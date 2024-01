Galline in fuga 2 Recensione: un sequel dopo 23 anni, ne vale la pena?

Chi tra noi sognava di scoprire la nuova vita in libertà di Gaia, Rocky e delle altre galline scappate dall'allevamento Tweedy ha dovuto aspettare "solo" 23 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Galline in fuga - L'alba dei nugget è disponibile dal 15 dicembre su Netflix (ma con il nuovo anno è l'ora di scoprire le nuove uscite Netflix di gennaio 2024) e dal trailer prometteva grandi emozioni e un'altra rocambolesca avventura. Sarà riuscito ad eguagliare il suo predecessore? Il primo capitolo firmato Dreamworks Animation e realizzato da Aardman Studios fu uno dei film d'animazione più visti nel 2000 e ancora oggi il film in stop-motion con il più alto incasso nella storia del cinema. Aveva dalla sua dei personaggi incredibili, ben caratterizzati, divertenti, ognuno con una sua personalità completamente diversa dalle altre, il che rendeva anche facile affezionarsi a uno o all'altro. E poi dietro la nomea di film per bambini un po' comico un po' avventuroso, nascondeva intelligenti riflessioni su temi politici, ecologisti e un accenno storiografico non indifferente.



Da piccoli non ci si accorge di tutto questo, godiamo e basta guardando le galline "organizzate" che preparano la grande fuga (non a caso uno dei film ispiratori) dall'allevamento di una pazza avida di denaro che vede in quei poveri animali solo banconote. Da grandi si apprezza invece tutta l'intelligenza di questo lungometraggio. Ma veniamo a L'alba dei nugget. Suona strano sentire voci totalmente diverse da quelle con cui siamo cresciuti, con l'esclusione di Frego e Piglio doppiati dai sempre ottimi Paolo Buglioni e Roberto Ciufoli. I nostri amati eroi ci sono tutti e se ne aggiungo di nuovi, tra cui la piccola Molly, figlia di Gaia e Rocky. E torna anche la terribile signora Tweedy in versione anni ‘60 con un nuovo, ma sempre stupido, marito. In che guai si saranno cacciati i nostri eroi in questo capitolo?



Galline alla riscossa

Gaia, Rocky, Tantona, Baba e le loro compagne galline vivono in un isolotto felice, dopo essere riuscite a fuggire dall'allevamento della signora Tweedy e marito. Hanno davvero creato un mondo su misura e non c'è spazio per nient'altro che vada oltre i confini della loro casa galleggiante. I due topi Frego e Piglio sono l'unico contatto con la terraferma, portando loro oggetti rubati che potrebbero servirgli nel quotidiano.

La tranquillità faticosamente guadagnata viene minata dalla nascita di Molly, figlia di Gaia e Rocky, che ha preso tutto dalla madre. Sin dalla tenera età si dimostra curiosa e un po' combinaguai. Una volta cresciuta ha voglia di esplorare, vivere avventure ed essere libera, ma Gaia non è dello stesso parere. Ha paura che sua figlia venga catturata e viva la sua stessa terribile esperienza da gallina d'allevamento. Molly tuttavia non riesce a reprimere il suo istinto e una notte scappa, credendo che quel pollo felice posto su un lato dei camion che vedeva passare dall'isolotto fosse ciò a cui doveva aspirare e così si lascia catturare. Quei furgoni portano a un nuovo allevamento nelle vicinanze, diverso da quello che avevamo in precedenza conosciuto, più all'avanguardia e con nuove idee per far soldi. Dietro però, c'è sempre lei: la signora Tweedy. Per Gaia, Rocky e i loro amici scatta l'operazione salviamo Molly.



L'alba dei nugget raccoglie discretamente l'eredità del suo predecessore nell'anima e nello spirito. Le galline femministe e indipendenti di Peter Lord, co-fondatore della Aardman Animation, tornano più agguerrite che mai superando paure e comfort-zone dove si erano volutamente rinchiuse. E per Gaia, la nostra eroina, far questo risulta ancora più difficile.

Emerge come un personaggio fortemente caratterizzato da un istinto materno strabordante e quasi non la riconosciamo. Tuttavia, non è difficile comprenderne il cambiamento. Ha paura per Molly, non vuole che conosca mai nella vita gli orrori di un allevamento intensivo di polli, e così la rinchiude sotto una campana di vetro. Il piccolo pulcino però, tutta sua madre, non ci sta e disobbedisce cacciandosi nei guai e scoprendo a sue spese cosa è un pollo per gli esseri umani: nient'altro che cibo. Rocky? È ancora un libero ruspante solitario, ma imparerà che non è sempre bene esserlo.



Come vent'anni fa (o quasi)

Niente uova o pasticci di pollo dal tocco femminile, perché arrivano i nugget, le crocchette di pollo tra i piatti base dei fast food. Tutto si modernizza andando di pari passo con le catene di cibo spazzatura sempre più onnipresenti nelle nostre diete, dalla fabbrica al processo di lavorazione, che diventa ancora più ambiguo e inquietante.

In questo secondo capitolo, oltre al controllo di ogni gallina tramite appositi collari radiocomandati, il concetto di "gallina felice" assume una sfumatura molto sinistra. Non più gabbie o recinti, ma un parco giochi super colorato che precede la marcia della morte. Non è un caso l'utilizzo di questa espressione, che riporta alla nostra memoria le atrocità del nazismo. Durante la Seconda guerra mondiale, i prigionieri dei campi di concentramento erano costretti a migrare tra un campo e l'altro in condizioni disumane. In L'alba dei nugget l'allusione a quel periodo è ancora più sottile. Se nel primo film la prigionia delle galline era un riferimento generico ai campi di concentramento, qui c'è una scala che fa da tramite tra la vita e la morte (in formato nugget). Anche nel campo di lavoro di Mauthausen, una delle più atroci costruzioni naziste, c'era una scala (era denominata "la scala della morte"), che i prigionieri percorrevano ogni giorno per più volte caricando a spalla sacchi piene di massi. Subdola, ma per questo l'atmosfera risulta ancora più inquietante.



Ma queste sono sovrastrutture che il target del film capirà un giorno ancora lontano. Galline in fuga - L'alba dei nugget è pensato per essere un sequel divertente, avventuroso, se vogliamo anche nostalgico di un certo tipo di cinema d'animazione che manca di artigianalità. In alcuni frame è possibile notare infatti persino le impronte digitali degli animatori sui pupazzi, segno della cura e dell'attenzione verso la modellazione di ogni personaggio. È di poco inferiore al capitolo iniziale, forse a un primo sguardo più bambinesco, ma va a completare discretamente un dittico di grande valore che speriamo possa fungere da esempio per film sì diretti ai bambini, ma pensati anche per quel giorno in cui diventeranno grandi.