Ghosted Recensione: su Apple TV+ una action comedy fin troppo leggera

Cosa desiderare di più che incontrare la donna dei propri sogni così, per caso, in un giorno qualsiasi? Questo è quello che capita al protagonista maschile interpretato da Chris Evans, salvo scoprire che l'anima gemella incarnata dalle sensuali fattezze di Ana de Armas altri non è che un'implacabile agente della CIA, che lo trascinerà in una situazione pericolosa dove a rischio sarà la vita di entrambi.



Dopo l'abbandono del progetto da parte di Scarlett Johansson, inizialmente scritturata per il ruolo, l'occasione era troppo ghiotta: d'altronde lo avevano detto i due attori di voler tornare a condividere il set dopo il grande successo descritto nella recensione di Knives Out - Cena con delitto (2019) e non è un caso che proprio Evans e la de Armas figurino anche tra i produttori di questo Ghosted, produzione esclusiva Apple TV+ firmata da Dexter Fletcher, già noto al grande pubblico per i biopic di Bohemian Rhapsody (2018) - per il quale non risulta comunque accreditato dopo aver preso il posto di Bryan Singer - e che abbiamo incontrato anche nella recensione di Rocketman. Due star carismatiche, un regista reduce da grandi successi e un folto numero di guest-star in brevi camei, il tutto in una formula da action-comedy moderna: cosa poteva andare storto?



Ghosted: una donna dalle mille sorprese

Figlio di contadini, Cole lavora occasionalmente come fioraio alle fiere cittadine. Proprio durante una di queste occasioni ha modo di conoscere l'affascinante Sadie, donna attraente e misteriosa con la quale scatta un reciproco colpo di fulmine: i due trascorrono ventiquattr'ore insieme e finiscono anche a letto. Peccato che dopo quel momento di intensa passione lei sparisca nel nulla, nonostante lui la tempesti di messaggi, al punto da convincersi di essere "vittima" di ghosting, ovvero la pratica di troncare di netto tutte le comunicazioni con il partner senza alcun apparente motivo.

Cole però non intende demordere e tramite la geolocalizzazione del telefono riesce a scoprire dove si trova attualmente l'amata, ovvero a Londra. Pur non avendo mai viaggiato all'estero, il Nostro decide di salire sul primo aereo per sbarcare nella capitale inglese, ma quando pensa infine di averla rintracciata viene accerchiato da alcuni loschi ceffi per poi essere rapito e ritrovarsi sotto la minaccia del crudele Borislov, che intende estorcergli una confessione per mezzo della tortura. Provvidenziale è l'intervento di Sadie, che sgomina la banda e libera Cole, svelandogli infine la sua vera identità da agente segreto. Sarà soltanto l'inizio di un'incredibile (dis)avventura in giro per il mondo...



Innocenti bugie

Inizia come una commedia romantica, ricca di forzature nella gestione dei due personaggi principali: sia il loro primo incontro che l'effettiva nascita del feeling tra loro è esposto con poca naturalezza, lasciando che gli eventi fluiscano per inerzia ai fini della sceneggiatura. Ma già da questa breve intro all'insegna della leggerezza emergono i trucchetti di una sceneggiatura che non va troppo per il sottile, lasciandosi spesso andare in ingenuità ad uso e consumo di un intrattenimento moderno, laddove la storia passa in secondo piano rispetto alle star e allo spettacolo in stile blockbuster.

Ghosted è un'operazione derivativa, dove tutto è prevedibile nello schematico equilibrio tra commedia e azione, con quel pizzico di anonimo romanticismo a far capolino qua e là - Evans e la de Armas saranno anche molto amici, forse pure troppo dato che la chimica tra loro è ai minimi storici - e la serie di eccellenti comparsate che si susseguono nell'arco delle due ore di visione: non soltanto Anthony Mackie e Sebastian Stan, già compagni d'avventura del biondo protagonista nel MCU, ma anche Ryan Reynolds fa capolino nel concitato finale, dove a farla da padrone è un caos tonitruante e fin troppo esagerato per risultare anche divertente. Un'escalation rocambolesca che toglie fiato al racconto e alle figure coinvolte, buoni e villain che siano - con un Adrien Brody sprecatissimo nei panni del cattivo - fino a quell'epilogo che spalanca le porte ad un ulteriore proseguimento della saga.



A livello stilistico la confezione è senza dubbio formalmente impeccabile ma non aggiunge nulla di effettivamente nuovo al filone e anche le dinamiche action perdono il confronto con le produzioni contemporanee in stile John Wick, rivelandosi nel bene e nel male più old-school e con meno attenzione alle soluzioni coreografiche. Per altri titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming, ecco qui 7 film imperdibili in uscita nel 2023 su Apple TV+.