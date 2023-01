Fortunata recensione: su Netflix un'ode alla vita senza compromessi

Fortunata, un lungometraggio che già nelle radici del titolo esprime quella forza interiore, quell'energia che, nonostante tutto, ci invita a godere di ogni singolo attimo della nostra vita. La pellicola, diretta da Sergio Castellitto (La bellezza del somaro, Il materiale emotivo) noto attore italiano alla sua sesta regia sul grande schermo e scritta dalla moglie Margaret Mazzantini (Non ti muovere, Libero burro), è la storia di una semplice donna di borgata, Fortunata (Jasmine Trinca) appunto che, dopo la separazione con il marito Franco (Edoardo Pesce) lotta con tutta sé stessa per non far mancare niente alla piccola figlia Barbara (Nicole Centanni).



Tutto si trasforma quando la bambina, su richiesta del Tribunale dei minori, inizia un percorso psicologico con il Dottor Patrizio (Stefano Accorsi) che cambierà le sorti della sua vita e di quella di sua madre. Il titolo, presentato inizialmente nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes nel 2007 (ricordate i vincitori di Cannes 2022?), è arrivato su Netflix tra i film Netflix di gennaio 2023 con il suo carico emotivo e riflessivo non sempre facile da sostenere. Tante tematiche si alternano su schermo, non sempre narrate con la giusta misura, mentre l'universo abitato dalla protagonista è fin troppo affollato, rischiando di mettere in ombra la sua storia. Al di là di questi limiti, a trionfare, all'interno di Fortunata, è l'intensità del cast scelto, così come le forti emozioni veicolate da questo racconto dai tratti archetipici.



Fortunata: un'esistenza complessa e sfaccettata

Fortunata si apre con una scena particolarmente surreale: un gruppo di persone, provenienti dalla Cina, sono immersi in una danza propiziatoria sulle note dell'Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven. Piano piano la macchina da presa si addentra nel quartiere e si concentra su un singolo appartamento, quello della protagonista, come ogni giorno perennemente in corsa e una vita in bilico, tra il lavoro come parrucchiera come porta a porta e l'accudimento della figlia.

Si comprende in poco tempo quanto sia importante, nel lungometraggio, l'identità culturale di Tor Pignattara, borgata della Capitale, un mix di culture affascinanti che convivono tra loro, una casa per Fortunata dove trova un rifugio sicuro e confortante. Mano a mano che il copione va avanti è sempre più palese che l'obiettivo della scrittura è quello di affrontare tematiche complesse partendo però da situazioni quotidiane e familiari: il tutto comincia dalla protagonista per poi costruire uno stratificato quadro di personaggi che sono parte preponderante della vita della donna. Con un approccio simile allo stile di Ferzan Özpetek, corale e inclusivo, si delinea una storia apparentemente semplice che rivela lo sfaccettato animo umano. Non è un caso che le malattie mentali così come l'indagine psicologica siano un fulcro centrale della trama: nell'affrontare con dignità e attenzione tali tematiche, la Mazzantini sviluppa un'analisi più approfondita dove solo il gioco d'azzardo e il teatro sembrano essere le uniche vie d'uscita da una vita macchiata dal nostro passato, scelte, dal nostro pensiero, che ci tiene bloccati in un limbo esistenziale.



Ecco che quindi la figura di Patrizio, psicologo della piccola Barbara, è messianica e rivoluzionaria e cambia interamente le carte in gioco non solo della protagonista, ma anche di chi le sta intorno. Ed è dall'incontro con questa mistico e al contempo genuino personaggio che tutti ricominciano a vivere, liberandosi dalle catene dei luoghi comuni, della routine, di un mondo sempre più veloce che non lascia mai spazio per una pausa.



Un microcosmo ricco, ma un po' confuso

In Fortunata, anche gli altri comprimari hanno pari importanza come l'ex marito della donna, Franco (Edoardo Pesce), Chicano (Alessandro Borghi) e sua madre Lotte (Hanna Schygulla). Ognuno con i propri drammi personali, i propri turbamenti, ciascuno di loro riuscirà in qualche modo a trovare una strada, seppur dolorosa e drammatica. Nella rappresentazione di questo microcosmo quotidiano, la sceneggiatura si perde qualche pezzo non tanto perché la caratterizzazione dei vari primari e comprimari non sia perfettamente a fuoco, ma perché le figure rischiano di prendere troppo spazio in scena, togliendo minuti preziosi al racconto centrale della realizzazione. Non ci dimentichiamo, infatti, che i personaggi, per quanto abbiano un'importanza notevole, sono solo un'estensione di Fortunata.

Tra l'altro, non è sempre chiara la direzione intrapresa della scrittura sul piano contenutistico, con alcune storylines che non riescono ad esprimere appieno il loro potenziale lasciando un senso di vuoto narrativo, solo in parte colmato dal filosofico e intenso epilogo della pellicola, dove, sulle note di Vivere di Vasco Rossi, viene esplorato il significato della vita. Il cast, tralasciando questi piccoli ostacoli narrativi, ha fatto un lavoro eccezionale, in particolar modo Jasmine Trinca, vincitrice del David di Donatello per la Miglior attrice protagonista ottenendo un premio nella stessa categoria anche a Cannes.



Nelle sue esagerazioni, ma anche in rapporto al forte squilibrio fisico e mentale del suo personaggio, l'attrice ha trovato una quadra tra sensibilità ed emotività. Per ciò che concerne la regia di Sergio Castellitto, il suo sguardo si concentra sulla protagonista andando a costruire, in modo geometrico, una relazione con gli altri personaggi. Un legame che grazie alla macchina da presa diventa tangibile e che riesce molto bene a trasformare la linearità e le consuetudini in immagini simboliche che, per quanto non siano sempre chiare, dettano i tempi della pellicola.