Global Meltdown, la recensione dello z-movie catastrofico

La Terra è prossima al collasso, con devastanti eruzioni e terremoti che stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza della razza umana sull'intero pianeta. Un gruppo di sopravvissuti ha trovato rifugio in uno degli angoli ancora risparmiati dall'incombente apocalisse, il paesino di Pleasant, ma i terrificanti eventi climatici sono prossimi ad arrivare anche lì.

Un pilota d'elicottero, una bella scienziata e alcuni degli abitanti decidono così di organizzare un'evacuazione in fretta e furia alla ricerca di posti di montagna dove scongiurare almeno momentaneamente il pericolo e attendere il soccorso delle forze militari, ma le loro scelte vanno spesso in contrasto con quelle di un rude campagnolo ossessionato dalle armi che punta a diventare il leader della comunità di superstiti.

In Global Meltdown, tra tragiche perdite e gesta di genuino coraggio, i protagonisti si troveranno ad affrontare un lungo viaggio nella speranza di raggiungere un'ipotetica salvezza, mentre il mondo come lo conosciamo è ormai soltanto un lontano ricordo.

Un mondo da salvare

Per l'ennesima volta il nostro pianeta è prossimo alla distruzione e un gruppo di coraggiosi sopravvissuti tenta di agguantare un'agognata quanto improbabile salvezza: questa produzione canadese (da quelle parti si è sviluppata, negli ultimi anni, una vera e propria epidemia di produzioni a tema, quasi sempre dagli scarsi risultati) pensata per il piccolo schermo si inserisce in quel filone simil-Asylum dove la qualità degli effetti speciali e le interpretazioni del cast rimangono un dettaglio di sottofondo rispetto alla povertà di una messa in scena che ha trovato col tempo una sempre più nutrita cerchia di cultori.

Global Meltdown rientra appieno nei sopracitati canoni estetici e di contenuto, con una sceneggiatura improbabile nella quale i fatti accadono per caso e senza reali motivi logici, tra personaggi descritti in maniera caricaturale, ma privi della necessaria dose parodica per evocare risate a tema.

Il regista Daniel Gilboy, anche autore della sceneggiatura, procede sui classici passaggi chiave inserendo anche riferimenti di matrice complottistica, con svariate citazioni ai presunti complotti orditi dagli Illuminati e dal New World Order, con tanto di figura secondaria che racchiude in sé tutte queste moderne paranoie.

Apocalypse Now

E così dopo il breve prologo, accompagnato da una colonna sonora poca attigua alle successive atmosfere, nel quale viene mostrata la moria di greggi di pecore e l'improvvisato arrivo in elicottero di due dei personaggi principali, Global Meltdown trascina all'interno di un contesto caotico, con i filmati dei telegiornali che mostrano città distrutte da tsunami o sismi di estrema potenza, ovviamente realizzati con rudimentali effetti speciali in computer grafica.

Tra citazioni più o meno consapevoli ai classici, dalle derive pseudo-militariste in stile Il giorno degli zombi (1985), nella forzata presenza di un elemento che deve comandare con la forza anche contro ogni logica, fino a titoli come The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo (2004) e Deep Impact (1998), i novanta minuti di visione tentano di riciclare in chiave low budget tutti i topoi del filone, con tanto di resa dei conti finale dal taglio apocalittico solo nelle intenzioni, visto che l'effettiva messa in scena risulta più ridicola che realmente tensiva.

E tra sequenze più cupe che tirano in ballo argomenti complessi quali l'eutanasia o la pratica del cannibalismo, i novanta minuti di visione si prendono incredibilmente sul serio senza la consapevolezza dei limiti produttivi e narrativi, portanti ad un risultato complessivo di rara sciatteria.