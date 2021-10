Forever Rich Recensione: su Netflix il successo diventa pericoloso

La fama al tempo dei social, la ricerca continua di qualcosa che possa aumentare il numero di visualizzazioni, la mitologia di un web che è diventato il nuovo Olimpo contemporaneo. Ormai è internet a dominare il mondo e a influenzare il successo o meno di una star, tra hashtag e dichiarazioni che vengono prese come mantra da migliaia, milioni di fan più o meno adoranti.

Ed è altrettanto vero che ogni passo falso può rivelarsi decisivo, nell'epoca della cancel culture e dell'esplosione degli hater, sempre pronti ad attaccare personaggi famosi o anche semplici sconosciuti solo per sfogare la propria rabbia repressa.



All'ordine del giorno, telegiornali e programmi di gossip ci propinano anche i più insignificanti dettagli di cantanti e attori, con il mondo del rap da sempre in prima linea tra slang taglienti e battute scomode. Forever Rich, nuovo original del catalogo Netflix (potete leggere qui i film in uscita su Netflix a ottobre 2021), sfrutta il relativo contesto per raccontarci una storia ad alta tensione incentrata proprio su un giovane rapper all'apice del successo.



Forever Rich: una corsa contro il tempo

Successo che viene, successo che va, come scoprirà ben presto il protagonista Richie, prossimo a firmare un importante contratto discografico che dovrebbe dare ulteriore slancio a una carriera già lanciatissima. Peccato che il ragazzo sia vittima di un'aggressione da parte di alcuni individui mascherati, che gli rubano un prezioso orologio e riprendono tutto con il telefonino.

Richie viene così catturato in un momento di debolezza e l'imbarazzante video diventa virale sul web, con il numero di fan che scende costantemente e insulti di vario genere che lo accusano di falsità e codardia. Dalle stelle alle stalle in un lampo, ma il rapper è pronto a tutto pur di ottenere nuovamente il rispetto dovuto, anche a imbarcarsi in una pericolosa missione per farla pagare ai suoi aguzzini, ignaro che ulteriori potenziali ricatti possano metterlo alle corde.



Il dominio della rete

Il regista e co-sceneggiatore Shady El-Hamus non è uno che va per il sottile ed è considerato tra i più interessanti autori della nuova scena olandese, per via di un approccio ribelle al mondo narrativo e conseguentemente cinematografico dei suoi lavori.



Il suo secondo lungometraggio, che segue il ruggente esordio con De Libi (2019), persegue questa filosofia ed eccoci perciò davanti a un film scomodo e scattante, in grado di dire la propria nel corso dell'ora e mezza di visione.



Forever Rich, accompagnato dal sottotitolo Storia di un rapper, ha infatti una sua solidità pur a dispetto di uno svolgimento apparentemente monotono e sa come trovare spunti nella frenetica messa in scena, tra soluzioni stilistiche che tampinano il tormentato protagonista senza sosta e un'amarezza di fondo che permea l'intero insieme. Lo stesso epilogo si erge a metafora del reale, di una società moderna ormai priva di eroi e catalizzata dal numero di click.

La notte che accompagna il connubio paradiso-purgatorio-inferno vissuto da Richie si ammanta di una tensione sporca e magnetica, tale da nascondere le potenziali debolezze di un assunto base così elementare. Gran merito della riuscita dell'operazione è di Jonas Smulders, che si cala anima e corpo nel ruolo di una star musicale, simbolo della concitata epoca in cui viviamo.