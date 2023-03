Il futuro in un bacio Recensione: su Netflix una rom-com soprannaturale

Disponibile dal 3 marzo su Netflix (e come questo, tanti altri che vi consigliamo tra i film Netflix in arrivo a marzo 2023), la commedia romantica spagnola Il futuro in un bacio contiene già all'interno del titolo italiano il suo principale merito narrativo, mentre quello originale (Eres tú) è più criptico e meno prevedibile. Mettendoli a confronto, è probabile che se fosse stato tradotto letteralmente avrebbe anche giovato alla visione, rendendola più sorprendente. Il film, diretto da Alauda Ruiz de Azúa, poggia interamente sul potere soprannaturale di cui è dotato il protagonista e forse alla lunga risulta una responsabilità troppo grande da affidare ad un solo elemento del racconto. Leggero e divertente, tenero e ironico, ma con una punta di riflessione sull'imprevedibilità dell'amore, Il futuro in un bacio finisce per far pendere l'ago della bilancia verso un'ordinarietà che si sarebbe potuta evitare con qualche piccolo accorgimento.



Un peccato, perché di commedie sentimentali sull'amore ne escono a decine, soprattutto sulle piattaforme streaming, e questa avrebbe potuto essere una piccola perla del genere, al di sopra del solito romanticismo stucchevole e molto spesso irreale. Ne rimangono intaccante anche le performance dei protagonisti che non riescono ad uscir fuori da schemi già preimpostati, per quanto bravi e in parte.



Un destino già scritto (o forse no?)

Javier è un editore prossimo al fallimento, poiché molto esigente e mosso dal desiderio di distinguersi in un mercato letterario che vive di storie banali e senza personalità. Non va meglio sul fronte della vita sentimentale, ma di questo ha colpa il "dono" che possiede sin da quando aveva 16 anni. Con il solo primo bacio dato ad una ragazza, lui vede il futuro con quella persona, e quindi se vale la pena o no continuare il rapporto. Questo, naturalmente, lo ha portato ad interrompere bruscamente tutte le conoscenze femminili fatte fino a quel momento, se con il primo bacio non vede un futuro che si aspetta.

Si convince dell'idea che deve sfruttare la sua chiaroveggenza per trovare il vero amore. Una sera in discoteca cambia tutto, perché baciando una ragazza vede la vita che ha sempre sognato. Risate, divertimento, passione, condivisione e una vera famiglia. Il grande problema è che la donna che ha baciato è Lucìa, che presto convolerà a nozze con il suo migliore amico.



È facile immedesimarsi nel personaggio di Javier, perché quello di trovare l'amore vero con cui passare il resto della nostra vita è un po' un sogno condiviso da tutti. Se qualcuno è riuscito ad andare oltre, buon per lui, ma almeno una volta nella vita il pensiero passa per la mente di ognuno di noi. Javier invece, ne è ossessionato, in un certo senso è schiavo di se stesso e del suo dono. Non riesce a godersi la vita e i suoi imprevisti, le sue gioie e i piaceri, perché la sensazione è quella di star perdendo tempo. I suoi comportamenti e atteggiamenti fanno sorgere molte domande: è meglio sapere o non sapere? Se ognuno di noi conoscesse il suo destino in amore, vivrebbe in attesa di incontrarlo o farebbe in modo che si realizzasse?

E se, nel frattempo, perdessimo esperienze importanti? Javier sa che Lucìa è la donna giusta per un perfetto futuro insieme, l'ha visto e non ha bisogno di sapere altro. Tuttavia, l'amore è fatto anche di una buona dose di imprevedibilità, di rischio; l'amore è sorpresa, altrimenti diventa tutto monotono e già scritto "dall'alto". Il protagonista lo capirà? Sta a voi scoprirlo.



Un film che soccombe agli stereotipi

Poteva essere, ma non è. Il futuro in un bacio, se si esclude l'elemento soprannaturale che il protagonista porta con sé e che costituisce il perno attorno al quale ruota tutta la storia, è una commedia romantica come molte altre. I personaggi di contorno non rappresentano una novità all'interno del genere né le dinamiche che nascono tra loro donano la freschezza che ci si sarebbe potuta aspettare, visto il punto di partenza.

In una commedia romantica, spesso sono i personaggi a poter fare la differenza, ma in questo caso tutti soffrono di una convenzionalità che stanca molto presto. C'è il migliore amico che lascia vita e lavoro per inseguire improvvisamente un qualcosa di indefinito che potrà farlo rinascere, dopo aver subìto una brutta batosta sentimentale. Vi è una scrittrice in crisi che soffre la mancanza d'ispirazione per un nuovo libro che possa spopolare e, ultimo ma non meno importante, l'incarnazione dell'imprevedibilità della vita che fa da contraltare alle sicurezze e al cinismo di Javier. Si tratta della ragazza dalla vita sregolata, avventurosa e coraggiosa quanto basta da mettere in dubbio le certezze del protagonista. Curioso che Il futuro in un bacio voglia far riflettere sui risvolti inaspettati che il destino e l'amore possono avere nella vita di una persona, ma si muova continuamente su sentieri già battuti in precedenza, che alla lunga annoiano.



Il film sta spopolando su Netflix, risultando tra i più visti in Italia. Il perché è presto detto. Per quanto poco originale nello sviluppo, è uno di quei titoli dall'atmosfera leggera e divertente, ciò che si ricerca quando alla sera si torna stremati dalla giornata appena trascorsa, ma si ha comunque voglia di vedere qualcosa. Alla fine ci si interessa alla vita amorosa di Javier e ci si domanda cosa avremmo fatto noi al suo posto. Fin quando lo scopo rimane questo, va bene così; non è consigliabile cercare altro, perché non lo troverete.