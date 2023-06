Flamin Hot Recensione: il sogno americano raggiunto da un messicano

La storia di Flamin' Hot su Disney+ è come quella di tante altre, la cui particolarità in questo caso è essere incentrata su un uomo di origini messicane che, però, raggiunge il sogno americano. Di infanzie in povertà finite per forgiare il carattere e lo spirito ne abbiamo viste e sentite molte, come la lotta quotidiana per far valere se stessi e il proprio potenziale, diventando da meno di zero a più grande inventore/impresario/ingegnere/artista e chi più ne ha, più ne metta che si possa immaginare. La ripetizione di simili aneddotiche, che hanno trovato anche un proprio punto di sbocco in tante narrazioni cinematografiche, tratteggiano tutte una vita più o meno similare, dove a cambiare è l'ambito di successo, l'anno di riuscita e, ovviamente, il nome del o della fortunato/fortunata.



Una storia (non) tutta americana

Con Flamin' Hot, disponibile tra i film di giugno 2023 di Disney+ (mentre tra le serie Disney+ arriva Secret Invasion), la peculiarità è insita nelle origini e nelle radici del protagonista, che fanno del percorso di crescita e fama di Richard Montanez un traguardo non solo sudato, ma all'apparenza impossibile. Più di qualsiasi altro.

Figlio di immigrati messicani, Richard veniva preso in giro dai suoi compagni di scuola per i burritos che ogni giorno la mamma gli preparava. L'essere trattato, da più grande, come un criminale, lo ha reso tale, facendogli credere che l'unica maniera per dimostrare di essere un uomo di valore, a se stesso, la sua famiglia e al padre violento, fosse quella di guadagnare più soldi possibili mettendosi a lavorare per strada. Che sia stato Dio o un buon consiglio, però, Montanez deve ringraziare di non essere finito a spacciare per il resto della sua vita, dandosi una seconda opportunità sicuramente meno redditizia, ma che nel giro di una decade lo ha portato a dimostrare quanto il suo impegno, la curiosità e la voglia di essere abbastanza, per sé e i propri cari, possa ripagare. Certo, di tempo ne è passato e l'uomo stesso non era sicuro di farcela, ma per le cose belle, e soprattutto valide, è sempre bene aspettare, visto che è diventato il re degli snack più amati al mondo.



Piccante è meglio!

Da inserviente per la Frito Lay, Richard Montanez fa lanciare sul mercato, grazie alla sua intuizione, le Flamin' Hot Cheetos. Il sapore del Messico aggiunto alle solite patatine al formaggio confezionate, una variante esotica per i consumatori americani, e un senso di casa per un'intera comunità a cui l'industria non aveva mai guardato.

Nel rendere centrale il campione di cittadini latini a cui il protagonista appartiene, Richard trova nel valorizzare la propria cultura quello che nessuno gli aveva mai dato: rispetto. Rispetto per la sua persona, per la propria visione lungimirante e creativa, che permise non solo alla Frito Lay di non chiudere, ma di implementare le sue vendite. Nel suo guardare alla propria tradizione, Richard insegue, persegue e ottiene il risultato più scontato - ma non per questo meno soddisfacente - di tutti: la possibilità di diventare miliardario. Ammirato, sicuramente, ma soprattutto miliardario. Ed è qui che le parallele si incontrano, che Flamin' Hot non ha poi tanto di così diverso da The Founder, che raccontava della nascita delle catena di McDonald per mano di Ray Kroc. Da una parte, però, c'è una questione identitaria molto forte, dall'altra giusto il desiderio di sfondare (o avere almeno uno stipendio decente). La storia, l'abbiamo detto, è sempre quella. Almeno Flamin' Hot la racconta con quel pizzico spicy in più.