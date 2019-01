Glass, la recensione: la psicanalisi dell'incredibile di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan si è sempre dimostrato un autore affascinato dal "genere", capace di manipolarlo a suo piacimento per creare storie apparentemente semplici, persino superficiali, per poi ribaltarne completamente il senso e modificarne il contenuto. Lo fa da sempre, da Il Sesto Senso a The Village fino anche a Lady in the Water - nonostante diverse eccezioni per cui la formula del plot twist shyamalaniano non è bastata a scardinare il film dalla sua totale mediocrità. E la carriera del regista ne ha visti diversi, di film mediocri.

Per farlo, sono servite intuizioni ritenute brillanti ma rivelatesi poi fallate - soprattutto in ambito fantasy o sci-fi -, al contrario, al funzionare dell'intuizione e quindi del ribaltamento, diverse opere del regista hanno sprigionato una potenza creativa e narrativa decisamente importante. Merito non solo delle storie, ovviamente, perché Shyamalan si è sempre circondato di interpreti straordinari e ha spesso confezionato regie esaustive e ricercate, su tutte quella di Unbreakable - Il Predestinato: movimenti di macchina raffinati, tonalità fredde, grammatica narrativa interamente bilanciata sulla dualità del potere, positivo o negativo, e sugli opposti, che attraendosi sono poi costretti a respingersi. Anche quando la regia non bastava, in titoli come Split, l'autore ha saputo lavorare con la scrittura in modo superlativo, creando un personaggio sfaccettato e complesso come Kevin Wendell Crumb, facendolo evolvere sotto gli occhi del pubblico per poi connetterne la storia con quella di Unbreakable, formando di fatto, e dal nulla, un Universo Narrativo Cinematografico.

In Glass, adesso, le parti di questo Universo sono costrette a un confronto-scontro decisivo, che si rivela però diverso da quanto atteso: una vera e propria psicanalisi dell'incredibile che si muove con taglio netto tra action volutamente maldestro e thriller psicologico magistrale.



Il Sorvegliante, l'Orda e la Mente Suprema

Lo dice il titolo stesso: Glass è come una larga e spessa lastra di vetro temperato, sollecitata però dalla pesante eredità dei capitoli precedenti e dal gravoso e a volte insostenibile estro dell'autore. Nel film sembra che Shyamalan abbia voluto sbizzarrirsi nel suo meglio e anche nel suo peggio. Rispetto al primo, sviluppando un discorso narrativo e tematico volto all'approfondimento del soprannaturale inteso come super potere, riprendendo coerentemente il discorso iniziato con Unbreakable e poi continuato con Split, con un occhio all'evoluzionismo; rispetto al secondo, invece, liberandosi dei freni inibitori dal lato creativo e scrivendo, in sostanza, un film che tenta di stupire senza però riuscirci, eludendo intuizioni e contenuto per arrivare in qualche modo e obbligatoriamente a una conclusione definitiva.

Le parti in gioco sono tre, riunite tutte sotto le stesso tetto, che è poi quello di un ospedale psichiatrico. Il regista riprende le fila dal finale di Split, con l'Orda (James McAvoy) intenzionata a mostrare al mondo la Bestia - prossimo passo evolutivo dell'umanità - e con un David Dunn (Bruce Willis) invecchiato che mette al servizio degli innocenti i suoi poteri, agendo come un giustiziere della notte conosciuto con vari nomi - l'ultimo, il Sorvegliante.

I due vengono intercettati, messi fuori gioco e poi trasportati al Raven Hill Hospital dalla dottoressa Ellie Staple (Sarah Paulson), una psichiatra specializzata in una particolare forma di Delirio d'Onnipotenza: studia i casi che riguardano le persone che sono convinte di avere dei poteri soprannaturali, nello specifico di essere dei supereroi o dei super cattivi.

Oltre a Kevin Wendell Crumb e a David, nella struttura psichiatrica è tenuto sotto stretta sorveglianza anche Elijah Price (Samuel L. Jackson), Mr. Glass - che dà poi il titolo al film -, reso apparentemente catatonico dalle diverse somministrazioni di farmaci che dovrebbero tenere a bada la sua mente superiore.

L'inizio del film funge da perfetta introduzione al capitolo conclusivo della saga, mostrandosi già in partenza come un mix di toni, generi e sfumature dei due precedenti film: c'è la missione morale di David, contro i bulli e i criminali, e c'è poi quella dell'Orda, che vuole riportare nella Luce la Bestia, nutrendola. Il primo è alla ricerca della Bestia, mentre il secondo tenta di attuare il suo piano, che è poi mostrare al mondo la profonda forza di chi soffre, dei puri, esattamente come annunciato alla fine di Split.

I fini narrativi di Shyamalan non sono però quelli di un Heat in salsa supereroistica, con una caccia all'uomo serrata e uno scontro finale spettacolare, perché il regista è intenzionato a liberarsi dai canovacci che imprigionano il genere per darne una sua lettura, asettica e scientifica prima, morale e fantasiosa poi. Per questo prende la Mente Superiore, l'Orda e poi il Sorvegliante e li rende inermi pazienti da curare, tentando di convincerli di una verità che la dottoressa Staple considera assoluta: che medicina e raziocinio possono spiegare incontrovertibilmente i fattori scatenanti dei loro "deliri".



