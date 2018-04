Frank & Lola, la recensione del film con Michael Shannon e Imogen Poots

Frank, cuoco di Las Vegas, si innamora ricambiato della bella Lola, di qualche anno più giovane di lui, con cui nasce una passionale relazione. In Frank & Lola la coppia va a vivere assieme ma l'uomo è vittima di una profonda gelosia e pensa che la compagna abbia una tresca con il suo nuovo capo; ipotesi errata, la donna però si macchia comunque di tradimento, provocando una crisi e una drammatica discussione nella quale lei sostiene di essere stata violentata tempo addietro dall'allora fidanzato della madre, il milionario svedese Alan Larsson. Frank rimane ossessionato dalla figura del magnate ed è intenzionato a fargliela pagare a ogni costo: l'occasione giusta si presenta quando viene assunto per un incarico a Parigi e decide di far visita a Larsson dopo averlo conosciuto in un bar, scoperchiando però un inaspettato vaso di Pandora.

Amore e dolore

Scritto e diretto da Matthew Ross, Frank & Lola (disponibile su Netflix) è un thriller drammatico travestito da atipica commedia romantica, abile nel delineare interessanti e verosimili dinamiche di coppia all'interno di un contesto noir assai raro nel cinema contemporaneo. Sin dalla scena iniziale sprizzante un erotismo non banale, i novanta minuti di visione percorrono strade originali in cui a dominare il cuore della vicenda è l'ossessione, sia questa data dalla gelosia crescente (ma forse giustificata) del protagonista maschile o dalla ricerca di una verità dura da scoprire, bramosa, opprimente e ingenua che domina i destini di questa coppia di amanti così diversi per carattere e reazioni agli eventi della vita. E allora ecco che una semplice, all'apparenza, crisi di coppia diventa profondo studio psicoanalitico sulla forza primigenia dei sentimenti, che il regista mette in scena con uno stile ambiguo e raffinato cogliendo al meglio il fascino delle ambientazioni al chiuso e dirigendo egregiamente l'affilato cast, con un magistrale Michael Shannon a dar vita a un personaggio tormentato e inquietante nei suoi trattenuti ma evidenti eccessi di rabbia, il compianto Michael Nyqvist quale (falso?) villain di gran classe e Imogen Poots splendida vittima/carnefice di un mondo dominato dal giudizio maschile. Pedine di un racconto torbido e profondamente amaro che fa sua una suspense irrequieta capace di conquistare e turbare al contempo gli occhi dell'immedesimato pubblico.