volte basta poco per ritornare felici, anche solo ritrovarsi nella giusta banchina di una stazione ferroviaria immaginaria, e prendere quel che ti porta lontano, verso nuove esperienze, nuove cadute, nuove risalite, verso "luoghi lontani che ti eri ripromesso di visitare".