Il seme del dubbio

Il motore e cuore pulsante di Glass è proprio questo: il tentativo di dimostrare con motivazioni valide e attestazione dei fatti l'inesistenza del soprannaturale, l'impossibilità della presenza di assurdità come i supereroi nel mondo reale. È - come dicevamo - una vivida e folgorante psicanalisi dell'incredibile, inteso come impensabile, impossibile. Non si deve però guardare necessariamente a poteri energetici, trasformazioni inverosimili o a Dei immortali di pianeti lontani, perché per un uomo normale l'impossibile risiede anche in qualcuno capace di sollevare un peso superiore rispetto a chiunque altro. Per la gente comune, che vive e prolifera in un ambiente comune, che magari non conosce neanche sfumature di grigio ma giudica il mondo soltanto in bianco o in nero, impossibile è anche un Disturbo da Personalità Multipla.

Come la Staple con i tre pazienti, così Shyamalan in un gioco di inganni e furbizia insinua in noi il seme del dubbio: e se davvero non esistessero supereroi e super cattivi? E se avessimo assistito per 18 lunghi anni ai deliri psicotici di tre personaggi in realtà malati, non superiori?

L'artificio narrativo funziona e anzi, arriva addirittura a sorprendere nell'ormai conosciutissima sequenza della stanza rosa, che vede la Staple faccia a faccia con il Trio, forse il più grande scontro del film. Lì si intrecciano tutte le ambizioni di Shyamalan, tutta la sua conoscenza del mezzo cinematografico e la sua arte illusoria, riversandosi come un fiume di parole in piena sullo spettatore e anche su Kevin, David ed Elijah.

In quel preciso momento le certezze vengono meno e crolla sia per noi che per i personaggi quel solido muro di fiducia nelle proprie capacità, deduttive o soprannaturali che siano. Ci si arriva lentamente, senza rivelare troppo e procedendo per gradi, restando fortemente connessi ai personaggi, alla loro reclusione, ai loro pensieri. Parte importante della storia vede inoltre protagonisti i "cari" dei tre: Joseph Dunn (uno Spencer Treat Clarke in stile Oracle della DC), la madre di Elijah e Casey Cooke (Anya Taylor-Joy), legati ai Pazienti da amore o comprensione, le uniche persone a comprenderli e conoscerne i segreti. Se vogliamo, sono delle ancore morali: salvifici e oltremodo necessari.

Tutto sembra collidere in una direzione sagace, rilucente maestria, ma è proprio sul terzo e ultimo atto che la lastra di vetro temperato che è Glass si rompe, sotto la pressione della precisa e sempre più appesantita forza del dubbio, che va infine a inficiare la struttura stessa del film, incrinandola man mano che ci si avvicina al finale.

Quello che però risulta curioso è che l'atto conclusivo, quello decisivo per l'intera economia del progetto Universo Shyamalaniano, sia in realtà pensato e voluto esattamente così dall'autore. È qui che si tirano più o meno validamente le fila di tutto, ma è così che doveva essere. È qui che l'impossibile si rivela infine per ciò che veramente è - che ovviamente non vi anticiperemo -, chiudendo le porte all'infinità ridondante e spesso simile dei cinecomic, distanziandosi dai rilanci in stile Marvel o DC e aderendo invece alla "Dottrina della Vera Conclusione", almeno per quanto riguarda il destino di una storia, intesa come unica e irripetibile.



Shyamalan al suo massimo

È un film articolato e affascinante, Glass, che vuole imprimersi sin da subito nella mente del pubblico. C'è dentro uno Shyamalan al suo massimo, che significa con tutte le sue virtù e tutti i suoi difetti. Nei punti di ripresa, nella ricerca dell'inquadratura perfetta e nei movimenti di macchina, il regista torna ai fasti stilistici di Unbreakable: nella forma, Glass è un film ipnotico e molto raffinato, in particolar modo per quanto riguarda tutta la parte centrale al Raven Hill Hospital. Sfrutta una sintassi stilistica che fa di una fotografia glaciale e di uno studio intelligente delle caratteristiche di ambienti e personaggi il suo punto di forza, adattandosi a Kevin, a David o ad Elijah a seconda dei momenti. È come se mutasse pelle al mutare del focus.

L'interpretazione monumentale di James McAvoy è infatti stata valorizzata enormemente da una ritrovata vitalità artistica da parte di Shyamalan, che ha reso l'Orda di Kevin e le sue personalità forse la cosa più riuscita del film. Sì: anche meglio di Split, perché qui lo switch di McAvoy da una personalità all'altra è ampiamente ancorato a una struttura scenica immacolata, che sfrutta piani sequenza e punti focali per potenziare al meglio l'efficacia delle trasformazioni, che devono comunque tanto all'istrionica performance incisiva dell'attore, mai così bravo.

Anche Bruce Willis e Samuel L. Jackson tornano nei panni di Dunn e di Mr. Glass con credibilità e voglia di approfondire i loro personaggi, ma è l'uso che ne fa Shyamalan a non convincere del tutto rispetto a quello di Kevin.

Tutto sembra raggiungere il suo limite nel terzo atto di cui sopra, dove il regista sceglie di chiudere ogni spiraglio di futuro per arrivare a uno showdown in realtà molto particolare, dove l'azione non è confezionata con la stessa cura riposta fin lì per il resto del film. Forse perché l'azione non è il suo credo, nel genere; forse perché, anche nell'azione, non bisogna esagerare per mostrare qualcosa di impossibile.

Quale che sia la verità o quali che siano le intenzioni dell'autore, allo scorrere dei titoli di coda si avverte una sensazione di mancanza. A non tornare sono determinate scelte del regista, alcune sue decisioni per concludere una storia di buoni e cattivi che è in realtà sempre stata una storia d'origini.

E mentre si esce dalla sala, convinti come non mai dell'inesistenza di una scena post-credit, Glass comincia lentamente a infiltrarsi nella coscienza critica, intaccandola.

Non abbiamo assistito a uno spettacolo dedicato ai supereroi, ma a una terapia collettiva con un unico scopo: tirare fuori il potenziale nascosto di ognuno di noi.