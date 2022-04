Furioza Recensione: gli hooligans stereotipati di Netflix

Quando il desiderio ardente di unione e appartenenza trascende la fede calcistica nasce un gruppo di hooligans. Le realtà violente del calcio sono diventate tristemente celebri in Inghilterra, ma sono diffuse anche sul nostro territorio, nonostante l'avvento dello sport moderno - con le tv satellitari e in streaming che permettono di guardare comodamente la partita da casa - abbia svuotato gli stadi e permesso alle forze dell'ordine di essere più presenti ed attive nello spegnere qualsiasi tafferuglio già alle prime scintille. Ma in tanti altri paesi europei i gruppi ultras continuano a spadroneggiare per le strade della città come se gli appartenessero di diritto.



Tra questi c'è sicuramente la Polonia, che conta una miriade di gruppi hooligans spesso associati ad organizzazioni criminali, ed è uno di loro a finire sotto i riflettori di Furioza: il thriller-poliziesco-action diretto da Cyprian T. Olencki - che ha esordito tra i film Netflix di aprile 2022 - è un miscuglio non omogeneo di tante idee, le quali vengono soltanto abbozzate prima di essere eliminate da un contesto generale confuso. La mancanza di una visione d'insieme rende complicata la fruibilità di un film che sembrava inizialmente in grado di trasmettere un messaggio importante.



Calcio e violenza

Il gruppo ultras dei Furioza comanda la città di Gdinya, una piccola realtà portuale che affaccia sul Mar Baltico, nella baia di Danzica. Il suo leader è il valoroso Kaszub (Wojciech Zielinski), un lottatore semi-professionista che guida questo gruppo di hooligans non solo allo stadio - supportando una squadra senza nome di cui conosciamo solo i colori sociali, verde e nero - ma anche nelle guerriglie organizzate contro i supporters violenti di altre tifoserie. La polizia ha un fascicolo molto voluminoso su di lui e sui Furioza, accusati di spaccio, rissa e violenza aggravata. L'arresto del loro leader sembra ormai ad un passo dall'avvenire.

L'agente Dzika (Weronika Ksiazkiewicz) ha però un piano più ambizioso: utilizzare i collegamenti criminali dei Furioza per arrivare a Polanski (Janusz Chabior), il principale responsabile del traffico di droga che paralizza la Polonia. Per riuscire ad infiltrarsi tra gli ultras e ottenere le informazioni necessarie, Dzika decide di sfruttare Dawid (Mateusz Banasiuk), il fratello minore di Kaszub, espulso con disonore dai Furioza per la sua vigliaccheria e ora diventato medico. Alla polizia basta sventolare il mandato d'arresto nei confronti del fratello per convincere l'ex-hooligan a collaborare, ma la vita all'interno di questo piccolo drappello militare ha un richiamo fascinoso che riesce a sviare anche le giuste intenzioni di Dzika.



Varie tematiche solo accennate

La pellicola di Olencki vuole essere tante cose: un thriller poliziesco, una rappresentazione sociale, un inno alla fratellanza ed al senso di appartenenza, finendo col gettare tutto nel calderone delle tematiche mescolando appena i suoi ingredienti.

Il risultato di questa ricetta avventata è un film spezzato in netti tronconi, nel quale le varie fasi non si amalgamano in un insieme compatto e coerente a causa di una divisione in capitoli netta e spietata. All'inizio della pellicola c'è spazio per le lotte clandestine organizzate dai Furioza, prontamente dimenticate per mostrare il passato recente di Dawid e Dzika, anch'esso chiuso in fretta per spostare i riflettori sulle guerriglie nei boschi con i gruppi nemici. Questa tipologia di narrazione sconnessa si ripete svariate volte all'interno delle due ore e venti di visione, risultando in una storia formata da spezzoni collegati a stento tra di loro che inficia non poco sul ritmo e sul coinvolgimento dell'opera. La scelta di voler raccontare le diverse sfaccettature di questo gruppo ultras non ha dato i risultati sperati per la riuscita generale del prodotto, perché in fase di sceneggiatura e regia non si è trovato il modo di alternare i vari aspetti tra di loro, finendo con l'operare una divisione così forte da rendere gli stessi protagonisti irriconoscibili nel passaggio da una tematica all'altra.



La riuscita altalenante dei generi

Prese singolarmente, alcune delle parti che assemblano Furioza risultano essere ben riuscite, mentre altre sono parecchio fuori fuoco e non aggiungono nulla alla storia che si vuole raccontare. L'azione dei combattimenti corpo a corpo è ben gestita, la violenza dei colpi è restituita con sufficiente enfasi dal montaggio intelligente più che da un sonoro dimenticabile, mentre le battaglie che coinvolgono più persone - come le guerriglie tra gruppi hooligans nei boschi - sono state girate in campo stretto, scendendo così a patti con una carenza di personaggi e comparse che testimonia un budget risicato.

La regia sceglie di affidarsi completamente alla camera a mano, in un ondeggiare costante sui piani medi che aggiunge un tocco di prossimità all'azione, ma fallendo nel dare ampio respiro a scene che avrebbero giovato di un allargamento del campo di visione. La trama poliziesca è semplice ed efficace, non è contraddistinta da svolte fantasiose o eventi inaspettati, ma svolge il suo lavoro senza sbagliare, mentre la vita quotidiana dei personaggi è sicuramente la parte meno riuscita del progetto, soprattutto a causa di una pochezza emotiva e contenutistica che rende noiosa la visione dei tanti piccoli problemi lavorativi e familiari dei protagonisti. I personaggi secondari hanno ricevuto un trattamento ancora peggiore, risultando in macchiette sopra le righe ai quali viene affidata una linea comica imbarazzante, costrette a battutacce da b-movie e gestualità fuori contesto.



La visione edulcorata degli ultras

Il punto focale della narrazione del film è la natura onorevole dei suoi gruppi ultras. I Furioza guidati dal giusto Kaszub sono un piccolo plotone di uomini violenti, certo, ma organizzati e rispettosi della lotta che combattono. Le battaglie contro i gruppi nemici vengono programmate a tavolino dai loro capi, non si possono utilizzare armi e non si uccide per nessun motivo.

La lotta greco-romana che le caratterizza si svolge nei boschi, lontano da sguardi indiscreti, e una volta emerso il vincitore tutti sono liberi di tornare a casa propria, come se fosse un semplice incontro agonistico. Il rispetto verso gli altri è un mantra per i Furioza, ai quali piace bere, divertirsi e fare gli spacconi per la città, ma non si azzardano ad invischiarsi nei traffici di droga come i loro avversari e odiano i disonori della cronaca. Nella rappresentazione di questa realtà così complicata da raccontare, Furioza trova qualche parallelismo con Ultras di Francesco Lettieri, ma il film del regista vicino a Liberato - nonostante le mire più emotive e personali della pellicola, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Ultras - è riuscito a dare un senso di compattezza a tutte le sue sfaccettature, facendo rientrare nel complesso anche il calcio che dovrebbe essere cuore pulsante del gruppo (lo sport è un'altra tematica che Furioza accenna solo brevemente, prima di abbandonarla senza pietà). La rappresentazione al miele degli hooligans va ben oltre la stucchevolezza delle vite di uomini rissosi - che tornano dalle loro famiglie amorevoli, facendo progetti per il futuro dimenticando di aver appena spaccato la faccia ad uno sconosciuto per strada - finendo con l'esaltare un movimento criminale che, soprattutto nella Polonia in cui è ambientato il film, è una vera e propria piaga sociale.