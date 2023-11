Five Nights at Freddy's Recensione: adattamento riuscito?

Da un lato avete un punta e clicca indie di genere horror concentrato su una sola principale dinamica: osservare dei monitor sui quali vengono trasmesse immagini delle telecamere di sicurezza e assicurarvi che nulla si muova, niente sia diverso da com'era un istante prima. Dall'altro avete, adesso, l'intenzione di trasporre questa potente sensazione ansiogena, quest'ansia avvolgente che vi pervade nel momento in cui siete da soli, in una stanza tetra e fredda, in un film.



Come è possibile farlo? Five Nights at Freddy's in questi tantissimi anni ha offerto spunti e riflessioni infinite, tanto da creare un sottobosco vastissimo di appassionati che hanno composto una lore intricata e che si è inerpicata in ogni dove, offrendoci spunti sulla vita di Mike - il nostro protagonista - e su ciò che accade quando non è al lavoro da Freddy's. Una buona base su cui costruire il film, ma tutto il resto aveva bisogno di ben altro. Tutto ciò non ha impedito al film di ottenere al box-office un esordio pari ad Aladdin della Disney - e ai fan di rubare addirittura i cartonati dai cinema.



La pizzeria dei miracoli

Five Nights at Freddy's è ambientato in una pizzeria abbandonata all'interno della quale sono preservati, con grande cura, degli animatronics. Quando il locale era aperto questi erano l'attrazione di tutti, adulti e bambini, ma adesso non fanno altro che essere inquietanti, soprattutto nella penombra dell'abbandono. Mike Schmidt (Josh Hutcherson) ha bisogno di un lavoro, però, e viene adescato da un ambiguo consulente professionale che è curiosamente bramoso di far sì che possa essere lui ad accollarsi l'incarico di guardiano notturno del Freddy's.

Tra il doversi occupare di sua sorella Abby (Piper Rubio) e il suo nuovo lavoro si inseriscono due elementi di disturbo: la poliziotta locale Vanessa (Elizabeth Lail) e il ricordo di suo fratello Garrett rapito dinanzi ai suoi occhi. Entrambi celano qualcosa, ma Mike - nel pieno di una crisi esistenziale - dovrà decidere qual è la sua priorità al momento e rimettere in sesto il proprio mondo. La sceneggiatura di Five Nights at Freddy's soffre di tantissimi problemi, a partire dal fatto che l'intera esperienza originale del gioco è stata snaturata. Mike trascorrerà molto più tempo a preoccuparsi dei propri demoni, in qualche strano modo paranormale collegati al Freddy's, che a osservare i monitor e a preoccuparsi di fare il proprio lavoro. In aggiunta, attorno a lui e a sua sorella ruotano alcuni personaggi di dubbia entità, come la loro malefica zia (Mary Stuart Masterson), caratterizzata in maniera approssimativa e del tutto inutile alla vicenda, accompagnata tra l'altro da un buffo avvocato che oltre a servirci su un piatto d'argento gli unici due momenti comici del film non ha alcun tipo di funzione.



Tutto il melodramma costruito, che parte dalla necessità di sconfiggere il proprio passato e accettare il fatto di essere un padre-fratello, non conduce da nessuna parte, perché invece di sfruttare l'ambiente di Freddy's, freddo, angusto, spaventoso, pieno di effetti sonori provenienti dall'inferno, si fugge sempre dalla claustrofobia per correre in periferia. Un peccato - da un lato - perché la scenografia è affascinante e pregna di richiami alle ambientazioni anni '80, ma dall'altro c'è da dire che chi ha per anni nuotato nelle teorie e nella lore della vita di Mike troverà pane per i propri denti.



Di che genere parliamo?

Five Nights at Freddy's evoca una sequela di situazioni soap che ci spingono a preoccuparci per una possibile storia d'amore, per un affidamento, per un tentato raggiro, per una storia thriller che coinvolge Garrett, per il paranormale e persino per degli omicidi di cui, in realtà, a nessuno sembra interessare in città. C'è talmente tanto contenuto e tanta indecisione sul genere da voler perseguire che quasi sembra dimenticarsi di ciò per cui siamo arrivati al Freddy's: gli animatronics. Ricreati in maniera fedele a come erano stati pensati per il videogioco - anche grazie alla partecipazione di Scott Cawthon alla produzione del film - riescono a trasmettere quelle sensazioni tipiche degli anni '80 e '90, provando a spaventarci e a intimorirci con un paio di sequenze molto splatter, ma sfiorando la superficie e senza mai andare fino in fondo.

Ad aggravare il collegamento tra i due media ci pensa il fatto che si è deciso di trasformare gli animatronics in dei mostri che hanno una origin story e mossi da un desiderio di rivalsa nei confronti di ciò che hanno subito. Nessuno cercherà una sorta di verosimiglianza in quello che racconta la storia, perché presto vi troverete avvolti da un alone di paranormale privo di qualsivoglia spiegazione: parliamo di animatronics che prendono vita, ma i motivi potevano essere diversi senza dover scadere necessariamente in ciò che vi sarà proposto alla fine, soprattutto nelle modalità in cui ci si arriverà attraverso i vari plot twist.



Certo è che ai villain del videogiochi sono state tarpate le ali, forse per poter avere un futuro più glorioso di quello crudele e aggressivo avuto in FNaF dal 2014 a oggi. Anche in questo caso, però: se siete assetati e bramosi di teorie, di retcon, di supposizioni e di fan fiction che prendono vita, rimarrete incollati alla sedia del cinema e i vostri polpastrelli inizieranno a tremare dalla voglia di tornare a casa e inerpicarvi in quella che potrebbe essere un nuovo grande tuffo nella lore.



La dicotomia che prende vita

C'è un'indubbia ottima attenzione all'aspetto tecnico del film, soprattutto nel momento in cui la regia, capitanata da Emma Tammi, deve occuparsi dei repentini cambi di tono nella sceneggiatura, passando da una casa di periferia, sulla quale si arriva grazie a dei voli d'uccello molto documentaristici e poco in linea con ciò che ambiamo a guardare, a un angusto magazzino. Si gioca in tre occasioni sui jumpscare, proprio perché parliamo del marchio di fabbrica della controparte videoludica, e su quest'aspetto si percepisce l'esigenza di svecchiare un po' un meccanismo oramai desueto per il genere horror. Le stesse scelte cromatiche e fotografiche sono apprezzabili, ancora una volta rendendo un ottimo sottotesto tra le due vite che deve affrontare Mike: quella di giorno e quella di notte.

Se poi volete compiere un ulteriore tuffo negli anni '80 sappiate che potreste essere coinvolti da un'improvvisa voglia di ballare con Talking in Your Sleep dei Romantics. La colonna sonora tenta di seguire questa direzione, affidandosi a degli effetti sonori che possano rievocare le atmosfere torbide della serie, ma non saranno questi gli elementi pronti a riportare in auge un intreccio troppo confuso e indeciso sulla direzione da voler prendere.