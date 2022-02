Fistful of Vengeance Recensione: la fine di Wu Assassins

Il kung fu non smetterà mai di ammaliarci. Le arti marziali orientali sono un coacervo di discipline granitiche scolpite nelle menti dei loro guerrieri, che seguono le dottrine tramandate da innumerevoli secoli con una fedeltà così ferrea da lambire la religione. In campo cinematografico, i titoli più illustri del genere provengono spesso dall'est del mondo, ma anche l'occidente è stato capace di assimilarne i valori fondamentali concedendosi qualche incursione degna di nota.



Nelle ultime settimane abbiamo infatti lodato Cobra Kai - la recensione di Cobra Kai 4 è qui per ricordarvelo - per come ha saputo rivitalizzare un brand che univa la lotta alla storia di formazione, analizzando l'evoluzione di Miguel in Cobra Kai proprio nell'ottica del combattimento come arma per liberare se stessi. Fistful of Vengeance - tra i film Netflix di febbraio 2022 - non riesce però a catturare lo spasmo filosofico che anima il kung fu, e allestisce una trama dagli sviluppi molto frettolosi nella quale nemmeno i combattimenti entusiasmano. Il titolo Netflix diretto da Roel Reiné entra a far parte della nutrita schiera di pellicole occidentali che scimmiottano i capisaldi di un genere al quale non fanno onore, unendo un fantasy poco originale a delle scazzottate prive di spettacolarità.



Vendetta e vampiri

La trama parte da uno spunto fondamentale, che accomuna e appiattisce molti esponenti del genere action: la sete di vendetta. I tre protagonisti si ritrovano a Bangkok per rintracciare l'assassino di Jenny, la sorella di Tommy Wah (Lawrence Kao), il cui cadavere era riverso sul pavimento del ristorante di famiglia insieme a quelli di decine di altre vittime. Ad affiancare Tommy nella sua ricerca ci sono Kai Jin (Iko Uwais) e Lu Xin Lee (Lewis Tan), uomini legati da un'amicizia così forte da sconfinare nella fratellanza.

Kai Jin è l'ultimo membro degli Assassini Wu, una dinastia antichissima nata in seguito al sacrificio di 1000 monaci che hanno condensato il loro potere collettivo all'interno di un amuleto. Arrivati in Thailandia questo gruppo di combattenti capisce ben presto che la minaccia da affrontare non è di questo mondo: il mandante dell'omicidio di Jenny è infatti una donna dai poteri soprannaturali, una vampira di Chi capace di sottomettere al suo volere anche i boss della Triade, che punta a risvegliare un dio vendicativo dal suo sonno grazie all'amuleto degli Assassini Wu.



Una storia poco ispirata

Se le premesse del film non affascinano, i loro sviluppi purtroppo non sono da meno. L'unione degli spunti fantasy ad un classico film di kung fu, che si muove sui binari prestabiliti di una ricerca di vendetta ossessiva e accecante, non riesce ad intrigare perché l'insieme è condotto in maniera poco convinta da una trama che non amalgama a dovere questi due mondi contrastanti.

La presenza dei vampiri di Chi, che si presentano come dei classici umani - ma dalle pupille bianche - conferisce immediatamente un tono artificioso alla pellicola, mentre lo spauracchio di una divinità vendicativa non preoccupa i protagonisti, che proseguono la loro ricerca affrontando schiere di nemici senza soffrirli granché. Fistful of Vengeance è il sequel della serie Wu Assassins, prodotta e distribuita da Netflix, ma il film è comprensibile anche per coloro che non hanno visto lo show, proprio perché una trama così debole e priva di spunti interessanti è facilmente riassumibile nei primissimi minuti di visione. Le evoluzioni della storia, che si dimostra banale fino all'ultimissima scena della pellicola, sono inoltre molto frettolose, e allo stesso modo viene gestito lo sviluppo relazionale tra i vari personaggi. Il lungometraggio diretto da Roel Reiné sembra condensare in novanta minuti una storia da spalmare nei diversi episodi di una stagione seriale, con rivelazioni e bruschi progressi che si susseguono senza sosta, ma sempre caratterizzati da una banalità che tocca anche la scrittura dei dialoghi e la caratterizzazione dei personaggi. I protagonisti di Fistful of Vengeance sono anonimi e conversano tra di loro utilizzando battute da B-movie, e il loro essere psicologicamente inesistenti rende impossibile la creazione di un ricordo duraturo.



L'azione non è goduriosa

Ogni singolo aspetto della trama, che si dimostra inadeguata su molti fronti, sarebbe passato tranquillamente in secondo piano se Fistful of Vengeance fosse riuscito nello snodo centrale dell'operazione: il kung fu.

Un'azione adrenalinica e ritmata avrebbe fatto dimenticare qualsiasi difetto in fase di scrittura, ma purtroppo il film riesce a deludere le aspettative anche su questo fronte. I combattimenti sono la reiterazione dell'action americano più scolastico, scontri privi di fisicità nei quali le inquadrature ravvicinate - insieme ad un montaggio serrato - sono chiamate a sopperire alla carenza di colpi reali, mentre i protagonisti agitano i pugni senza caricarli e saltellano per la scena seguendo coreografie poco ispirate. Il fantasy della storia si manifesta con effetti speciali a basso budget e dall'impatto visivo nullo, complice una messinscena appena abbozzata che contribuisce allo scollegamento totale dalla realtà. Male anche la fotografia - fissa sui gialli di un tramonto perenne - e la recitazione - scialba e monotona - con attori che, in ogni caso, non avrebbero potuto salvare i loro dialoghi privi di ve.