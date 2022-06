Fire Island: recensione della rom-com queer da non perdere su Disney+

Potremmo trovarci di fronte al miglior adattamento di Orgoglio e pregiudizio mai fatto per lo schermo. Ovviamente si gioca per iperboli, anche perché in quel caso bisognerebbe mettere in dubbio l'ottimo lavoro svolto da Joe Wright nel 2005 nel suo famosissimo film con protagonisti Keira Knightley e Matthew Macfadyen e ancor prima la serie televisiva della BBC che ci ha dato il Mr. Darcy definitivo, ossia il Colin Firth ripreso ironicamente e intelligentemente dall'attore anche per Il diario di Bridget Jones. C'è però da dire che Fire Island di Andrew Ahn su Disney+, scritto e interpretato dal comico e attore Joel Kim Booster e disponibile nel catalogo di giugno 2022 di Disney+, riesce a ricontestualizzare in un'attualità contemporanea e queer il romanzo di Jane Austen, accendendolo di un'energia squisitamente volgare e furiosamente ironica.



Dagli sketch al cinema

Portato che la carriera artistica di Booster si trascina dietro dalle collaborazioni televisive e le serate di stand-up di fronte ad un pubblico dal vivo e alimentato dalla presenza di uno degli attori del film, Bowen Yang, nella writing room degli autori del SNL prima di passare anche di fronte alla telecamera. Due penne e performer ritrovatisi davanti alla possibilità di realizzare una rom-com canonica che prende addirittura da uno dei classici della letteratura. Nonché esempio di abilità nello stravolgerla riversandola nell'ordinarietà delle relazioni di oggi, aggiungendo la variante arcobaleno che ne fa tanto una commedia LGBTQIA+, ma settando anche nei toni un umorismo del tutto incentrato su rimandi e riferimenti socio-culturali e generazionali.

Se nel più ampio contesto sono la spigliatezza e il divertimento a giungere immediati durante la visione di Fire Island, nei sotto testi della diffusione mediale e nell'importanza della rappresentazione la commedia romantica pone creatori e spettatori di fronte ad una delle prove più oneste per un prodotto audiovisivo con personaggi omosessuali nel tessuto odierno. Dal linguaggio utilizzato agli atteggiamenti esposti, passando per le interazioni amorose e sessuali, tutto ciò che ci sembra una caratteristica della pellicola è in verità riscontrabile in una realtà che può riversarsi nel film e viceversa, traendo nutrimento dalla maniera in cui le persone LGBT si rapportano nel loro privato e che sempre più hanno intenzione di presentare anche nella rete sociale della modernità.



Una delle commedie più divertenti dell'anno

Un inserimento ingente delle proprie interiorità, della maniera di comunicare, che donano a Fire Island una genuinità che è quella che traspare dall'opera, viaggiando così su due direzioni differenti che vanno però intersecandosi. Quella della costruzione fittizia di una storia romantica dal retrogusto austeniano e l'altra prettamente legata a dar voce e spazio ad una comunità che sceglie di raccontarsi sempre di più in primis. La pellicola diventa così uno dei prodotti comedy più effervescenti e esilaranti della stagione, merito del talento di un autore che si approccia alla scrittura per il cinema e rivela una capacità arguta e puntuale, tanto nella delineazione del contenitore quanto nella rivisitazione di ogni personaggio.

Fire Island è così sarcastico, irriverente, tagliente, ma anche romantico e spassosamente sexy come le storie incentrate sugli enemies to lovers sanno essere - è per questo che Bridgerton 2 è peggiore o migliore della stagione precedente? Un'opera che fa assaporare Jane Austen agli amanti della romanziera non facendo però totale affidamento su di una struttura che rimane comunque uguale a quella del libro, ma da cui si vuole avere la possibilità di fuoriuscire anche narrativamente per dare maggior respiro al proprio lavoro, soprattutto comico. Un'isola da cui andare via felici, inebriati dall'amore che una nuova fiamma o i tuoi vecchi amici sono in grado di dare.