Goldstone - Dove i mondi si scontrano, la recensione del film di Ivan Sen

Tre anni dopo aver scoperchiato un giro di corruzione nella cittadina natale di Winton, il detective indigeno Jay Swan viene mandato ad indagare sulla scomparsa di una ragazza asiatica, le cui ultime tracce conducono al paesino minerario di Goldstone. Il luogo, inospitale e in pieno territorio desertico, è dominato dalle logiche della compagnia industriale, con la sindaca Maureen e il boss della società invischiati in giri sporchi pur di mantenere lo status quo e la situazione di potere.



Il giovane Josh, unico poliziotto locale, sospetta da tempo che vi siano affari poco chiari ma per non compromettere la propria carriera chiude un occhio sul malaffare che lo circonda. L'arrivo di Jay sembra però smuovere in lui l'orgoglio represso e insieme l'inedita coppia inizia a rovistare nel marciume, scoprendo un traffico di prostituzione illegale.

In Goldstone - Dove i mondi si scontrano la resa dei conti dovrà passare per sacrifici e scoperte dolorose, all'interno di un contesto dove le varie culture in esso presenti si troveranno a scegliere tra il tornaconto personale e il risveglio della loro identità.

Non è un paese per giusti

Tutto ebbe inizio nel 2013 con Mystery Road, efficace thriller "di frontiera" che trasportava in un mondo dominato dal dio denaro e nel quale si muoveva come iconico anti-eroe noir il personaggio di Jay Swan, detective aborigeno interpretato da Aaron Pedersen. Ora il regista australiano, ma di origini native, Ivan Sen, già autore dell'originale, torna sul luogo del delitto proponendo una nuova avventura del protagonista, che divide ora la scena con un più giovane poliziotto (l'altrettanto convincente Alex Russell): l'inedita coppia si troverà al centro di un intrigo legato alla corruzione, nella cittadina mineraria di Goldstone, in pieno deserto.



Un'ambientazione che si adatta ottimamente alle atmosfere torride e torbide del racconto, magnificamente catturata dalla fotografia e gestita sapientemente dalle mani del cineasta, abile a trasmettere quel senso di ineluttabile impotenza che circonda tutte le pedine in gioco, quelle negative incluse, e a infondere un piacevole senso di misticismo nell'omaggio alle tradizioni e credenze locali.

Un mondo al tramonto

Goldstone - Dove i mondi si scontrano riporta alla mente sentori di passati cult a tema come Cuore di tuono (1992) e The Proposition - La proposta (2003), con la riscoperta delle origini e il confronto tra i vari ceppi razziali (dai nativi all'uomo bianco fino alla tratta di schiave cinesi) all'interno di un sottobosco dove nulla pare destinato a cambiare; l'arrivo di un elemento estraneo e contemporaneamente appartenente a quei luoghi genera una serie di eventi destinati a finire nel sangue, con un finale di matrice dichiaratamente western in cui la svolta action si affida a dinamiche tanto sobrie e razionali quanto robuste e avvincenti.



Le ottime scelte di casting riguardano anche i personaggi secondari, con volti e caratteristi conosciuti del cinema locale come Jacki Weaver (la subdola sindaca), David Wenham e David Gulpilill, permettono di disegnare uno sfondo variegato e ricco di fascino anche nei suoi risvolti più amari, e la parziale lentezza della prima parte si carica di una tensione sotterranea pronta ad esplodere definitivamente nell'ultima mezzora, come nella miglior tradizione rurale del genere. Per un poliziesco capace di unire la corretta rudezza tipica del filone ad un substrato emotivo ricercato e ricco di sfumature.